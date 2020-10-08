У Луцьку сталась аварія за участі Peugeot та Fiat. ВІДЕО





Відео автопригоди зафіксували камери відеоспостереження, - йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.



Аварія сталась сьогодні, 28 березня, о 11:36 годині.



У ДТП потрапили автомобілі Peugeot та Fiat Scudo. Водій автомобіля Peugeot не пересвідчився у безпечності свого маневру, а саме не пропустив автомобіль Fiat, що призвело до зіткнення.



Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. На місці ДТП працював екіпаж поліції.





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