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У Луцьку сталась аварія за участі Peugeot та Fiat. ВІДЕО

У Луцьку сталась аварія за участі Peugeot та Fiat. ВІДЕО
У Луцьку на Ковельській трапилась ДТП за участі двох автомобілів.

Відео автопригоди зафіксували камери відеоспостереження, - йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.

Аварія сталась сьогодні, 28 березня, о 11:36 годині.

У ДТП потрапили автомобілі Peugeot та Fiat Scudo. Водій автомобіля Peugeot не пересвідчився у безпечності свого маневру, а саме не пропустив автомобіль Fiat, що призвело до зіткнення.

Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. На місці ДТП працював екіпаж поліції.


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Теги: аварія, Луцьк, Ковельська
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