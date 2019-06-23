У річці на Волині втопився рибалка





Інформують, що чоловік його друзі рибалили на річці Західний Буг. Чоловік вночі взяв човна та сам поплив рибалити. Ближче до ранку рятувальникам надійшло повідомлення, що чоловік зник, - пише



Рибалку розшукували працівники поліції, рятувальники та лісівники. Тіло знайшли приблизно о 11:30 неподалік Заставного.



Як розповіають, ноги чоловіка були заплутані у сітці. Ймовірно він випав з човна і не зміг вибратися з води.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 28-го березня у річці Західний Буг неподалік села Заставне Литовезької громади рятувальники знайшли тіло рибалки. Розшукові заходи велися кілька годин. Загиблий – 55-річний мешканець Благодатного.Інформують, що чоловік його друзі рибалили на річці Західний Буг. Чоловік вночі взяв човна та сам поплив рибалити. Ближче до ранку рятувальникам надійшло повідомлення, що чоловік зник, - пише БУГ Рибалку розшукували працівники поліції, рятувальники та лісівники. Тіло знайшли приблизно о 11:30 неподалік Заставного.Як розповіають, ноги чоловіка були заплутані у сітці. Ймовірно він випав з човна і не зміг вибратися з води.

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