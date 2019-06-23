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У річці на Волині втопився рибалка

У річці на Волині втопився рибалка
28-го березня у річці Західний Буг неподалік села Заставне Литовезької громади рятувальники знайшли тіло рибалки. Розшукові заходи велися кілька годин. Загиблий – 55-річний мешканець Благодатного.

Інформують, що чоловік його друзі рибалили на річці Західний Буг. Чоловік вночі взяв човна та сам поплив рибалити. Ближче до ранку рятувальникам надійшло повідомлення, що чоловік зник, - пише БУГ.

Рибалку розшукували працівники поліції, рятувальники та лісівники. Тіло знайшли приблизно о 11:30 неподалік Заставного.

Як розповіають, ноги чоловіка були заплутані у сітці. Ймовірно він випав з човна і не зміг вибратися з води.

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Теги: рибалка, утоплення, Західний Буг
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