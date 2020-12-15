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Якою буде погода на Волині у понеділок, 29 березня

Якою буде погода на Волині у понеділок, 29 березня
На Волині у понеділок, 29 березня, синоптики прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів.

Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології на своїй сторінці у фейсбуці.

Так, 29 березня, в області буде ітер північно-західний, 5-10 м/с. А
температура вночі становитиме від 1⁰ тепла до 4⁰ морозу, вдень 8-13⁰ тепла.

Зокрема у Луцьку вночі буде від 1⁰ тепла до 1⁰ морозу,
вдень 11-13⁰ тепла.

Нагадаємо, що рятувальники попереджають про про зміну гідрологічної ситуації на території Волині. За даними УкрГідрометцентру, 28-29 березня при подальшому пiдвищеннi рiвнiв води в рiчцi Стир можливе досягнення вiдмiтки затоплення комунальної дороги та господарських споруд, подвiр'їв у Маневицькому районі Волинської областi (рiвень небепеки жовтий).

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Теги: погода, 29 березня, синоптики, Волинь
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