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У місті на Волині на перехресті зіткнулись дві автівки. ФОТО

У місті на Волині на перехресті зіткнулись дві автівки. ФОТО
У Володимирі-Волинському трапилася ДТП за участі двох легковиків.

Автопригода сталась 28-го березня приблизно о 14:30, - пише Буг.

Легковики зіткнулись на перехресті вулиць Лотоцького і Мазепи. Як розповідають, водій Chevrolet не пропустив Audi, що їхала головною дорогою.

На місці аварії працювала поліція.

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Теги: Володимир, аварія
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