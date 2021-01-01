У місті на Волині на перехресті зіткнулись дві автівки. ФОТО





Автопригода сталась 28-го березня приблизно о 14:30, - пише



Легковики зіткнулись на перехресті вулиць Лотоцького і Мазепи. Як розповідають, водій Chevrolet не пропустив Audi, що їхала головною дорогою.



На місці аварії працювала поліція.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському трапилася ДТП за участі двох легковиків.Автопригода сталась 28-го березня приблизно о 14:30, - пише Буг. Легковики зіткнулись на перехресті вулиць Лотоцького і Мазепи. Як розповідають, водій Chevrolet не пропустив Audi, що їхала головною дорогою.На місці аварії працювала поліція.

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