У місті на Волині на перехресті зіткнулись дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 16:35
У Володимирі-Волинському трапилася ДТП за участі двох легковиків.
Автопригода сталась 28-го березня приблизно о 14:30, - пише Буг.
Легковики зіткнулись на перехресті вулиць Лотоцького і Мазепи. Як розповідають, водій Chevrolet не пропустив Audi, що їхала головною дорогою.
На місці аварії працювала поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Автопригода сталась 28-го березня приблизно о 14:30, - пише Буг.
Легковики зіткнулись на перехресті вулиць Лотоцького і Мазепи. Як розповідають, водій Chevrolet не пропустив Audi, що їхала головною дорогою.
На місці аварії працювала поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У місті на Волині на перехресті зіткнулись дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 16:35
У річці на Волині втопився рибалка
Сьогодні, 16:01
На Волині матір пиячила разом з неповнолітнім сином, хлопець потрапив до лікарні з отруєнням
Сьогодні, 14:22
У Луцьку сталась аварія за участі Peugeot та Fiat. ВІДЕО
Сьогодні, 13:50