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Луцьком курсуватимуть 7 новеньких автобуси з Euro5

Луцьком курсуватимуть 7 новеньких автобуси з Euro5
Ще 7 комфортних європейських автобусів MAN A21 з екологічним стандартом Euro5 вийдуть на міські перевезення в найближчі 2 тижні.

Про це повідомив міський голова Ігор Поліщук у Fаcebook.
«Поступово реалізовуємо нашу програму «Луцьк без маршруток», - зазначив очільник міста.

Нагадаємо, що міський голова Ігор Поліщук восени 2020-го презентував першу в Україні програму «Луцьк без маршруток». Відтоді триває ефективна та цілеспрямована робота з оновлення міського транспорту.


Луцьком курсуватимуть 7 новеньких автобуси з Euro5
Луцьком курсуватимуть 7 новеньких автобуси з Euro5


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Теги: автобуси, Поліщук
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Коментарі 2
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Пробіги за 700 000 км норм)
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Автобуси приватного перевізника, а полишук звітує )))
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