Прикордонниця стала першою жінкою-суддею з практичної стрільби у Волинській області.ФОТО
Сьогодні, 01:33
Військовослужбовиця Луцького прикордонного загону здобула кваліфікацію судді з практичної стрільби.
Нещодавно у Львові відбувся семінар з підготовки спортивних суддів. Серед 22 спортсменів, які взяли участь у заході, була й прикордонниця Луцького загону старший сержант Софія Подвальна. Про це інформує пресслужба Державної прикордонної служби України.
Дівчина розпочала військову службу в прикордонному відомстві два роки тому. Під час проходження курсу підготовки захопилася стрільбою.
З часом вона почала брати активну участь у різного рівня змаганнях та турнірах по стрільбі з міні-карабіна. У цьому виді спорту Софія показує високі результати. На даний час є учасницею стрілецького клубу «Parabellum».
«Мені подобається практична стрільба. На тренуваннях ми виконуємо не лише базові вправи. Відпрацьовуємо стрільбу з часовими та фізичними обмеженнями, зміною магазина, в русі, долаючи побудовані бар'єри. В практичній стрільбі потрібно вміти не тільки потрапляти в ціль, а й робити це якомога швидше. Цей вид стрільби вимагає від спортсмена неабиякої сконцентрованості, адже під час виконання вправ потрібно постійно тримати в голові послідовність ураження мішені, як рухатися, де змінювати магазини та інше»,- зазначила Софія.
Прагнучи досягти вищого рівня самореалізації у практичній стрільбі, прикордонниця вирішила пройти навчання та стати спортивним суддею.
І це їй вдалося, адже із завершенням семінару Софія отримала сертифікат про успішне закінчення навчального курсу базового рівня за кваліфікацією «Спортивний суддя з практичної стрільби» та особову книжку.
Наразі Софія єдина жінка-суддя з практичної стрільби у Волинській області. До речі, окрім стрільби займається ще і єдиноборствами та має спортивні звання майстер спорту України з боксу та кікбоксингу.
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Нещодавно у Львові відбувся семінар з підготовки спортивних суддів. Серед 22 спортсменів, які взяли участь у заході, була й прикордонниця Луцького загону старший сержант Софія Подвальна. Про це інформує пресслужба Державної прикордонної служби України.
Дівчина розпочала військову службу в прикордонному відомстві два роки тому. Під час проходження курсу підготовки захопилася стрільбою.
З часом вона почала брати активну участь у різного рівня змаганнях та турнірах по стрільбі з міні-карабіна. У цьому виді спорту Софія показує високі результати. На даний час є учасницею стрілецького клубу «Parabellum».
«Мені подобається практична стрільба. На тренуваннях ми виконуємо не лише базові вправи. Відпрацьовуємо стрільбу з часовими та фізичними обмеженнями, зміною магазина, в русі, долаючи побудовані бар'єри. В практичній стрільбі потрібно вміти не тільки потрапляти в ціль, а й робити це якомога швидше. Цей вид стрільби вимагає від спортсмена неабиякої сконцентрованості, адже під час виконання вправ потрібно постійно тримати в голові послідовність ураження мішені, як рухатися, де змінювати магазини та інше»,- зазначила Софія.
Прагнучи досягти вищого рівня самореалізації у практичній стрільбі, прикордонниця вирішила пройти навчання та стати спортивним суддею.
І це їй вдалося, адже із завершенням семінару Софія отримала сертифікат про успішне закінчення навчального курсу базового рівня за кваліфікацією «Спортивний суддя з практичної стрільби» та особову книжку.
Наразі Софія єдина жінка-суддя з практичної стрільби у Волинській області. До речі, окрім стрільби займається ще і єдиноборствами та має спортивні звання майстер спорту України з боксу та кікбоксингу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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