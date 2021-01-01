Прикордонниця стала першою жінкою-суддею з практичної стрільби у Волинській області.ФОТО

Військовослужбовиця Луцького прикордонного загону здобула кваліфікацію судді з практичної стрільби.Нещодавно у Львові відбувся семінар з підготовки спортивних суддів. Серед 22 спортсменів, які взяли участь у заході, була й прикордонниця Луцького загону старший сержант. Про це інформує пресслужба Державної прикордонної служби України.Дівчина розпочала військову службу в прикордонному відомстві два роки тому. Під час проходження курсу підготовки захопилася стрільбою.З часом вона почала брати активну участь у різного рівня змаганнях та турнірах по стрільбі з міні-карабіна. У цьому виді спорту Софія показує високі результати. На даний час є учасницею стрілецького клубу «Parabellum».«Мені подобається практична стрільба. На тренуваннях ми виконуємо не лише базові вправи. Відпрацьовуємо стрільбу з часовими та фізичними обмеженнями, зміною магазина, в русі, долаючи побудовані бар'єри. В практичній стрільбі потрібно вміти не тільки потрапляти в ціль, а й робити це якомога швидше. Цей вид стрільби вимагає від спортсмена неабиякої сконцентрованості, адже під час виконання вправ потрібно постійно тримати в голові послідовність ураження мішені, як рухатися, де змінювати магазини та інше»,- зазначила Софія.Прагнучи досягти вищого рівня самореалізації у практичній стрільбі, прикордонниця вирішила пройти навчання та стати спортивним суддею.І це їй вдалося, адже із завершенням семінару Софія отримала сертифікат про успішне закінчення навчального курсу базового рівня за кваліфікацією «Спортивний суддя з практичної стрільби» та особову книжку.Наразі Софія єдина жінка-суддя з практичної стрільби у Волинській області. До речі, окрім стрільби займається ще і єдиноборствами та має спортивні звання майстер спорту України з боксу та кікбоксингу.