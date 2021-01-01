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Що нового на будівельному майданчику «Супернови»? ВІДЕО*

Що нового на будівельному майданчику «Супернови»? ВІДЕО*
Під’їзд за під’їздом зводиться «великий» будинок у ЖК «Супернова», а поруч - облаштовують територію біля вже збудованого 5-го будинку.

Зокрема, перший під’їзд «великого» будинку уже повністю змурований, тут встановлюють вікна та розводять електрику. У другому під’їзді зведено 7 поверхів, у третьому і четвертому - розпочинають третій поверх, а в п’ятому йдуть фундаментні роботи.

У черговому відеозвіті можна детальніше переглянути, як зараз виглядає «Супернова».



Зверніть увагу, що в першому змурованому під’їзді залишилося кілька 3-кімнатних квартир за акційною ціною від 17 000 грн/м2, а також можливість відтермінування виплат. Детальніше про цю пропозицію можна прочитати за посиланням.

Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
+38 067 543 38 36
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх),
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт:investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор



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Теги: Супернова, Інвестор
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