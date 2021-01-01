Що нового на будівельному майданчику «Супернови»? ВІДЕО*





Зокрема, перший під’їзд «великого» будинку уже повністю змурований, тут встановлюють вікна та розводять електрику. У другому під’їзді зведено 7 поверхів, у третьому і четвертому - розпочинають третій поверх, а в п’ятому йдуть фундаментні роботи.



У черговому відеозвіті можна детальніше переглянути, як зараз виглядає «Супернова».







Зверніть увагу, що в першому змурованому під’їзді залишилося кілька 3-кімнатних квартир за акційною ціною від 17 000 грн/м2, а також можливість відтермінування виплат. Детальніше про цю пропозицію можна прочитати



Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:

+38 067 543 38 36

Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх),

м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)

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