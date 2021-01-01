В Україні знову підвищують пенсійний вік: коли і кому





Про це йдеться в законі України про підвищення пенсійного віку для жінок з 55 до 60 років, який був прийнятий ще у 2011 році, - пише



Згідно з текстом цього закону, пенсійний вік для жінок збільшувався поступово – щорічно на 6 місяців. У квітні 2021 року відбудеться останній етап підвищення, і тепер всі жінки будуть виходити на пенсію в 60 років.



Варто відзначити, що жінки з датою народження з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року – мають право вийти на пенсію у віці 59 років і 6 місяців.



А всі жінки, які народилися після 1 квітня 1961 року зможуть вийти на пенсію тільки в 60 років.



Також змінився і страховий стаж, який необхідний для виходу на пенсію за віком. З 2018 року вимоги до стажу збільшуються щорічно на 12 місяців. До 2028 року стаж досягне 35 років.



Зараз на пенсію за віком мають право українці, які досягли віку 60 років та у яких є робочий стаж 28 років. Якщо по досягненню 60 років стажу недостатньо, передбачений вихід на пенсію в 63 роки.



Крім того, українці, у яких з 1 січня 2028 року буде 40 років стажу і більше, зможуть виходити на пенсію незалежно від віку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 1 квітня в Україні підвищується пенсійний вік для жінок. У першу чергу це торкнеться українок, які народилися в 1961 році.Про це йдеться в законі України про підвищення пенсійного віку для жінок з 55 до 60 років, який був прийнятий ще у 2011 році, - пише РБК-Україна Згідно з текстом цього закону, пенсійний вік для жінок збільшувався поступово – щорічно на 6 місяців. У квітні 2021 року відбудеться останній етап підвищення, і тепер всі жінки будуть виходити на пенсію в 60 років.Варто відзначити, що жінки з датою народження з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року – мають право вийти на пенсію у віці 59 років і 6 місяців.А всі жінки, які народилися після 1 квітня 1961 року зможуть вийти на пенсію тільки в 60 років.Також змінився і страховий стаж, який необхідний для виходу на пенсію за віком. З 2018 року вимоги до стажу збільшуються щорічно на 12 місяців. До 2028 року стаж досягне 35 років.Зараз на пенсію за віком мають право українці, які досягли віку 60 років та у яких є робочий стаж 28 років. Якщо по досягненню 60 років стажу недостатньо, передбачений вихід на пенсію в 63 роки.Крім того, українці, у яких з 1 січня 2028 року буде 40 років стажу і більше, зможуть виходити на пенсію незалежно від віку.

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