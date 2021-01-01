У НСЗУ розповіли до яких лікарів можна буде з квітня звертатися без направлення сімейнго

Українці з 1 квітня зможуть піти до лікарів без направлення: до кого вдасться потрапити в «обхід» сімейного.З 1 квітня українці мають право без направлення сімейного лікаря звернутися до гінеколога, психіатра, нарколога, стоматолога, фтизіатра і педіатра. Про це прес-служба Національної служби здоров'я України (НСЗУ) повідомила в Telegram.У прес-службі нагадали, що з 1 квітня почне діяти програма медичних гарантій-2021. Для доступу до безкоштовних послуг пацієнтам потрібна декларація з сімейним лікарем і електронний напрямок від нього, а також вибір лікарні, яка має відповідний контракт з НСЗУ.До ряду фахівців тепер українці мають право звернутися безпосередньо. Так, направлення від сімейного лікаря не потрібно в разі звернення до гінеколога, психіатра (в тому числі до дитячих і підліткового віку), нарколога, стоматолога (за невідкладною допомогою і планової для дітей), фтизіатра (в тому числі і дитячого), педіатра, а також лікаря, у якого під наглядом знаходиться пацієнт з хронічним захворюванням.У прес-службі зазначили, що екстрена медична допомога надається безкоштовно всім без винятку, без направлення і без декларації.