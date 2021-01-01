Збірна України на останніх хвилинах втратила перемогу у відборі ЧС-2022

Андрія Шевченка грають з фінами на столичному НСК «Олімпійський».



Нагадаємо , у першому турі «синьо-жовті» поділили очки з Францією, а фіни зіграли внічию з Боснією і Герцеговиною. Відповідно, на момент початку гри обидві команди мали в активі по одному заліковому пункту. Поєдинок на НСК Олімпійський став вже третьою дуеллю в історії цих національних команд. Раніше "синьо-жовті" двічі мінімально перемагали Суомі у відборі на ЧС-2018. В Одесі команда Шевченка виграла 1:0, а матч у Фінляндії завершився тріумфом України 2:1.

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Перші 15 хвилин гості більше володіли м'ячем і змогли організувати кілька випадів.



Фінська команда грала дуже щільно і компактно, не дозволяючи українцям здійснювати будь-які дії ближче центрального кола. Шевченко був явно не задоволений таким початком.



На 16-й хвилині Україна завдала першого удару в створ. Руслан Малиновський перевірив фінського голкіпера дальнім пострілом.



Ближче до середини поєдинку "синьо-жовті" відновили контроль за м'ячем, все ближче і ближче підходячи до воріт суомі.



На 28-й хвилині Зінченко ударом в дотик перевірив пильність Есса Йоронена.



Українські гравці максимально навантажували лівий фланг, де проявляли активність Зінченко з Соболем.



На 38-й хвилині Роман Яремчук міг відкривати рахунок, але його обвідний удар прийняв в груди фінський захисник.



Під кінець тайму Ілля Забарний і Георгій Бущан ледь не привезли собі гол. Захисник і голкіпер пішли одночасно на м'яч за штрафному майданчику і лише в останній момент Бущан зміг розвернутися і спиною вибити м'яч.



Останні хвилини перед перервою господарі влаштували справжній штурм, але не вистачало завершального удару.



Другий тайм почався з облоги воріт фінської команди. Україна володіла ініціативою, м'ячем, але ніяк не могла втілити свою перевагу в голи.



На 58-й хвилині Андрій Шевченко, щоб трохи прискорити команду, поміняв Зубкова на Марлоса, а через 10 хвилин – Яремчука на Мораеса і ця ставка зіграла.



Бразильський українець "Шахтаря" на 80-й хвилині відгукнувся на передачу Караваєва, і випередивши захисника, буквально встромив м'яч в сітку – 1:0.



Через хвилину скандинави ледь не зрівняли рахунок, але круглий пролетів поруч зі штангою.



Україна помітно просіла, дозволяючи гостям раз по раз небезпечно пробивати по нашим воротам.



На 89-й хвилині Віталій Миколенко не витримав пресингу суперника, помилився у простій ситуації і заробив вилучення і пенальті. 11-метровий чітко реалізував Теему Пуккі.



Результат матчу 1:1.



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