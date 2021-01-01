З 15 червня ЄС планує запровадити COVID-паспорти





Про це заявив єврокомісар, який відповідає за вакцинацію, Тьєррі Бретон в ефірі телеканалу LCI, повідомляє

Як зазначив Бретон, сертифікат можна завантажити на смартфон або роздрукувати у паперовому вигляді.

«Він не буде обов’язковим, але авіакомпанії можуть вимагати», – сказав Бретон.



За його словами, документ з QR-кодом буде містити прізвище власника, дату народження, номер паспорта, а також відомості про те, чи він пройшов вакцинацію і яким препаратом, а також хворів він чи ні.



Цей сертифікат буде погоджено між державами-членами. Європейські громадяни, які захочуть його отримати, повинні будуть запросити його у своїй країні.



Його мета – «відновити рух, знайти нормальне життя» і «здатність рухатися без ризику для себе або інших», – сказав Бретон.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уже з 15 червня буде доступний єдиний для громадян всіх 27 країн Європейського союзу сертифікат здоров’я. Документ міститиме інформацію про вакцинацію від COVID-19.Про це заявив єврокомісар, який відповідає за вакцинацію,в ефірі телеканалу LCI, повідомляє РБК-Україна Як зазначив Бретон, сертифікат можна завантажити на смартфон або роздрукувати у паперовому вигляді.«Він не буде обов’язковим, але авіакомпанії можуть вимагати», – сказав Бретон.За його словами, документ з QR-кодом буде містити прізвище власника, дату народження, номер паспорта, а також відомості про те, чи він пройшов вакцинацію і яким препаратом, а також хворів він чи ні.Цей сертифікат буде погоджено між державами-членами. Європейські громадяни, які захочуть його отримати, повинні будуть запросити його у своїй країні.Його мета – «відновити рух, знайти нормальне життя» і «здатність рухатися без ризику для себе або інших», – сказав Бретон.

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