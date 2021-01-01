З 15 червня ЄС планує запровадити COVID-паспорти
Сьогодні, 05:27
Уже з 15 червня буде доступний єдиний для громадян всіх 27 країн Європейського союзу сертифікат здоров’я. Документ міститиме інформацію про вакцинацію від COVID-19.
Про це заявив єврокомісар, який відповідає за вакцинацію, Тьєррі Бретон в ефірі телеканалу LCI, повідомляє РБК-Україна.
Як зазначив Бретон, сертифікат можна завантажити на смартфон або роздрукувати у паперовому вигляді.
«Він не буде обов’язковим, але авіакомпанії можуть вимагати», – сказав Бретон.
За його словами, документ з QR-кодом буде містити прізвище власника, дату народження, номер паспорта, а також відомості про те, чи він пройшов вакцинацію і яким препаратом, а також хворів він чи ні.
Цей сертифікат буде погоджено між державами-членами. Європейські громадяни, які захочуть його отримати, повинні будуть запросити його у своїй країні.
Його мета – «відновити рух, знайти нормальне життя» і «здатність рухатися без ризику для себе або інших», – сказав Бретон.
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Про це заявив єврокомісар, який відповідає за вакцинацію, Тьєррі Бретон в ефірі телеканалу LCI, повідомляє РБК-Україна.
Як зазначив Бретон, сертифікат можна завантажити на смартфон або роздрукувати у паперовому вигляді.
«Він не буде обов’язковим, але авіакомпанії можуть вимагати», – сказав Бретон.
За його словами, документ з QR-кодом буде містити прізвище власника, дату народження, номер паспорта, а також відомості про те, чи він пройшов вакцинацію і яким препаратом, а також хворів він чи ні.
Цей сертифікат буде погоджено між державами-членами. Європейські громадяни, які захочуть його отримати, повинні будуть запросити його у своїй країні.
Його мета – «відновити рух, знайти нормальне життя» і «здатність рухатися без ризику для себе або інших», – сказав Бретон.
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