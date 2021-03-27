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6 рекомендацій від дієтолога, як покращити раціон під час Великого посту

6 рекомендацій від дієтолога, як покращити раціон під час Великого посту
У православних християн триває 7-ми тижневий Великодній піст.

Суть посту полягає в певних обмеженнях й утриманнях в харчуванні, але також це хороша можливість спробувати на собі принципи вегетаріанства або ж веганства.

"Крім тілесної і духовної підготовки до Великодня, вийти з посту можна оздоровившись, спробувавши нове і, можливо, за бажанням – продовжити", – переконаний Марко Шпара, член асоціацій дієтологів Британії та України, дієтолог проєкту Plant-Based Challenge. Про його рекомендаці дізнавалась "Українська правда. Життя".
Ось кілька рекомендацій від нього щодо пісного меню:

6 рекомендацій від дієтолога, як покращити раціон під час Великого посту

Отримуйте достатню кількість білка
Через незвичність, багатьом може здатися, що дієта без продуктів тваринного походження приречена на дефіцит білка, проте це зовсім так.
Дорослій, відносно здоровій людині, з нормальною вагою, під час посту потрібно споживати приблизно 1 г білка на кілограм ваги.
У дні, коли дозволяється варена рослинна їжа, відмінними джерелами білка можуть стати різні бобові продукти, наприклад квасоля, горох, сочевиця, нут (в супах, рагу, салатах, котлетках, хумусі і т.д.).
Соєві продукти, такі як тофу, в тих же супах, рагу і навіть тофу-омлетах і соєве молоко в кашах і смузі, також додадуть багато повноцінного білка в раціон.

6 рекомендацій від дієтолога, як покращити раціон під час Великого посту

Частіше їжте
Тут все простіше. Оскільки здебільшого рослинна їжа менш калорійна, рекомендується їсти частіше (4-5 разів на день).
На допомогу можуть прийти перекуси горіхами, фруктами, сухофруктами, хлібцями з горіховими пастами, смузі тощо. Це допоможе уникнути відчуття голоду.

6 рекомендацій від дієтолога, як покращити раціон під час Великого посту

Отримуйте достатньо вітамінів і мінералів
Якщо виконуються перераховані вище рекомендації, проблем бути не повинно. Проте, на деякі елементи, Марко Шпара все-таки рекомендує звернути увагу:
- Вітамін Д. Його варто приймати у формі добавки незалежно від харчування аж до регулярного появи його найкращого джерела – сонечка.
- Кальцій. Хорошими джерелами кальцію є капуста, зелень, броколі, сушений інжир, мак і кунжут.
Також, рекомендується регулярно включати в раціон рослинне молоко, збагачене кальцієм, або тофу, для загущування якого використовували кальцій.
- Омега-3. Якщо не виходить регулярно вживати волоські горіхи, мелене насіння льону або насіння чіа, або ж просто для перестраховки, можна приймати добавки Омега-3 з водоростей.
- Селен та йод. Для отримання достатньої кількості селену і йоду, рекомендується з'їдати 2-3 бразильських горішків в день і користуватися йодованою сіллю.
6 рекомендацій від дієтолога, як покращити раціон під час Великого посту

Збільшуйте споживання фруктів, овочів і бобових поступово
Збільшуючи кількість споживання незвичної для себе їжі, робіть це поступово, протягом перших кількох днів, щоб уникнути дискомфорту в шлунково-кишковому тракті, пов'язаного з різким збільшенням клітковини в раціоні.

6 рекомендацій від дієтолога, як покращити раціон під час Великого посту

Якщо боїтеся схуднути
Відмова від жирної й калорійної їжі на користь цільної рослинної добре позначається на роботі серця, судин, печінки, інших органів і навіть на зовнішньому вигляді.
Але для тих, хто не хоче втрачати вагу або намагається її набрати, регулярні перекуси, горіхи, горіхові пасти, авокадо, сухофрукти, халва, козинаки, рослинні олії в стравах і велика кількість високобілкових продуктів можуть прийти на допомогу.

"Справжньою знахідкою для мене став молочний коктейль з халвою, який я підгледів на YouTube каналі Михайла Вегана.
До складу моєї версії входять: 350 мл соєвого молока, 1 стиглий банан і 100 г халви", – ділиться Марко Шпара.

6 рекомендацій від дієтолога, як покращити раціон під час Великого посту

Ваші рослинні страви повинні бути смачними
"Спробуйте різні нові приправи та спеції. Тут багато чому можна повчитися в індійської кухні. Експериментуйте, знаходьте і куштуйте нові рослинні рецепти, – радить експерт.
Таким чином піст може стати не тільки важливим духовним етапом, а й початком нового більш здорового і смачного способу життя".

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