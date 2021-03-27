6 рекомендацій від дієтолога, як покращити раціон під час Великого посту





Суть посту полягає в певних обмеженнях й утриманнях в харчуванні, але також це хороша можливість спробувати на собі принципи вегетаріанства або ж веганства.



"Крім тілесної і духовної підготовки до Великодня, вийти з посту можна оздоровившись, спробувавши нове і, можливо, за бажанням – продовжити", – переконаний Марко Шпара, член асоціацій дієтологів Британії та України, дієтолог проєкту Plant-Based Challenge. Про його рекомендаці дізнавалась "

Ось кілька рекомендацій від нього щодо пісного меню:





Отримуйте достатню кількість білка

Через незвичність, багатьом може здатися, що дієта без продуктів тваринного походження приречена на дефіцит білка, проте це зовсім так.

Дорослій, відносно здоровій людині, з нормальною вагою, під час посту потрібно споживати приблизно 1 г білка на кілограм ваги.

У дні, коли дозволяється варена рослинна їжа, відмінними джерелами білка можуть стати різні бобові продукти, наприклад квасоля, горох, сочевиця, нут (в супах, рагу, салатах, котлетках, хумусі і т.д.).

Соєві продукти, такі як тофу, в тих же супах, рагу і навіть тофу-омлетах і соєве молоко в кашах і смузі, також додадуть багато повноцінного білка в раціон.





Частіше їжте

Тут все простіше. Оскільки здебільшого рослинна їжа менш калорійна, рекомендується їсти частіше (4-5 разів на день).

На допомогу можуть прийти перекуси горіхами, фруктами, сухофруктами, хлібцями з горіховими пастами, смузі тощо. Це допоможе уникнути відчуття голоду.





Отримуйте достатньо вітамінів і мінералів

Якщо виконуються перераховані вище рекомендації, проблем бути не повинно. Проте, на деякі елементи, Марко Шпара все-таки рекомендує звернути увагу:

- Вітамін Д. Його варто приймати у формі добавки незалежно від харчування аж до регулярного появи його найкращого джерела – сонечка.

- Кальцій. Хорошими джерелами кальцію є капуста, зелень, броколі, сушений інжир, мак і кунжут.

Також, рекомендується регулярно включати в раціон рослинне молоко, збагачене кальцієм, або тофу, для загущування якого використовували кальцій.

- Омега-3. Якщо не виходить регулярно вживати волоські горіхи, мелене насіння льону або насіння чіа, або ж просто для перестраховки, можна приймати добавки Омега-3 з водоростей.

- Селен та йод. Для отримання достатньої кількості селену і йоду, рекомендується з'їдати 2-3 бразильських горішків в день і користуватися йодованою сіллю.



Збільшуйте споживання фруктів, овочів і бобових поступово

Збільшуючи кількість споживання незвичної для себе їжі, робіть це поступово, протягом перших кількох днів, щоб уникнути дискомфорту в шлунково-кишковому тракті, пов'язаного з різким збільшенням клітковини в раціоні.





Якщо боїтеся схуднути

Відмова від жирної й калорійної їжі на користь цільної рослинної добре позначається на роботі серця, судин, печінки, інших органів і навіть на зовнішньому вигляді.

Але для тих, хто не хоче втрачати вагу або намагається її набрати, регулярні перекуси, горіхи, горіхові пасти, авокадо, сухофрукти, халва, козинаки, рослинні олії в стравах і велика кількість високобілкових продуктів можуть прийти на допомогу.



"Справжньою знахідкою для мене став молочний коктейль з халвою, який я підгледів на YouTube каналі Михайла Вегана.

До складу моєї версії входять: 350 мл соєвого молока, 1 стиглий банан і 100 г халви", – ділиться Марко Шпара.





Ваші рослинні страви повинні бути смачними

"Спробуйте різні нові приправи та спеції. Тут багато чому можна повчитися в індійської кухні. Експериментуйте, знаходьте і куштуйте нові рослинні рецепти, – радить експерт.

Таким чином піст може стати не тільки важливим духовним етапом, а й початком нового більш здорового і смачного способу життя".



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У православних християн триває 7-ми тижневий Великодній піст.Суть посту полягає в певних обмеженнях й утриманнях в харчуванні, але також це хороша можливість спробувати на собі принципи вегетаріанства або ж веганства."Крім тілесної і духовної підготовки до Великодня, вийти з посту можна оздоровившись, спробувавши нове і, можливо, за бажанням – продовжити", – переконаний, член асоціацій дієтологів Британії та України, дієтолог проєкту Plant-Based Challenge. Про його рекомендаці дізнавалась " Українська правда. Життя ".Ось кілька рекомендацій від нього щодо пісного меню:Через незвичність, багатьом може здатися, що дієта без продуктів тваринного походження приречена на дефіцит білка, проте це зовсім так.Дорослій, відносно здоровій людині, з нормальною вагою, під час посту потрібно споживати приблизно 1 г білка на кілограм ваги.У дні, коли дозволяється варена рослинна їжа, відмінними джерелами білка можуть стати різні бобові продукти, наприклад квасоля, горох, сочевиця, нут (в супах, рагу, салатах, котлетках, хумусі і т.д.).Соєві продукти, такі як тофу, в тих же супах, рагу і навіть тофу-омлетах і соєве молоко в кашах і смузі, також додадуть багато повноцінного білка в раціон.Тут все простіше. Оскільки здебільшого рослинна їжа менш калорійна, рекомендується їсти частіше (4-5 разів на день).На допомогу можуть прийти перекуси горіхами, фруктами, сухофруктами, хлібцями з горіховими пастами, смузі тощо. Це допоможе уникнути відчуття голоду.Якщо виконуються перераховані вище рекомендації, проблем бути не повинно. Проте, на деякі елементи, Марко Шпара все-таки рекомендує звернути увагу:- Вітамін Д. Його варто приймати у формі добавки незалежно від харчування аж до регулярного появи його найкращого джерела – сонечка.- Кальцій. Хорошими джерелами кальцію є капуста, зелень, броколі, сушений інжир, мак і кунжут.Також, рекомендується регулярно включати в раціон рослинне молоко, збагачене кальцієм, або тофу, для загущування якого використовували кальцій.- Омега-3. Якщо не виходить регулярно вживати волоські горіхи, мелене насіння льону або насіння чіа, або ж просто для перестраховки, можна приймати добавки Омега-3 з водоростей.- Селен та йод. Для отримання достатньої кількості селену і йоду, рекомендується з'їдати 2-3 бразильських горішків в день і користуватися йодованою сіллю.Збільшуючи кількість споживання незвичної для себе їжі, робіть це поступово, протягом перших кількох днів, щоб уникнути дискомфорту в шлунково-кишковому тракті, пов'язаного з різким збільшенням клітковини в раціоні.Відмова від жирної й калорійної їжі на користь цільної рослинної добре позначається на роботі серця, судин, печінки, інших органів і навіть на зовнішньому вигляді.Але для тих, хто не хоче втрачати вагу або намагається її набрати, регулярні перекуси, горіхи, горіхові пасти, авокадо, сухофрукти, халва, козинаки, рослинні олії в стравах і велика кількість високобілкових продуктів можуть прийти на допомогу."Справжньою знахідкою для мене став молочний коктейль з халвою, який я підгледів на YouTube каналіДо складу моєї версії входять: 350 мл соєвого молока, 1 стиглий банан і 100 г халви", – ділиться Марко Шпара."Спробуйте різні нові приправи та спеції. Тут багато чому можна повчитися в індійської кухні. Експериментуйте, знаходьте і куштуйте нові рослинні рецепти, – радить експерт.Таким чином піст може стати не тільки важливим духовним етапом, а й початком нового більш здорового і смачного способу життя".

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