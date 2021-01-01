Заробітчани та наймані працівники: кого зачепить податкова амністія
Сьогодні, 07:27
Податкова амністія стосуватиметься не лише українців з високим рівнем доходу.
Сам процес планують провести з 1 липня 2021 року до 1 липня 2022-го, пише "Сьогодні".
Серед тих, кому доведеться відзвітувати про доходи та майно:
- підприємці, які не оподаткували значну частину своїх доходів;
- наймані працівники, які отримують зарплати в конвертах;
- українці, які їздять на заробітки за кордон;
- самозайняті особи;
- ті, хто не зареєстровані як підприємці, але ведуть підприємницьку діяльність. Наприклад, здають квартири в оренду.
Передбачається, що після добровільного декларування майно, про яке стане відомо податковій з декларацій, вважатиметься "стартовою базою". Кожного наступного року податківці порівнюватимуть вартість придбаного майна та розмір офіційних доходів, з яких сплачено податки.
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Сам процес планують провести з 1 липня 2021 року до 1 липня 2022-го, пише "Сьогодні".
Серед тих, кому доведеться відзвітувати про доходи та майно:
- підприємці, які не оподаткували значну частину своїх доходів;
- наймані працівники, які отримують зарплати в конвертах;
- українці, які їздять на заробітки за кордон;
- самозайняті особи;
- ті, хто не зареєстровані як підприємці, але ведуть підприємницьку діяльність. Наприклад, здають квартири в оренду.
Передбачається, що після добровільного декларування майно, про яке стане відомо податковій з декларацій, вважатиметься "стартовою базою". Кожного наступного року податківці порівнюватимуть вартість придбаного майна та розмір офіційних доходів, з яких сплачено податки.
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