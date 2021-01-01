Заробітчани та наймані працівники: кого зачепить податкова амністія





Сам процес планують провести з 1 липня 2021 року до 1 липня 2022-го, пише



Серед тих, кому доведеться відзвітувати про доходи та майно:

- підприємці, які не оподаткували значну частину своїх доходів;

- наймані працівники, які отримують зарплати в конвертах;

- українці, які їздять на заробітки за кордон;

- самозайняті особи;

- ті, хто не зареєстровані як підприємці, але ведуть підприємницьку діяльність. Наприклад, здають квартири в оренду.



Передбачається, що після добровільного декларування майно, про яке стане відомо податковій з декларацій, вважатиметься "стартовою базою". Кожного наступного року податківці порівнюватимуть вартість придбаного майна та розмір офіційних доходів, з яких сплачено податки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Податкова амністія стосуватиметься не лише українців з високим рівнем доходу.Сам процес планують провести з 1 липня 2021 року до 1 липня 2022-го, пише "Сьогодні ".Серед тих, кому доведеться відзвітувати про доходи та майно:- підприємці, які не оподаткували значну частину своїх доходів;- наймані працівники, які отримують зарплати в конвертах;- українці, які їздять на заробітки за кордон;- самозайняті особи;- ті, хто не зареєстровані як підприємці, але ведуть підприємницьку діяльність. Наприклад, здають квартири в оренду.Передбачається, що після добровільного декларування майно, про яке стане відомо податковій з декларацій, вважатиметься "стартовою базою". Кожного наступного року податківці порівнюватимуть вартість придбаного майна та розмір офіційних доходів, з яких сплачено податки.

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