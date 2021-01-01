Відомо, скільки нових заражених коронавірусом виявили в Україні за останню добу

8 346 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 29 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 344 дитини та 140 медпрацівників.Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок понеділка, 29 березня.Також за минулу добу:госпіталізували – 3 129 осіб;летальних випадків – 178;одужало – 2 875 осіб;здійснили тестувань за добу – 39 732 (зокрема методом ПЛР – 24 404, методом ІФА – 5 631, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 9 697).За весь час пандемії в Україні:захворіло – 1 652 409 осіб;одужало – 1 303 500 осіб;летальних випадків – 32 132;провели ПЛР-тестувань – 8 007 427.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (820), Харківській (664), Одеській (658), Дніпропетровській (647) та Житомирській (567) областях.Вакцинації в Україні:1 585 людей щепили проти COVID-19 за добу 28 березня 2021 року в Україні.198 465 людей щепили від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 198 464 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа.Щеплення проводилось 51 мобільною бригадою з імунізації та 72 пунктами щеплення.Станом на 28 березня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 364 104 людини.Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:м. Київ – 402 випадки/ 20 щеплень;Вінницька область – 365 випадків/ 50 щеплень;Волинська область – 223 випадки/ 20 щеплень;Дніпропетровська область – 647 випадків/ 80 щеплень;Донецька область – 175 випадків/ 0 щеплень;Житомирська область – 567 випадків/ 120 щеплень;Закарпатська – 201 випадок/ 20 щеплень;Запорізька область – 136 випадків/ 100 щеплень;Івано-Франківська область – 226 випадків/ 175 щеплень;Київська область – 518 випадків/ 20 щеплень;Кіровоградська область – 59 випадків/ 10 щеплень;Луганська область – 29 випадків/ 0 щеплень;Львівська область – 820 випадків/ 100 щеплень;Миколаївська область – 243 випадки/ 30 щеплень;Одеська область – 658 випадків/ 40 щеплень;Полтавська область – 154 випадки/ 190 щеплень;Рівненська область – 139 випадків/ 0 щеплень;Сумська область – 326 випадків/ 30 щеплень;Тернопільська область – 390 випадків/ 40 щеплень;Харківська область – 664 випадки/ 230 щеплень;Херсонська область – 145 випадків/ 140 щеплень;Хмельницька область – 428 випадків/ 70 щеплень;Черкаська область – 392 випадки/ 40 щеплень;Чернівецька область – 292 випадки/ 60 щеплень;Чернігівська область – 147 випадків/ 0 щеплень.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.