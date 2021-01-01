Відомо, скільки нових заражених коронавірусом виявили в Україні за останню добу
Сьогодні, 08:58
8 346 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 29 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 344 дитини та 140 медпрацівників.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок понеділка, 29 березня.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 3 129 осіб;
летальних випадків – 178;
одужало – 2 875 осіб;
здійснили тестувань за добу – 39 732 (зокрема методом ПЛР – 24 404, методом ІФА – 5 631, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 9 697).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 652 409 осіб;
одужало – 1 303 500 осіб;
летальних випадків – 32 132;
провели ПЛР-тестувань – 8 007 427.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (820), Харківській (664), Одеській (658), Дніпропетровській (647) та Житомирській (567) областях.
Вакцинації в Україні:
1 585 людей щепили проти COVID-19 за добу 28 березня 2021 року в Україні.
198 465 людей щепили від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 198 464 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа.
Щеплення проводилось 51 мобільною бригадою з імунізації та 72 пунктами щеплення.
Станом на 28 березня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 364 104 людини.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
м. Київ – 402 випадки/ 20 щеплень;
Вінницька область – 365 випадків/ 50 щеплень;
Волинська область – 223 випадки/ 20 щеплень;
Дніпропетровська область – 647 випадків/ 80 щеплень;
Донецька область – 175 випадків/ 0 щеплень;
Житомирська область – 567 випадків/ 120 щеплень;
Закарпатська – 201 випадок/ 20 щеплень;
Запорізька область – 136 випадків/ 100 щеплень;
Івано-Франківська область – 226 випадків/ 175 щеплень;
Київська область – 518 випадків/ 20 щеплень;
Кіровоградська область – 59 випадків/ 10 щеплень;
Луганська область – 29 випадків/ 0 щеплень;
Львівська область – 820 випадків/ 100 щеплень;
Миколаївська область – 243 випадки/ 30 щеплень;
Одеська область – 658 випадків/ 40 щеплень;
Полтавська область – 154 випадки/ 190 щеплень;
Рівненська область – 139 випадків/ 0 щеплень;
Сумська область – 326 випадків/ 30 щеплень;
Тернопільська область – 390 випадків/ 40 щеплень;
Харківська область – 664 випадки/ 230 щеплень;
Херсонська область – 145 випадків/ 140 щеплень;
Хмельницька область – 428 випадків/ 70 щеплень;
Черкаська область – 392 випадки/ 40 щеплень;
Чернівецька область – 292 випадки/ 60 щеплень;
Чернігівська область – 147 випадків/ 0 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок понеділка, 29 березня.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 3 129 осіб;
летальних випадків – 178;
одужало – 2 875 осіб;
здійснили тестувань за добу – 39 732 (зокрема методом ПЛР – 24 404, методом ІФА – 5 631, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 9 697).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 652 409 осіб;
одужало – 1 303 500 осіб;
летальних випадків – 32 132;
провели ПЛР-тестувань – 8 007 427.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (820), Харківській (664), Одеській (658), Дніпропетровській (647) та Житомирській (567) областях.
Вакцинації в Україні:
1 585 людей щепили проти COVID-19 за добу 28 березня 2021 року в Україні.
198 465 людей щепили від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 198 464 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа.
Щеплення проводилось 51 мобільною бригадою з імунізації та 72 пунктами щеплення.
Станом на 28 березня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 364 104 людини.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
м. Київ – 402 випадки/ 20 щеплень;
Вінницька область – 365 випадків/ 50 щеплень;
Волинська область – 223 випадки/ 20 щеплень;
Дніпропетровська область – 647 випадків/ 80 щеплень;
Донецька область – 175 випадків/ 0 щеплень;
Житомирська область – 567 випадків/ 120 щеплень;
Закарпатська – 201 випадок/ 20 щеплень;
Запорізька область – 136 випадків/ 100 щеплень;
Івано-Франківська область – 226 випадків/ 175 щеплень;
Київська область – 518 випадків/ 20 щеплень;
Кіровоградська область – 59 випадків/ 10 щеплень;
Луганська область – 29 випадків/ 0 щеплень;
Львівська область – 820 випадків/ 100 щеплень;
Миколаївська область – 243 випадки/ 30 щеплень;
Одеська область – 658 випадків/ 40 щеплень;
Полтавська область – 154 випадки/ 190 щеплень;
Рівненська область – 139 випадків/ 0 щеплень;
Сумська область – 326 випадків/ 30 щеплень;
Тернопільська область – 390 випадків/ 40 щеплень;
Харківська область – 664 випадки/ 230 щеплень;
Херсонська область – 145 випадків/ 140 щеплень;
Хмельницька область – 428 випадків/ 70 щеплень;
Черкаська область – 392 випадки/ 40 щеплень;
Чернівецька область – 292 випадки/ 60 щеплень;
Чернігівська область – 147 випадків/ 0 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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