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Повідомили про ситуацію з COVID-19 на Волині за останню добу

Повідомили про ситуацію з COVID-19 на Волині за останню добу
За минулу добу на Волині зареєстрували 223 випадки захворювання на коронавірус.

Про це інформує Волинська ОДА.

Розподіл випадків:

місто Луцьк – 77,
Луцький район – 14,
Горохівський район – 2,
Ківерцівський район – 15,
Рожищенський район – 20,
місто Нововолинськ – 37,
Іваничівський район – 5,
Локачинський район – 2,
Ковельський район – 16,
Любомльський район – 4,
Шацький район – 9,
Старовижівський район – 4,
Турійський район – 1,
Камінь-Каширський район – 3,
Любешівський район – 5,
Маневицький район – 9.

Усього станом на 29 березня в області зареєстрували 46 188 випадків.

Одужали – 40 478 осіб (за останню добу – 132).

Летальні випадки – 751 (за останню добу – 2: містоНововолинськ – 2).

Методом ПЛР всього обстежили 184 562 особи, за минулу добу обстежили –324 особи.

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Теги: Волинь, коронавірус, статистика, ситуація
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