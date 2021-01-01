Повідомили про ситуацію з COVID-19 на Волині за останню добу





Про це



Розподіл випадків:



місто Луцьк – 77,

Луцький район – 14,

Горохівський район – 2,

Ківерцівський район – 15,

Рожищенський район – 20,

місто Нововолинськ – 37,

Іваничівський район – 5,

Локачинський район – 2,

Ковельський район – 16,

Любомльський район – 4,

Шацький район – 9,

Старовижівський район – 4,

Турійський район – 1,

Камінь-Каширський район – 3,

Любешівський район – 5,

Маневицький район – 9.



Усього станом на 29 березня в області зареєстрували 46 188 випадків.



Одужали – 40 478 осіб (за останню добу – 132).



Летальні випадки – 751 (за останню добу – 2: містоНововолинськ – 2).



Методом ПЛР всього обстежили 184 562 особи, за минулу добу обстежили –324 особи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 223 випадки захворювання на коронавірус.Про це інформує Волинська ОДА.Розподіл випадків:місто Луцьк – 77,Луцький район – 14,Горохівський район – 2,Ківерцівський район – 15,Рожищенський район – 20,місто Нововолинськ – 37,Іваничівський район – 5,Локачинський район – 2,Ковельський район – 16,Любомльський район – 4,Шацький район – 9,Старовижівський район – 4,Турійський район – 1,Камінь-Каширський район – 3,Любешівський район – 5,Маневицький район – 9.Усього станом на 29 березня в області зареєстрували 46 188 випадків.Одужали – 40 478 осіб (за останню добу – 132).Летальні випадки – 751 (за останню добу – 2: містоНововолинськ – 2).Методом ПЛР всього обстежили 184 562 особи, за минулу добу обстежили –324 особи.

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