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У Києві викрали і вбили громадського активіста

У Києві викрали і вбили громадського активіста
У Києві викрали і вбили добровольця й активіста. За підозрою у вбивстві затримали трьох людей.

Про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, пізно ввечері 24 березня 2021 троє осіб, перебуваючи в квартирі 37-річного потерпілого на Печерську, близько години утримували його проти волі та наносили удари в різні частини тіла. Після цього напівпритомного чоловіка силоміць посадили в автомобіль та вивезли у невідомому напрямку.

Отримавши інформацію від близьких потерпілого про його зникнення, правоохоронці одразу почали його пошуки. Слідчі встановили, що у чоловіка раніше був конфлікт із невідомими особами.

Згодом правоохоронці затримали ймовірних викрадачів.

У ході слідчих дій з’ясувалося, що зловмисники заподіяли смерть викраденому чоловіку та сховали його тіло у закинутій канаві на Київщині.

В неділю, 28 березня, тіло загиблого з множинними травмами, у тому числі ножовими пораненнями, знайшли. Експерти встановлюють причину смерті та механізм заподіяння травм.

Слідчі дії тривають. Встановлюють мотив злочину та можливі співучасники.

Також вирішують питання щодо обрання підозрюваним безальтернативних запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.


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Теги: Київ, вбивство, грмадський активіст
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