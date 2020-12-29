У Києві викрали і вбили громадського активіста

У Києві викрали і вбили добровольця й активіста. За підозрою у вбивстві затримали трьох людей.Про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури.Згідно з матеріалами слідства, пізно ввечері 24 березня 2021 троє осіб, перебуваючи в квартирі 37-річного потерпілого на Печерську, близько години утримували його проти волі та наносили удари в різні частини тіла. Після цього напівпритомного чоловіка силоміць посадили в автомобіль та вивезли у невідомому напрямку.Отримавши інформацію від близьких потерпілого про його зникнення, правоохоронці одразу почали його пошуки. Слідчі встановили, що у чоловіка раніше був конфлікт із невідомими особами.Згодом правоохоронці затримали ймовірних викрадачів.У ході слідчих дій з’ясувалося, що зловмисники заподіяли смерть викраденому чоловіку та сховали його тіло у закинутій канаві на Київщині.В неділю, 28 березня, тіло загиблого з множинними травмами, у тому числі ножовими пораненнями, знайшли. Експерти встановлюють причину смерті та механізм заподіяння травм.Слідчі дії тривають. Встановлюють мотив злочину та можливі співучасники.Також вирішують питання щодо обрання підозрюваним безальтернативних запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.