На Волині судили патрульного з Вінниці, який вимагав у п’яного водія 200 доларів хабара





Про це стало відомо з вироку Любомльського районного суду Волинської області, - пишуть



Так, 21 серпня 2019 року поліцейський взводу №2 роти № 4 батальйону Управління патрульної поліції у Вінницькій області вимагав 200 доларів у водія Opel Vectra. Патрульний зупинив водія на вулиці Дружби у Любомлі та виявив, що той може перебувати у стані алкогольного сп’яніння.



Того ж дня близько 18 години правоохоронець отримав на банківський рахунок від водія частину хабара – 995 гривень.



У суд обвинувальний акт надійшов з угодою між обвинуваченим та прокурором військової прокуратури Вінницького гарнізону про визнання винуватості.



Тож патрульний змушений буде заплатити 17 тисяч гривень штрафу. Також на один рік його позбавили права обіймати посади в органах Національної поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Любомлі працівник вінницької патрульної поліції вимагав у п’яного водія 200 доларів хабара.Про це стало відомо з вироку Любомльського районного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини Так, 21 серпня 2019 року поліцейський взводу №2 роти № 4 батальйону Управління патрульної поліції у Вінницькій області вимагав 200 доларів у водія Opel Vectra. Патрульний зупинив водія на вулиці Дружби у Любомлі та виявив, що той може перебувати у стані алкогольного сп’яніння.Того ж дня близько 18 години правоохоронець отримав на банківський рахунок від водія частину хабара – 995 гривень.У суд обвинувальний акт надійшов з угодою між обвинуваченим та прокурором військової прокуратури Вінницького гарнізону про визнання винуватості.Тож патрульний змушений буде заплатити 17 тисяч гривень штрафу. Також на один рік його позбавили права обіймати посади в органах Національної поліції.

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