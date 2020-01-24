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На Волині судили патрульного з Вінниці, який вимагав у п’яного водія 200 доларів хабара

На Волині судили патрульного з Вінниці, який вимагав у п’яного водія 200 доларів хабара
У Любомлі працівник вінницької патрульної поліції вимагав у п’яного водія 200 доларів хабара.

Про це стало відомо з вироку Любомльського районного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини.

Так, 21 серпня 2019 року поліцейський взводу №2 роти № 4 батальйону Управління патрульної поліції у Вінницькій області вимагав 200 доларів у водія Opel Vectra. Патрульний зупинив водія на вулиці Дружби у Любомлі та виявив, що той може перебувати у стані алкогольного сп’яніння.

Того ж дня близько 18 години правоохоронець отримав на банківський рахунок від водія частину хабара – 995 гривень.

У суд обвинувальний акт надійшов з угодою між обвинуваченим та прокурором військової прокуратури Вінницького гарнізону про визнання винуватості.

Тож патрульний змушений буде заплатити 17 тисяч гривень штрафу. Також на один рік його позбавили права обіймати посади в органах Національної поліції.

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Теги: патрульний, п’яний, водій, хабар
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