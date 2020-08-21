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Луцького наркоторговця взяли під варту

Луцького наркоторговця взяли під варту
Волинянина, в якого вилучили майже кілограм канабісу, взяли під варту.

Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.

За наполегливої позиції прокурорів Луцької окружної прокуратури суд обрав 41-річному жителю обласного центру Волині, підозрюваному в неодноразовому придбанні, зберіганні й збуті особливо небезпечних наркотичних засобів (ч.2 ст. 307 КК України), запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Упродовж березня 2021 року правоохоронці зафіксували два епізоди збуту ним канабісу.

Під час обшуку, проведеного в оселі чоловіка 26 березня, працівники поліції виявили й вилучили майже кілограм наркотичного засобу та гроші, отримані від незаконного промислу.

Йому повідомили про підозру у вчиненні злочинів і наступних 60 днів він перебуватиме під вартою.

Триває досудове розслідування.

Викриття волинянина – спільна робота прокурорів та працівників Управління протидії наркозлочинності ГУНП в області й Луцького районного управління поліції.

Зауважують, що санкцією ч.2 ст. 307 ККУ за неодноразове незаконне придбання, зберігання з метою збуту і збут особливо небезпечних наркотичних засобів передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Луцького наркоторговця взяли під варту

Луцького наркоторговця взяли під варту

Луцького наркоторговця взяли під варту

Луцького наркоторговця взяли під варту

Луцького наркоторговця взяли під варту

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Теги: Луцьк, наркоторговець, марихуана, взяли під варту
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