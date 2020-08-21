Луцького наркоторговця взяли під варту
Сьогодні, 10:15
Волинянина, в якого вилучили майже кілограм канабісу, взяли під варту.
Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.
За наполегливої позиції прокурорів Луцької окружної прокуратури суд обрав 41-річному жителю обласного центру Волині, підозрюваному в неодноразовому придбанні, зберіганні й збуті особливо небезпечних наркотичних засобів (ч.2 ст. 307 КК України), запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Упродовж березня 2021 року правоохоронці зафіксували два епізоди збуту ним канабісу.
Під час обшуку, проведеного в оселі чоловіка 26 березня, працівники поліції виявили й вилучили майже кілограм наркотичного засобу та гроші, отримані від незаконного промислу.
Йому повідомили про підозру у вчиненні злочинів і наступних 60 днів він перебуватиме під вартою.
Триває досудове розслідування.
Викриття волинянина – спільна робота прокурорів та працівників Управління протидії наркозлочинності ГУНП в області й Луцького районного управління поліції.
Зауважують, що санкцією ч.2 ст. 307 ККУ за неодноразове незаконне придбання, зберігання з метою збуту і збут особливо небезпечних наркотичних засобів передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.
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Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.
За наполегливої позиції прокурорів Луцької окружної прокуратури суд обрав 41-річному жителю обласного центру Волині, підозрюваному в неодноразовому придбанні, зберіганні й збуті особливо небезпечних наркотичних засобів (ч.2 ст. 307 КК України), запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Упродовж березня 2021 року правоохоронці зафіксували два епізоди збуту ним канабісу.
Під час обшуку, проведеного в оселі чоловіка 26 березня, працівники поліції виявили й вилучили майже кілограм наркотичного засобу та гроші, отримані від незаконного промислу.
Йому повідомили про підозру у вчиненні злочинів і наступних 60 днів він перебуватиме під вартою.
Триває досудове розслідування.
Викриття волинянина – спільна робота прокурорів та працівників Управління протидії наркозлочинності ГУНП в області й Луцького районного управління поліції.
Зауважують, що санкцією ч.2 ст. 307 ККУ за неодноразове незаконне придбання, зберігання з метою збуту і збут особливо небезпечних наркотичних засобів передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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