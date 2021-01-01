Які статки має ексголова Волиньради, а нині – очільник Ковельського МТМО





Про це йдеться в



У власності Валентина Вітра - будинок площею 297,4 кв. м та земля на 0,1057 га у Липинах, будинок на 187,4 кв. м у Луцьку та 33% власності на землю на 0,1 га. У 2020 році Вітер придбав кімнату в Поляниці на 32,8 кв. м, вартістю 557 600 гривень.



Очільник Ковельського МТМО не задекларував транспортних засобів. Його дружина Валентина їздить на Volvo XC60 2017 року випуску.



На посаді заступника управління охорони здоров'я Волинської ОДА Вітер заробив 69 095 гривень, із квітня, будучи директором МТМО, - 784 571 гривню, тобто приблизно 98 тисяч у місяць. Окрім того, у 2020 році Валентин Вітер отримав 1 970 557 гривень доходу від відчуження нерухомого майна. Валентина Вітер за рік заробила 77323 гривні у РСЦ МВС у Волинській області, 132581 гривню - у Регіональний сервісний центр ГСЦ МВС у Волинській області.



Готівкою зберігає Валентин Вітер 50 000 гривень, 154 000 доларів та 52 000 євро, тобто загалом приблизно 6 мільйонів гривень, на рахунку в банку - 170 810 гривень. Його дружина має 45000 гривень готівкою.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Із квітня Валентин Вітер на посаді очільника Ковельського МТМО отримав 784 571 гривню зарплати.Про це йдеться в електронній декларації , опублікованій на сайті НАЗК.У власності Валентина Вітра - будинок площею 297,4 кв. м та земля на 0,1057 га у Липинах, будинок на 187,4 кв. м у Луцьку та 33% власності на землю на 0,1 га. У 2020 році Вітер придбав кімнату в Поляниці на 32,8 кв. м, вартістю 557 600 гривень.Очільник Ковельського МТМО не задекларував транспортних засобів. Його дружинаїздить на Volvo XC60 2017 року випуску.На посаді заступника управління охорони здоров'я Волинської ОДА Вітер заробив 69 095 гривень, із квітня, будучи директором МТМО, - 784 571 гривню, тобто приблизно 98 тисяч у місяць. Окрім того, у 2020 році Валентин Вітер отримав 1 970 557 гривень доходу від відчуження нерухомого майна. Валентина Вітер за рік заробила 77323 гривні у РСЦ МВС у Волинській області, 132581 гривню - у Регіональний сервісний центр ГСЦ МВС у Волинській області.Готівкою зберігає Валентин Вітер 50 000 гривень, 154 000 доларів та 52 000 євро, тобто загалом приблизно 6 мільйонів гривень, на рахунку в банку - 170 810 гривень. Його дружина має 45000 гривень готівкою.

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