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В авіакатастрофі на Алясці загинув чеський мільярдер

В авіакатастрофі на Алясці загинув чеський мільярдер
Найбагатша людина Чехії, засновник PFF Group, 56-річний Петр Келлнер, загинув внаслідок авіакатастрофи на Алясці. Келлнер летів на борту вертольота, який розбився біля льодовика.

Про це повідомляє ТСН з посиланям на 29 березня The Washington Post, Associated Press, Alaska`s News Source. 

Попередньо, відомо загалом в авіакатастрофі загинули п'ятеро людей, Келлнер серед них. ЗМІ пишуть, що вертоліт, який вилетів на екскурсію з гірськолижного курорту Tordrillo Mountain Lodge, впав в горах Аляски. Вертоліт розбився біля льодовика в суботу, 27 березня, але повідомлення катастрофи надійшли тільки сьогодні.

Крім Келлнера загинув ще один громадянин Чехії, два екскурсоводи, а також пілот. У катастрофі вижила одна людина - його ім'я не уточнюється. Потерпілий перебуває у важкому, але стабільному стані, розповіли представники рятувальних служб.

Причини аварії поки невідомі, розслідування триває.

Новину про смерть Келлнера підтвердив чеським медіа представник фонду PPF, який управляв активами підприємця. Станом на 2020 рік журнал Forbes оцінив активи Келлнера в $17,5 млрд.

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Теги: Петр Келлнер, смерть, Аляска
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