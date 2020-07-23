вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Поліція розшукала молодиків, які влаштували стрілянину у центрі Луцька

Поліція розшукала молодиків, які влаштували стрілянину у центрі Луцька
Молодиків, які вчинили хуліганство в центрі Луцька, поліція встановила буквально за дві години.

Нагадаємо, 26 березня, увечері, невідомі здійснили декілька пострілів у повітря на Театральному майдані в Луцьку, чим порушили громадський порядок, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Поліція виявила цю подію в соцмережах.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань, попередня кваліфікація кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 296 Кримінального Кодексу України - хуліганство.

Буквально за дві години поліцейські встановили всіх учасників події, це жителі обласного центру. Їх доставили до Луцького районного управління, опитали та вилучили предмет, схожий на пістолет, по якому призначили відповідні експертизи.

Троє причетних до події – неповнолітні, один – повнолітній. Наразі вирішують питання щодо притягнення їх до відповідальності.

Поліція розшукала молодиків, які влаштували стрілянину у центрі Луцька


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: молодики, стрілянина, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Які дороги на Волині ремонтуватимуть цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Поліція розшукала молодиків, які влаштували стрілянину у центрі Луцька
Сьогодні, 10:38
В авіакатастрофі на Алясці загинув чеський мільярдер
Сьогодні, 10:31
Чим багата посадовиця, що відповідає за фінанси в Луцьку
Сьогодні, 10:22
Луцького наркоторговця взяли під варту
Сьогодні, 10:15
На Волині судили патрульного з Вінниці, який вимагав у п’яного водія 200 доларів хабара
Сьогодні, 09:57
Схожі новини
Судитимуть двох учасників стрілянини на автомийці у Луцьку Судитимуть двох учасників стрілянини на автомийці у Луцьку
23 липень, 2020, 12:51
Молодики, які наїли на 850 гривень у луцькому «Кораблику» і пішли геть, повернули гроші Молодики, які наїли на 850 гривень у луцькому «Кораблику» і пішли геть, повернули гроші
10 червень, 2020, 16:05
Продовжили арешт двох причетних до стрілянини на автомийці у Луцьку Продовжили арешт двох причетних до стрілянини на автомийці у Луцьку
20 травень, 2020, 17:04
У Луцьку судили чоловіка, який погрожував вбити сусідку та відстрілювався від поліцейських У Луцьку судили чоловіка, який погрожував вбити сусідку та відстрілювався від поліцейських
17 травень, 2020, 15:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поліція розшукала молодиків, які влаштували стрілянину у центрі Луцька
Сьогодні, 10:38
 0
В авіакатастрофі на Алясці загинув чеський мільярдер
Сьогодні, 10:31
 0
Чим багата посадовиця, що відповідає за фінанси в Луцьку
Сьогодні, 10:22
 0
Луцького наркоторговця взяли під варту
Сьогодні, 10:15
 0
На Волині судили патрульного з Вінниці, який вимагав у п’яного водія 200 доларів хабара
Сьогодні, 09:57
 0
Медіа
відео
1/8