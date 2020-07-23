Поліція розшукала молодиків, які влаштували стрілянину у центрі Луцька





Нагадаємо, 26 березня, увечері,



Поліція виявила цю подію в соцмережах.



Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань, попередня кваліфікація кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 296 Кримінального Кодексу України - хуліганство.



Буквально за дві години поліцейські встановили всіх учасників події, це жителі обласного центру. Їх доставили до Луцького районного управління, опитали та вилучили предмет, схожий на пістолет, по якому призначили відповідні експертизи.



Троє причетних до події – неповнолітні, один – повнолітній. Наразі вирішують питання щодо притягнення їх до відповідальності.







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