На Волині ловили двох водіїв-порушників, які на дорогих авто втікали від поліції
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Волинські патрульні затримали водіїв-порушників.
Вчора, 28 березня, під час вимірювання швидкості приладом TruCam на автодорозі Устилуг — Луцьк — Рівне патрульні зафіксували перевищення швидкості автомобілем Infiniti QX70, - повідомляє патрульна поліція Волинської області.
Інформують, що керманич рухався у населеному пункті 99 км/год, при дозволеній швидкості 50 км/год. Також не виконав вимогу поліцейського про зупинку та направився в сторону Луцька.
Патрульні передали орієнтування усім іншим екіпажам і водія виявили у Луцьку на вулиці Володимирській.
Цього ж дня патрульні зафіксували перевищення швидкості керманичем Lexus LX 570. Водій перевищив допустиму швидкість на автодорозі Луцьк — Радехів — Львів. Цей водій також не виконав вимогу про зупинку.
Патрульні передали орієнтування іншим екіпажам і керманича виявили на вулиці Львівській. Після зупинки він ще двічі намагався поїхати з місця події.
В обох випадках на водіїв патрульні склили адміністративні матеріали за ч.1 ст.122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на двадцять кілометрів на годину) та ст.122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку) КУпАП.
Зауважимо, що невиконання вимог про зупинку тягне за собою накладення штрафу в розмірі дев’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців.
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Вчора, 28 березня, під час вимірювання швидкості приладом TruCam на автодорозі Устилуг — Луцьк — Рівне патрульні зафіксували перевищення швидкості автомобілем Infiniti QX70, - повідомляє патрульна поліція Волинської області.
Інформують, що керманич рухався у населеному пункті 99 км/год, при дозволеній швидкості 50 км/год. Також не виконав вимогу поліцейського про зупинку та направився в сторону Луцька.
Патрульні передали орієнтування усім іншим екіпажам і водія виявили у Луцьку на вулиці Володимирській.
Цього ж дня патрульні зафіксували перевищення швидкості керманичем Lexus LX 570. Водій перевищив допустиму швидкість на автодорозі Луцьк — Радехів — Львів. Цей водій також не виконав вимогу про зупинку.
Патрульні передали орієнтування іншим екіпажам і керманича виявили на вулиці Львівській. Після зупинки він ще двічі намагався поїхати з місця події.
В обох випадках на водіїв патрульні склили адміністративні матеріали за ч.1 ст.122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на двадцять кілометрів на годину) та ст.122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку) КУпАП.
Зауважимо, що невиконання вимог про зупинку тягне за собою накладення штрафу в розмірі дев’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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