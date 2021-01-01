На Волині ловили двох водіїв-порушників, які на дорогих авто втікали від поліції

Волинські патрульні затримали водіїв-порушників.Вчора, 28 березня, під час вимірювання швидкості приладом TruCam на автодорозі Устилуг — Луцьк — Рівне патрульні зафіксували перевищення швидкості автомобілем Infiniti QX70, - повідомляє патрульна поліція Волинської області.Інформують, що керманич рухався у населеному пункті 99 км/год, при дозволеній швидкості 50 км/год. Також не виконав вимогу поліцейського про зупинку та направився в сторону Луцька.Патрульні передали орієнтування усім іншим екіпажам і водія виявили у Луцьку на вулиці Володимирській.Цього ж дня патрульні зафіксували перевищення швидкості керманичем Lexus LX 570. Водій перевищив допустиму швидкість на автодорозі Луцьк — Радехів — Львів. Цей водій також не виконав вимогу про зупинку.Патрульні передали орієнтування іншим екіпажам і керманича виявили на вулиці Львівській. Після зупинки він ще двічі намагався поїхати з місця події.В обох випадках на водіїв патрульні склили адміністративні матеріали за ч.1 ст.122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на двадцять кілометрів на годину) та ст.122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку) КУпАП.Зауважимо, що невиконання вимог про зупинку тягне за собою накладення штрафу в розмірі дев’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців.