вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Новеньке авто чоловіка і майже 300 тисяч готівкою: що в декларації медичної директорки центру боротьби зі СНІДом на Волині

Новеньке авто чоловіка і майже 300 тисяч готівкою: що в декларації медичної директорки центру боротьби зі СНІДом на Волині
Медичний директор КП "Волинський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом" Наталія Орлецька за рік на посаді заробила 121 262 гривні та ще 115 002 гривні - у КП "Волинський обласний центр громадського здоров'я".

Про це йдеться в електронній декларації за 2020 рік, опублікованій на сайті НАЗК.

У власності Наталії Орлецької - будинок на 114 кв. м та земля на 0,1465 га у Прилуцькому. Її чоловік Юрій має 1,2 га землі у Рованцях.

У власності Юрія Орлецького - два авто. Йдеться про Chevrolet Aveo 2008 року випуску, а також Mitsubishi ASX 1.6 MT Invite 2020 року випуску, який чоловік придбав у листопаді 2020 року за 605 000 гривень.

За рік на посаді Орлецька заробила 121 262 гривні та ще 115 002 гривні - у КП "Волинський обласний центр громадського здоров'я", отримала ще кілька тисяч гонорарів за роботу і 36645 гривень пенсії. Її чоловік за рік заробив 118472 гривні у волинській обласній лікарні, отримав 49242 гривні зарплати за сумісництвом та 24800 гривень пенсії.

На рахунку в банку очільниця центру боротьби зі СНІДом тримає 295 452 гривні, а також разом із чоловіком має 5000 доларів готівкою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: декларація, Наталія Орлецька, центр боротьби зі СНІДом
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Які дороги на Волині ремонтуватимуть цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зеленський звільнив дев'ятьох голів РДА з Волині
29 березень, 23:00
Які вакансії і яку зарплату пропонують інженерам на Волині. ПЕРЕЛІК
29 березень, 22:11
Новеньке авто чоловіка і майже 300 тисяч готівкою: що в декларації медичної директорки центру боротьби зі СНІДом на Волині
29 березень, 20:40
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 30 березня
29 березень, 20:00
Волинські спортсмени завоювали нагороди на всеукраїнських змаганнях
29 березень, 19:20
Схожі новини
Які статки має ексголова Волиньради, а нині – очільник Ковельського МТМО Які статки має ексголова Волиньради, а нині – очільник Ковельського МТМО
29 березень, 17:40
Ні житла, ні авто, ні готівки: що в декларації головного лісівника Волині Олександра Кватирка Ні житла, ні авто, ні готівки: що в декларації головного лісівника Волині Олександра Кватирка
29 березень, 17:17
«Ні кола, ні двора»: головний прокурор Волині показав декларацію «Ні кола, ні двора»: головний прокурор Волині показав декларацію
29 березень, 16:03
Будинок в Боратині, авто та декілька земельних ділянок: що в декларації секретаря Луцькради Будинок в Боратині, авто та декілька земельних ділянок: що в декларації секретаря Луцькради
29 березень, 14:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині у матері соцслужби забрали трьох дітей через пияцтво
Сьогодні, 09:42
 0
На Волині за минулу добу від коронавірусу померло 11 людей
Сьогодні, 09:25
 0
Пожежі на Волині: горіли господарські споруди та суха трава
Сьогодні, 09:20
 0
Скільки коштує валюта у Луцьку станом на 30 березня
Сьогодні, 09:15
 0
Відомо, скільки заражених коронавірусом виявили в Україні за останню добу та скільки людей вакцинували
Сьогодні, 08:49
 0
Медіа
відео
1/8