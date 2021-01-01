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Новеньке авто чоловіка і майже 300 тисяч готівкою: що в декларації очільниці центру боротьби зі СНІДом на Волині

Новеньке авто чоловіка і майже 300 тисяч готівкою: що в декларації очільниці центру боротьби зі СНІДом на Волині
Медичний директор КП "Волинський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом" Наталія Орлецька за рік на посаді заробила 121 262 гривні та ще 115 002 гривні - у КП "Волинський обласний центр громадського здоров'я".

Про це йдеться в електронній декларації за 2020 рік, опублікованій на сайті НАЗК.

У власності Наталії Орлецької - будинок на 114 кв. м та земля на 0,1465 га у Прилуцькому. Її чоловік Юрій має 1,2 га землі у Рованцях.

У власності Юрія Орлецького - два авто. Йдеться про Chevrolet Aveo 2008 року випуску, а також Mitsubishi ASX 1.6 MT Invite 2020 року випуску, який чоловік придбав у листопаді 2020 року за 605 000 гривень.

За рік на посаді Орлецька заробила 121 262 гривні та ще 115 002 гривні - у КП "Волинський обласний центр громадського здоров'я", отримала ще кілька тисяч гонорарів за роботу і 36645 гривень пенсії. Її чоловік за рік заробив 118472 гривні у волинській обласній лікарні, отримав 49242 гривні зарплати за сумісництвом та 24800 гривень пенсії.

На рахунку в банку очільниця центру боротьби зі СНІДом тримає 295 452 гривні, а також разом із чоловіком має 5000 доларів готівкою.

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Теги: декларація, Наталія Орлецька, центр боротьби зі СНІДом
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Коментарі 1
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медичний директор це не директор
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