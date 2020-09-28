Екоінспектори оштрафували декілька волинян, які спалювали суху траву на полях
Сьогодні, 11:35
На Волині упродовж 27-28 березня екоінспектори проводили рейдові перевірки щодо недопущення пожеж в екосистемах.
Так, на території Камінь-Каширської громади інспектори оштрафували двох екопорушників. Чоловіка оштрафували за статтею 77-1 КУпАП, штраф становить від 3060 до 6120 грн. Волинянка сплатить від 340 грн до 1 тисячі 360 грн штрафу за статтею 82 КУпАП,- інформує пресслужба Державної екологічної інспекції у Волинській області.
У Шацькому районі екоінспектор проводив рейд спільно з правоохоронцями. Виявили осередок спалювання рослинності на площі 10 соток. На порушника склали протокол за статтею 77-1 КУпАП на суму 3060 гривень.
У селищі Благодатне Нововолинської громади горіла суха трава на площі 2 гектари. Інспектори допомагали рятувальникам гасити пожежу. На чотирьох порушників склали протоколи за статтею 82 КУпАП.
У Володимир-Волинському районі екоінспектори склали на двох порушників протоколи за статтею 77-1 КУпАП та оштрафували на 3060 гривень та за статттею 82 КУпАП на суму 340 гривень.
Також проводили перевірку щодо недопущення пожеж у екосистемах у Луцькому районі. Виявили осередок загоряння поблизу заплави річка Серна. Порушників встановити не вдалось.
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Так, на території Камінь-Каширської громади інспектори оштрафували двох екопорушників. Чоловіка оштрафували за статтею 77-1 КУпАП, штраф становить від 3060 до 6120 грн. Волинянка сплатить від 340 грн до 1 тисячі 360 грн штрафу за статтею 82 КУпАП,- інформує пресслужба Державної екологічної інспекції у Волинській області.
У Шацькому районі екоінспектор проводив рейд спільно з правоохоронцями. Виявили осередок спалювання рослинності на площі 10 соток. На порушника склали протокол за статтею 77-1 КУпАП на суму 3060 гривень.
У селищі Благодатне Нововолинської громади горіла суха трава на площі 2 гектари. Інспектори допомагали рятувальникам гасити пожежу. На чотирьох порушників склали протоколи за статтею 82 КУпАП.
У Володимир-Волинському районі екоінспектори склали на двох порушників протоколи за статтею 77-1 КУпАП та оштрафували на 3060 гривень та за статттею 82 КУпАП на суму 340 гривень.
Також проводили перевірку щодо недопущення пожеж у екосистемах у Луцькому районі. Виявили осередок загоряння поблизу заплави річка Серна. Порушників встановити не вдалось.
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