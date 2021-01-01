На Волині утворили спортивну федерацію з бойового джиу-джитсу
Сьогодні, 18:00
На Волині започаткували обласну федерацію комбат джиу-джитсу.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив директор Волинського обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Олександр Кулаков.
26-28 березня у столиці проходив відбірковий чемпіонат України з комбат джиу-джитсу, в якому вперше за всю історію взяла участь команда Волинської області. До складу збірної увійшли спортсмени Луцьких Клубів «Самбіст» та «PRIDE».
Правила змагань та філософія цього виду спорту передбачають максимальне наближення до ведення поєдинку в реальних умовах, а також виховання бійцівського характеру, як обов‘язкової складової перемоги. Сутички проходять у двох розділах: клоуз-контакт (боротьба) та фул-контакт (дозволений весь арсенал ударної техніки).
Волинь представляли восьмеро бійців та одна юна бійчиня - вихованка Клубу бойових мистецтв «PRIDE» - Поліна Ковирнова.
За підсумками запеклих протистоянь четверо волинян потрапили до збірної команди України з бойового (комбат) джиу-джитсу:
- Поліна Ковирнова - 1 місце (12-13 років, до 40 кг) - ВРКБМ «PRIDE»;
- Ілля Сломінський - 2 місце (14-15 років, до 60 кг) - ВРКБМ «PRIDE»;
- Артур Безух - 2 місце (16-17 років, понад 80 кг) - СК «Самбіст»;
- Дмитро Мартинюк - 2 місце (18-35 років, до 77 кг) - СК «Самбіст».
Очолить новостворену Волинську обласну федерацію комбат джиу-джитсу Дмитро Мартинюк - керівник та головний тренер СК «Самбіст». Про це домовились з керівником національної федерації Владиславом Шипінським під час наради з обласними представниками.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив директор Волинського обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Олександр Кулаков.
26-28 березня у столиці проходив відбірковий чемпіонат України з комбат джиу-джитсу, в якому вперше за всю історію взяла участь команда Волинської області. До складу збірної увійшли спортсмени Луцьких Клубів «Самбіст» та «PRIDE».
Правила змагань та філософія цього виду спорту передбачають максимальне наближення до ведення поєдинку в реальних умовах, а також виховання бійцівського характеру, як обов‘язкової складової перемоги. Сутички проходять у двох розділах: клоуз-контакт (боротьба) та фул-контакт (дозволений весь арсенал ударної техніки).
Волинь представляли восьмеро бійців та одна юна бійчиня - вихованка Клубу бойових мистецтв «PRIDE» - Поліна Ковирнова.
За підсумками запеклих протистоянь четверо волинян потрапили до збірної команди України з бойового (комбат) джиу-джитсу:
- Поліна Ковирнова - 1 місце (12-13 років, до 40 кг) - ВРКБМ «PRIDE»;
- Ілля Сломінський - 2 місце (14-15 років, до 60 кг) - ВРКБМ «PRIDE»;
- Артур Безух - 2 місце (16-17 років, понад 80 кг) - СК «Самбіст»;
- Дмитро Мартинюк - 2 місце (18-35 років, до 77 кг) - СК «Самбіст».
Очолить новостворену Волинську обласну федерацію комбат джиу-джитсу Дмитро Мартинюк - керівник та головний тренер СК «Самбіст». Про це домовились з керівником національної федерації Владиславом Шипінським під час наради з обласними представниками.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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