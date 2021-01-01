На Волині утворили спортивну федерацію з бойового джиу-джитсу

На Волині започаткували обласну федерацію комбат джиу-джитсу.Про цеповідомив директор Волинського обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»26-28 березня у столиці проходив відбірковий чемпіонат України з комбат джиу-джитсу, в якому вперше за всю історію взяла участь команда Волинської області. До складу збірної увійшли спортсмени Луцьких Клубів «Самбіст» та «PRIDE».Правила змагань та філософія цього виду спорту передбачають максимальне наближення до ведення поєдинку в реальних умовах, а також виховання бійцівського характеру, як обов‘язкової складової перемоги. Сутички проходять у двох розділах: клоуз-контакт (боротьба) та фул-контакт (дозволений весь арсенал ударної техніки).Волинь представляли восьмеро бійців та одна юна бійчиня - вихованка Клубу бойових мистецтв «PRIDE» -За підсумками запеклих протистоянь четверо волинян потрапили до збірної команди України з бойового (комбат) джиу-джитсу:- Поліна Ковирнова - 1 місце (12-13 років, до 40 кг) - ВРКБМ «PRIDE»;- 2 місце (14-15 років, до 60 кг) - ВРКБМ «PRIDE»;- 2 місце (16-17 років, понад 80 кг) - СК «Самбіст»;- 2 місце (18-35 років, до 77 кг) - СК «Самбіст».Очолить новостворену Волинську обласну федерацію комбат джиу-джитсу Дмитро Мартинюк - керівник та головний тренер СК «Самбіст». Про це домовились з керівником національної федераціїпід час наради з обласними представниками.