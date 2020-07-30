На Волині у ставку втопився чоловік





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Місцеві мешканці розповідають, що напередодні чоловік вживав спиртні напої з товаришами. Згодом тіло волинянина виявили у водоймі. Деталі трагедії встановлюють правоохоронці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Житель Заріччя Ковельського району втопився у сусідньому ставку в селі Лапні.Про це volyn.com.ua стало відомо з власних джерел.Місцеві мешканці розповідають, що напередодні чоловік вживав спиртні напої з товаришами. Згодом тіло волинянина виявили у водоймі. Деталі трагедії встановлюють правоохоронці.

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