На Волині у ставку втопився чоловік
Сьогодні, 11:40
Житель Заріччя Ковельського району втопився у сусідньому ставку в селі Лапні.
Про це volyn.com.ua стало відомо з власних джерел.
Місцеві мешканці розповідають, що напередодні чоловік вживав спиртні напої з товаришами. Згодом тіло волинянина виявили у водоймі. Деталі трагедії встановлюють правоохоронці.
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Про це volyn.com.ua стало відомо з власних джерел.
Місцеві мешканці розповідають, що напередодні чоловік вживав спиртні напої з товаришами. Згодом тіло волинянина виявили у водоймі. Деталі трагедії встановлюють правоохоронці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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