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На Волині у ставку втопився чоловік

На Волині у ставку втопився чоловік
Житель Заріччя Ковельського району втопився у сусідньому ставку в селі Лапні.

Про це volyn.com.ua стало відомо з власних джерел.

Місцеві мешканці розповідають, що напередодні чоловік вживав спиртні напої з товаришами. Згодом тіло волинянина виявили у водоймі. Деталі трагедії встановлюють правоохоронці.

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Теги: утоплення, Волинь, чоловік
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