Де на Волині та у Луцьку зокрема будуть відключати світло 30 березня. АДРЕСИ
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 30 березня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
с. Бегета
Майстерня
с. Бегета
вул.Польова
2. 09:00-17:00
с.Березовичі
Пилорама, Майстерня, Склади, Кафе, Млин с.Березовичі
3. ПЛ-0,4 Л-3 КТП-253 09:00-17:00 с. Хотячів
Школа, Контора с. Хотячів
вул. Озерна, Східна, Мічуріна, Карбишева
4. ПЛ-0,4 Л-3 КТП-418 09:00-17:00 с.Заріччя
Кіоск с.Заріччя
вул. Набережна
5. ПЛ-0,4 Л-2, Л-3 ЗТП-167 09:00-17:00 с. Овадно
Мічуріна
Привокзальна
Зелена
Привокзальна
6. ПЛ-0,4 Л-3 КТП-201 09:00-17:00 с.Заріччя
вул. Набережна
7. ПЛ-0,4 Л-1 ЗТП-54 9:00-14:00 м. Володимир-Волинський
аптека № 29" Провізор"
Магазин " Арго "
Миколаївська церква
кіоск № 14 в. Ковельська
Магазин "Жу-жу"
кіоск "Юніленд"
Магазин "Карат"
Аптека м. Володимир-Волинський
вул. Ковельська
Крилова
Кунцевича
Миколаївська
Шухевича
8. КТП-118 09:00-17:00 с. Хобултова с. Хобултова
вул. Шосейна
Київська
Шевченка
9. КТП-299 09:00-17:00 с. Хобултова с. Хобултова
вул. Шевченка
Нова
Першотравнева
Молодіжна
Горохівський район
1. 9:00-17:00
Підприємство "Укрпошта" поштове відділілення
ФОП Нестерович А.О. магазин смт. Мар'янівка:
вул. Незалежності,
вул. Польова,
вул. Жилізнодорожна,
вул. Зелена"
2. 9:00-17:00
с. Старики:
вул. Садова"
Іваничівський район
1. 9:30-16:30
с.Михайлє вул.Над Бугом.
2. 10:00-17:00 ФОП Хомяк О.Я. с.Завидів вул.Центральна
3. ЗТП-244 з приходами 10кВ 9:30-17:00 ВУЖКГ(база),МПБПФ»Волинь», ПП»Леля»,
ГУ Держпродспоживслужба с.м.т.Іваничі вул.Львівська, Банківська,Миру, Л.Українки, Польова, І.Франка, Б.Хмельницького,
Першого Травня
с.Долинка
Камінь-Каширський район
1. 09:00-17:00
Школа, шкільна майстерня, Ветдільниця, АТС, контора, церква, Дім молитви, ФОП Сидонець Ганна Іванівна (торговий павільйон), башня водонапірна, ФАП, дитячий садок, башня водонапірна №2. с. Добре, вул. Центральна (частково), вул. Першого Травня.
2. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-255 09:00-15:00 м. Камінь-Каширський, вул. Миру,
вул. Січових Стільців, вул. І.Мазепи, пров. І.Мазепи
3. ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-255 14:00-17:00 м. Камінь – Каширський, вул. Миру, пров. Миру, вул. Степана Мельника
4. ПЛ-0,4кВ Л-2, КТП-222 09:00-17:00 с. Соснівка, вул. Польова,
вул. 1-го Травня
5. ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-261 09:00-17:00 с. Черче, вул. Ляхівка
6. ПЛ-0,4кВ Л-1, КТП-238 09:00-17:00 с. Хотешів, вул. Л. Українки,
вул. Цегельна, пров. Спортивний
7. ЩТП-318 09:00-17:00 Магазин Катруся с. Раків Ліс, вул. Відродження,
вул. Східна, вул. Незалежності (частково), вул. Горохова, вул.Північна, вул. Залісся, вул. Шевченка, вул. Першотравнева, пров. Молодіжний, пров. Залісся (частково).
Ківерцівський район
1. 8:30-16:00
ФОП Михальчук Р.В. – господарське приміщення с.Тростянець
вул.Вишнева,10-30 ,19-43
вул.Набережна,
вул.Волі,25-57/непарні/,34-72/парні/,
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-317 8:30-17:00
с. Дерно
вул. Першотравнева,50-66, 73-89
вул. Ставківська,
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-512 8:30-17:00 ФОП Ройко М.В. – деревообробний цех смт.Цумань
вул.Грушевського,буд. 15-31,
4. ПЛ 10 кВ Л108-01 частково 8:30-17:00
с. Кульчин – школа, церква
ФОП Поліщук В.А. – столярний цех с. Кульчин
вул.Молодіжна,буд.1-23, вул.Набережна,1-11
вул. Заводська
Ковельський район
1.
ПЛ-10кВ Л.100-12
(ТП-300; ТП-383; ТП-299; ТП-591; ТП-324; ТП-526; ТП-689) 9:00-17:00 Сільськогосподарське ТзОВ «Птахівниче»
ФОП Демчук С.М
Ковельське МТМО
Мале ПП «Пролісок»
Любитівська сільська рада
Відділ освіти Ковельської державної адміністрації
ТзОВ Виробничо-комерційне підприємство «Каскад»
Релігійна громада Святителя Петра Могили
Українське державне підприємство «Укрінтеравтосервіс»
с.Воля-Любитівська
2. ПЛ-0,4кВ від ТП-239 9:00-17:00 Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"
Дубівське споживче товариство
Білинська сільська Рада
ФОП Спичак Т.М
Церква Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ КП
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
Свято-Різдво Богородична громада Української
православної церкви МП с. Білин
ФОП Оніщук В.П с.Білин, вул.40-річчя Перемоги,10; вул..Лесі Українки,4а
3. ПЛ-0,4кВ від ТП-77 9:00-17:00 ФО Максимчук І.І
Сільськогосподарське ТзОВ «Зоря»
Свято-Різдво-Богородична громада УПЦ с.Велицьк
Ковельське МТМО
ФОП Киденько О.М м.Ковель
с.Велицьк
4. ПЛ-0,4кВ від ЗТП-501 9:00-17:00 ФОП Силюк Р.С
РЖКП №1
Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради
ФОП Гордун О.М
УКБ та ЖКГ Виконавчого комітету Ковельської міської ради
ТзОВ К.П «ВЕРЕС» м.Ковель
5. ПЛ-0,4кВ від ЗТП-631 9:00-17:00 Церква "Воскресіння"Євангеліських християн
-баптистів
ФОП Добиш Р.П
ФОП Добиш П.І
ФОП Сидорук Ю.С
Ковельське МТМО
ФОП Задачина О.В
Ковельське управління водопровідно каналізаційного господарства "КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ"
ТзОВ "Верес Еліт"
ФОП Найдюк В.М
ФОП Кравчук С.Л
ФОП Талашко М.Б
Свято-Михайлівська релігійна громада УПЦ
(КП)
ФОП Печенюк М.В
Ф.о.Мизовець Г.А
Зеленська сільська Рада с.Воля-Ковельська
6. ПЛ-0,4кВ від ЗТП-258 9:00-17:00 Населення с.Воля-Ковельска
7. ПЛ-0,4кВ від КТП-88 9:00-17:00 ТзОВ «ТПК-2013»
Велицька сільська рада
Голобське споживче товариство
Ковельське МТМО с.Рудка Миринська
8. ПЛ-0,4кВ від КТП-422 9:00-17:00 ФОП Лисюк І.Г
ФОП Демчук Н.М
ФОП Мороз Л.В
ФОП Солов"янчук О.Б
УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської ради
ФОП Ясашний В.В М.Ковель, вул..Шишкіна; вул..Грабовського; вул..Симоненка; вул.Шептицького; вул..С.Бойка;
9. ПЛ-10кВ від КТП-405 9:00-17:00 ТзОВ «Ковельський хлібокомбінат»
Ковельське МТМО
ФОП Герасимчук С.В м.Ковель, вул..О.Пчілки
Локачинський район
1. 9.00-17.00
с.ст.Загорів вул. Гер.Небесної сотні, Польова
місто Луцьк
1. 09:00-17:00
вул. Ковельська, 69-99, 104-122
вул. Ольхова
вул. Путінцева
вул. Соснова
вул. Ясенова
вул. Матросова
вул. Берестова
вул. Дубова
вул. Липова
вул. Милушська
вул. С. Кривенького (частково)
2. 13:30-17:00
Магазин №8
«Кримські чебуреки»
«Феміда інтер» вул. Дубнівська, 53-81, 36-42
вул. Трункіна (частково)
Луцький район
1. 10:00-16:00
ТзОВ «Мрія старосілля»
Амбулаторія с.Боратин
2. 10:00-16:00 ТзОВ «Мрія старосілля»
ПП «Дельта-Дор»
3. КТП-77 10:00-16:00 Садівниче товариство «Діброва»
Любомльський та Шацький райони
1 ПЛ 04 кВ КТП 426 9:00-17:00 с.Нудижи
ПЛ 04кВ КТП 84 с.Висоцьк
3 ЗТП 97 9 00 -17 00 УДППЗ"УКРПОШТА"РВНО Школа №2 м. Любомль. ФОП Богуш Ольга Іванівна м Любомль вул. Поштова, Пушкіна, Коновальця, Белінського (Вишнева) І Мазепи
4 ПЛ 10кВ Л 26-04 до ВН 141 9 00 -17 00 УОС Шацьк. Шацьк телеретранслятор, База Шацького УОС. смт.Шацьк, вул.Л.Українки вул.Набережна
Любешівський район
1. 10:00-17:00
Насосна станція; Церква; ФАП; Магазин; Приміщення тер. центру. с.Селісок (Частково)
с. Бучин
2. 10:00-15:00 ПрАТ «МТС Україна», Зерносклад с.Деревок
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0.4 Л-7 від ЗТП-46 09:00-17:00 Кіоск ФОП Коваль Г.А. м. Нововолинськ: Шопена 9,2-20,
Мазепи, Героїв Крут, Ломоносова 1-5,2
Кисиля 1-3а,2-12
Ратнівський район
1. КТП-4
(Т. О.) 10:00-14:00
. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ"ВОЛИНЬГАЗ": СКЗ №23 с.Видраниця;
Адмінбудинок с.Видраниця;
Б/к с.Видраниця;
Д/с с.Видраниця;
СШ Свердловина с.Видраниця;
Школа с.Видраниця;
Православна Церква с.Видраниця;
ФОП Ковальчук Павло Хомович: коридор с. Видраниця;
ФОП Ганіч Василь Іванович: Ларьок с. Видраниця;
ФОП Долінчук Микола Іванович: Кіоск с.Видраниця;
ВОЛИНСЬКА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПОШТА" с.Видраниця;
ФОП Лавренюк Ганна Іванівна: Продмаг с.Видраниця;
ФОП Гуль Сергій Олександрович: Ларьок с.Видраниця;
ФАП с.Видраниця. частково с. Видраниця
2. ПЛІ-0,4 кВ Л-4
від ТП-266 (Д. Пр.) 09:30-15:00
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ"ВОЛИНЬГАЗ": ГРП с.Якушів;
Школа с. Якушів;
ФОП Бойко Валентина Миколаївна:
Ларьок с. Якушів частково с. Якушів
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
с.Любче вул.Ковельська, Жовтнева, Миру
2. 9:00-17:00
с.Любче, дитячий садок, будинок культури,
шкільна, насосна,
ФОП Новак Л.М. торговий павільйон
ФОП Дендера В.В. магазин
с.Любче вул.Зелена, Садова, А.Савчук, Тиха, Молодіжна, Миру
3. ПЛ-0,4кВ ТП-36269 9:00-17:00 с.Берегове, ФАП, церква ПЛ-0,4кВ ТП-36269
4. ПЛ-0,4кВ КТП-36111 9:00-17:00 с.Іванчиці
Артсвердловина Будинок культури
Ветдільниця , ПП Симонович Р.М.Кіоск с.Іванчиці вул.Шкільна
5. КТП-36037 9:00-17:00 с.Мирославка, ФАП с.Мирославка вул.Зелена
6. КТП-36120 9:00-17:00 с.Романів, вул.Лісова
Старовижівський район
1. КТП-3 Л-1,2,3 09:00-12:00 Прокуратура смт Стара Вижва вул Лесі Українки, Соборності
2. КТП-72 09:00-16:00 с Нова Вижва вул Польова, Жовтнева, Комсомольська, пров Молодіжний.
Турійський район
1. ПЛ-0,4кВ
КТП-286 Л-3 10:00-13:00 с.Соловичі
2.
ЩТП-117 10:00-17:00 АГРС, ФОП Марчук, ФГ «Факторія» - бригада, школа, ФГ «Аміла» - ППМ, ФАП, АГРС, СКЗ, клуб, ФГ «Перлина Турії»- бригада, СМЗ, Селецька с/р- клуб, ФАП, школа,ТРСТ-магазин, кафе «Фіалка», ФГ «Сосновий Двір», СКЗ, Ружинська с/р- клуб, котельня, школа, ФАП, ФОП Іллюх Н.Є.- магазин, церква, ФОП Привродський,
СКЗ, ГРП, «Молодіжний фонд» с.Гаруша, Клюськ, Задиби, Городилець
3. ПЛ-10кВ Л-61-04 від ЛР-36 до ЛР-67
КТП-76
КТП-70 10:00-17:00 ФГ «Аміла»- ферма, КЗС, Туличівська с/р- клуб, с.Радовичі
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Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
с. Бегета
Майстерня
с. Бегета
вул.Польова
2. 09:00-17:00
с.Березовичі
Пилорама, Майстерня, Склади, Кафе, Млин с.Березовичі
3. ПЛ-0,4 Л-3 КТП-253 09:00-17:00 с. Хотячів
Школа, Контора с. Хотячів
вул. Озерна, Східна, Мічуріна, Карбишева
4. ПЛ-0,4 Л-3 КТП-418 09:00-17:00 с.Заріччя
Кіоск с.Заріччя
вул. Набережна
5. ПЛ-0,4 Л-2, Л-3 ЗТП-167 09:00-17:00 с. Овадно
Мічуріна
Привокзальна
Зелена
Привокзальна
6. ПЛ-0,4 Л-3 КТП-201 09:00-17:00 с.Заріччя
вул. Набережна
7. ПЛ-0,4 Л-1 ЗТП-54 9:00-14:00 м. Володимир-Волинський
аптека № 29" Провізор"
Магазин " Арго "
Миколаївська церква
кіоск № 14 в. Ковельська
Магазин "Жу-жу"
кіоск "Юніленд"
Магазин "Карат"
Аптека м. Володимир-Волинський
вул. Ковельська
Крилова
Кунцевича
Миколаївська
Шухевича
8. КТП-118 09:00-17:00 с. Хобултова с. Хобултова
вул. Шосейна
Київська
Шевченка
9. КТП-299 09:00-17:00 с. Хобултова с. Хобултова
вул. Шевченка
Нова
Першотравнева
Молодіжна
Горохівський район
1. 9:00-17:00
Підприємство "Укрпошта" поштове відділілення
ФОП Нестерович А.О. магазин смт. Мар'янівка:
вул. Незалежності,
вул. Польова,
вул. Жилізнодорожна,
вул. Зелена"
2. 9:00-17:00
с. Старики:
вул. Садова"
Іваничівський район
1. 9:30-16:30
с.Михайлє вул.Над Бугом.
2. 10:00-17:00 ФОП Хомяк О.Я. с.Завидів вул.Центральна
3. ЗТП-244 з приходами 10кВ 9:30-17:00 ВУЖКГ(база),МПБПФ»Волинь», ПП»Леля»,
ГУ Держпродспоживслужба с.м.т.Іваничі вул.Львівська, Банківська,Миру, Л.Українки, Польова, І.Франка, Б.Хмельницького,
Першого Травня
с.Долинка
Камінь-Каширський район
1. 09:00-17:00
Школа, шкільна майстерня, Ветдільниця, АТС, контора, церква, Дім молитви, ФОП Сидонець Ганна Іванівна (торговий павільйон), башня водонапірна, ФАП, дитячий садок, башня водонапірна №2. с. Добре, вул. Центральна (частково), вул. Першого Травня.
2. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-255 09:00-15:00 м. Камінь-Каширський, вул. Миру,
вул. Січових Стільців, вул. І.Мазепи, пров. І.Мазепи
3. ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-255 14:00-17:00 м. Камінь – Каширський, вул. Миру, пров. Миру, вул. Степана Мельника
4. ПЛ-0,4кВ Л-2, КТП-222 09:00-17:00 с. Соснівка, вул. Польова,
вул. 1-го Травня
5. ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-261 09:00-17:00 с. Черче, вул. Ляхівка
6. ПЛ-0,4кВ Л-1, КТП-238 09:00-17:00 с. Хотешів, вул. Л. Українки,
вул. Цегельна, пров. Спортивний
7. ЩТП-318 09:00-17:00 Магазин Катруся с. Раків Ліс, вул. Відродження,
вул. Східна, вул. Незалежності (частково), вул. Горохова, вул.Північна, вул. Залісся, вул. Шевченка, вул. Першотравнева, пров. Молодіжний, пров. Залісся (частково).
Ківерцівський район
1. 8:30-16:00
ФОП Михальчук Р.В. – господарське приміщення с.Тростянець
вул.Вишнева,10-30 ,19-43
вул.Набережна,
вул.Волі,25-57/непарні/,34-72/парні/,
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-317 8:30-17:00
с. Дерно
вул. Першотравнева,50-66, 73-89
вул. Ставківська,
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-512 8:30-17:00 ФОП Ройко М.В. – деревообробний цех смт.Цумань
вул.Грушевського,буд. 15-31,
4. ПЛ 10 кВ Л108-01 частково 8:30-17:00
с. Кульчин – школа, церква
ФОП Поліщук В.А. – столярний цех с. Кульчин
вул.Молодіжна,буд.1-23, вул.Набережна,1-11
вул. Заводська
Ковельський район
1.
ПЛ-10кВ Л.100-12
(ТП-300; ТП-383; ТП-299; ТП-591; ТП-324; ТП-526; ТП-689) 9:00-17:00 Сільськогосподарське ТзОВ «Птахівниче»
ФОП Демчук С.М
Ковельське МТМО
Мале ПП «Пролісок»
Любитівська сільська рада
Відділ освіти Ковельської державної адміністрації
ТзОВ Виробничо-комерційне підприємство «Каскад»
Релігійна громада Святителя Петра Могили
Українське державне підприємство «Укрінтеравтосервіс»
с.Воля-Любитівська
2. ПЛ-0,4кВ від ТП-239 9:00-17:00 Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"
Дубівське споживче товариство
Білинська сільська Рада
ФОП Спичак Т.М
Церква Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ КП
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
Свято-Різдво Богородична громада Української
православної церкви МП с. Білин
ФОП Оніщук В.П с.Білин, вул.40-річчя Перемоги,10; вул..Лесі Українки,4а
3. ПЛ-0,4кВ від ТП-77 9:00-17:00 ФО Максимчук І.І
Сільськогосподарське ТзОВ «Зоря»
Свято-Різдво-Богородична громада УПЦ с.Велицьк
Ковельське МТМО
ФОП Киденько О.М м.Ковель
с.Велицьк
4. ПЛ-0,4кВ від ЗТП-501 9:00-17:00 ФОП Силюк Р.С
РЖКП №1
Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради
ФОП Гордун О.М
УКБ та ЖКГ Виконавчого комітету Ковельської міської ради
ТзОВ К.П «ВЕРЕС» м.Ковель
5. ПЛ-0,4кВ від ЗТП-631 9:00-17:00 Церква "Воскресіння"Євангеліських християн
-баптистів
ФОП Добиш Р.П
ФОП Добиш П.І
ФОП Сидорук Ю.С
Ковельське МТМО
ФОП Задачина О.В
Ковельське управління водопровідно каналізаційного господарства "КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ"
ТзОВ "Верес Еліт"
ФОП Найдюк В.М
ФОП Кравчук С.Л
ФОП Талашко М.Б
Свято-Михайлівська релігійна громада УПЦ
(КП)
ФОП Печенюк М.В
Ф.о.Мизовець Г.А
Зеленська сільська Рада с.Воля-Ковельська
6. ПЛ-0,4кВ від ЗТП-258 9:00-17:00 Населення с.Воля-Ковельска
7. ПЛ-0,4кВ від КТП-88 9:00-17:00 ТзОВ «ТПК-2013»
Велицька сільська рада
Голобське споживче товариство
Ковельське МТМО с.Рудка Миринська
8. ПЛ-0,4кВ від КТП-422 9:00-17:00 ФОП Лисюк І.Г
ФОП Демчук Н.М
ФОП Мороз Л.В
ФОП Солов"янчук О.Б
УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської ради
ФОП Ясашний В.В М.Ковель, вул..Шишкіна; вул..Грабовського; вул..Симоненка; вул.Шептицького; вул..С.Бойка;
9. ПЛ-10кВ від КТП-405 9:00-17:00 ТзОВ «Ковельський хлібокомбінат»
Ковельське МТМО
ФОП Герасимчук С.В м.Ковель, вул..О.Пчілки
Локачинський район
1. 9.00-17.00
с.ст.Загорів вул. Гер.Небесної сотні, Польова
місто Луцьк
1. 09:00-17:00
вул. Ковельська, 69-99, 104-122
вул. Ольхова
вул. Путінцева
вул. Соснова
вул. Ясенова
вул. Матросова
вул. Берестова
вул. Дубова
вул. Липова
вул. Милушська
вул. С. Кривенького (частково)
2. 13:30-17:00
Магазин №8
«Кримські чебуреки»
«Феміда інтер» вул. Дубнівська, 53-81, 36-42
вул. Трункіна (частково)
Луцький район
1. 10:00-16:00
ТзОВ «Мрія старосілля»
Амбулаторія с.Боратин
2. 10:00-16:00 ТзОВ «Мрія старосілля»
ПП «Дельта-Дор»
3. КТП-77 10:00-16:00 Садівниче товариство «Діброва»
Любомльський та Шацький райони
1 ПЛ 04 кВ КТП 426 9:00-17:00 с.Нудижи
ПЛ 04кВ КТП 84 с.Висоцьк
3 ЗТП 97 9 00 -17 00 УДППЗ"УКРПОШТА"РВНО Школа №2 м. Любомль. ФОП Богуш Ольга Іванівна м Любомль вул. Поштова, Пушкіна, Коновальця, Белінського (Вишнева) І Мазепи
4 ПЛ 10кВ Л 26-04 до ВН 141 9 00 -17 00 УОС Шацьк. Шацьк телеретранслятор, База Шацького УОС. смт.Шацьк, вул.Л.Українки вул.Набережна
Любешівський район
1. 10:00-17:00
Насосна станція; Церква; ФАП; Магазин; Приміщення тер. центру. с.Селісок (Частково)
с. Бучин
2. 10:00-15:00 ПрАТ «МТС Україна», Зерносклад с.Деревок
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0.4 Л-7 від ЗТП-46 09:00-17:00 Кіоск ФОП Коваль Г.А. м. Нововолинськ: Шопена 9,2-20,
Мазепи, Героїв Крут, Ломоносова 1-5,2
Кисиля 1-3а,2-12
Ратнівський район
1. КТП-4
(Т. О.) 10:00-14:00
. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ"ВОЛИНЬГАЗ": СКЗ №23 с.Видраниця;
Адмінбудинок с.Видраниця;
Б/к с.Видраниця;
Д/с с.Видраниця;
СШ Свердловина с.Видраниця;
Школа с.Видраниця;
Православна Церква с.Видраниця;
ФОП Ковальчук Павло Хомович: коридор с. Видраниця;
ФОП Ганіч Василь Іванович: Ларьок с. Видраниця;
ФОП Долінчук Микола Іванович: Кіоск с.Видраниця;
ВОЛИНСЬКА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПОШТА" с.Видраниця;
ФОП Лавренюк Ганна Іванівна: Продмаг с.Видраниця;
ФОП Гуль Сергій Олександрович: Ларьок с.Видраниця;
ФАП с.Видраниця. частково с. Видраниця
2. ПЛІ-0,4 кВ Л-4
від ТП-266 (Д. Пр.) 09:30-15:00
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ"ВОЛИНЬГАЗ": ГРП с.Якушів;
Школа с. Якушів;
ФОП Бойко Валентина Миколаївна:
Ларьок с. Якушів частково с. Якушів
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
с.Любче вул.Ковельська, Жовтнева, Миру
2. 9:00-17:00
с.Любче, дитячий садок, будинок культури,
шкільна, насосна,
ФОП Новак Л.М. торговий павільйон
ФОП Дендера В.В. магазин
с.Любче вул.Зелена, Садова, А.Савчук, Тиха, Молодіжна, Миру
3. ПЛ-0,4кВ ТП-36269 9:00-17:00 с.Берегове, ФАП, церква ПЛ-0,4кВ ТП-36269
4. ПЛ-0,4кВ КТП-36111 9:00-17:00 с.Іванчиці
Артсвердловина Будинок культури
Ветдільниця , ПП Симонович Р.М.Кіоск с.Іванчиці вул.Шкільна
5. КТП-36037 9:00-17:00 с.Мирославка, ФАП с.Мирославка вул.Зелена
6. КТП-36120 9:00-17:00 с.Романів, вул.Лісова
Старовижівський район
1. КТП-3 Л-1,2,3 09:00-12:00 Прокуратура смт Стара Вижва вул Лесі Українки, Соборності
2. КТП-72 09:00-16:00 с Нова Вижва вул Польова, Жовтнева, Комсомольська, пров Молодіжний.
Турійський район
1. ПЛ-0,4кВ
КТП-286 Л-3 10:00-13:00 с.Соловичі
2.
ЩТП-117 10:00-17:00 АГРС, ФОП Марчук, ФГ «Факторія» - бригада, школа, ФГ «Аміла» - ППМ, ФАП, АГРС, СКЗ, клуб, ФГ «Перлина Турії»- бригада, СМЗ, Селецька с/р- клуб, ФАП, школа,ТРСТ-магазин, кафе «Фіалка», ФГ «Сосновий Двір», СКЗ, Ружинська с/р- клуб, котельня, школа, ФАП, ФОП Іллюх Н.Є.- магазин, церква, ФОП Привродський,
СКЗ, ГРП, «Молодіжний фонд» с.Гаруша, Клюськ, Задиби, Городилець
3. ПЛ-10кВ Л-61-04 від ЛР-36 до ЛР-67
КТП-76
КТП-70 10:00-17:00 ФГ «Аміла»- ферма, КЗС, Туличівська с/р- клуб, с.Радовичі
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