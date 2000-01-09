Де на Волині та у Луцьку зокрема будуть відключати світло 30 березня. АДРЕСИ

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 30 березня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».1. 09:00-17:00с. БегетаМайстерняс. Бегетавул.Польова2. 09:00-17:00с.БерезовичіПилорама, Майстерня, Склади, Кафе, Млин с.Березовичі3. ПЛ-0,4 Л-3 КТП-253 09:00-17:00 с. ХотячівШкола, Контора с. Хотячіввул. Озерна, Східна, Мічуріна, Карбишева4. ПЛ-0,4 Л-3 КТП-418 09:00-17:00 с.ЗаріччяКіоск с.Заріччявул. Набережна5. ПЛ-0,4 Л-2, Л-3 ЗТП-167 09:00-17:00 с. ОвадноМічурінаПривокзальнаЗеленаПривокзальна6. ПЛ-0,4 Л-3 КТП-201 09:00-17:00 с.Заріччявул. Набережна7. ПЛ-0,4 Л-1 ЗТП-54 9:00-14:00 м. Володимир-Волинськийаптека № 29" Провізор"Магазин " Арго "Миколаївська церквакіоск № 14 в. КовельськаМагазин "Жу-жу"кіоск "Юніленд"Магазин "Карат"Аптека м. Володимир-Волинськийвул. КовельськаКриловаКунцевичаМиколаївськаШухевича8. КТП-118 09:00-17:00 с. Хобултова с. Хобултовавул. ШосейнаКиївськаШевченка9. КТП-299 09:00-17:00 с. Хобултова с. Хобултовавул. ШевченкаНоваПершотравневаМолодіжна1. 9:00-17:00Підприємство "Укрпошта" поштове відділіленняФОП Нестерович А.О. магазин смт. Мар'янівка:вул. Незалежності,вул. Польова,вул. Жилізнодорожна,вул. Зелена"2. 9:00-17:00с. Старики:вул. Садова"1. 9:30-16:30с.Михайлє вул.Над Бугом.2. 10:00-17:00 ФОП Хомяк О.Я. с.Завидів вул.Центральна3. ЗТП-244 з приходами 10кВ 9:30-17:00 ВУЖКГ(база),МПБПФ»Волинь», ПП»Леля»,ГУ Держпродспоживслужба с.м.т.Іваничі вул.Львівська, Банківська,Миру, Л.Українки, Польова, І.Франка, Б.Хмельницького,Першого Травняс.Долинка1. 09:00-17:00Школа, шкільна майстерня, Ветдільниця, АТС, контора, церква, Дім молитви, ФОП Сидонець Ганна Іванівна (торговий павільйон), башня водонапірна, ФАП, дитячий садок, башня водонапірна №2. с. Добре, вул. Центральна (частково), вул. Першого Травня.2. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-255 09:00-15:00 м. Камінь-Каширський, вул. Миру,вул. Січових Стільців, вул. І.Мазепи, пров. І.Мазепи3. ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-255 14:00-17:00 м. Камінь – Каширський, вул. Миру, пров. Миру, вул. Степана Мельника4. ПЛ-0,4кВ Л-2, КТП-222 09:00-17:00 с. Соснівка, вул. Польова,вул. 1-го Травня5. ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-261 09:00-17:00 с. Черче, вул. Ляхівка6. ПЛ-0,4кВ Л-1, КТП-238 09:00-17:00 с. Хотешів, вул. Л. Українки,вул. Цегельна, пров. Спортивний7. ЩТП-318 09:00-17:00 Магазин Катруся с. Раків Ліс, вул. Відродження,вул. Східна, вул. Незалежності (частково), вул. Горохова, вул.Північна, вул. Залісся, вул. Шевченка, вул. Першотравнева, пров. Молодіжний, пров. Залісся (частково).1. 8:30-16:00ФОП Михальчук Р.В. – господарське приміщення с.Тростянецьвул.Вишнева,10-30 ,19-43вул.Набережна,вул.Волі,25-57/непарні/,34-72/парні/,2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-317 8:30-17:00с. Дерновул. Першотравнева,50-66, 73-89вул. Ставківська,3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-512 8:30-17:00 ФОП Ройко М.В. – деревообробний цех смт.Цуманьвул.Грушевського,буд. 15-31,4. ПЛ 10 кВ Л108-01 частково 8:30-17:00с. Кульчин – школа, церкваФОП Поліщук В.А. – столярний цех с. Кульчинвул.Молодіжна,буд.1-23, вул.Набережна,1-11вул. Заводська1.ПЛ-10кВ Л.100-12(ТП-300; ТП-383; ТП-299; ТП-591; ТП-324; ТП-526; ТП-689) 9:00-17:00 Сільськогосподарське ТзОВ «Птахівниче»ФОП Демчук С.МКовельське МТМОМале ПП «Пролісок»Любитівська сільська радаВідділ освіти Ковельської державної адміністраціїТзОВ Виробничо-комерційне підприємство «Каскад»Релігійна громада Святителя Петра МогилиУкраїнське державне підприємство «Укрінтеравтосервіс»с.Воля-Любитівська2. ПЛ-0,4кВ від ТП-239 9:00-17:00 Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"Дубівське споживче товариствоБілинська сільська РадаФОП Спичак Т.МЦерква Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ КПВолинська дирекція АТ "Укрпошта"Свято-Різдво Богородична громада Українськоїправославної церкви МП с. БілинФОП Оніщук В.П с.Білин, вул.40-річчя Перемоги,10; вул..Лесі Українки,4а3. ПЛ-0,4кВ від ТП-77 9:00-17:00 ФО Максимчук І.ІСільськогосподарське ТзОВ «Зоря»Свято-Різдво-Богородична громада УПЦ с.ВелицькКовельське МТМОФОП Киденько О.М м.Ковельс.Велицьк4. ПЛ-0,4кВ від ЗТП-501 9:00-17:00 ФОП Силюк Р.СРЖКП №1Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської радиФОП Гордун О.МУКБ та ЖКГ Виконавчого комітету Ковельської міської радиТзОВ К.П «ВЕРЕС» м.Ковель5. ПЛ-0,4кВ від ЗТП-631 9:00-17:00 Церква "Воскресіння"Євангеліських християн-баптистівФОП Добиш Р.ПФОП Добиш П.ІФОП Сидорук Ю.СКовельське МТМОФОП Задачина О.ВКовельське управління водопровідно каналізаційного господарства "КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ"ТзОВ "Верес Еліт"ФОП Найдюк В.МФОП Кравчук С.ЛФОП Талашко М.БСвято-Михайлівська релігійна громада УПЦ(КП)ФОП Печенюк М.ВФ.о.Мизовець Г.АЗеленська сільська Рада с.Воля-Ковельська6. ПЛ-0,4кВ від ЗТП-258 9:00-17:00 Населення с.Воля-Ковельска7. ПЛ-0,4кВ від КТП-88 9:00-17:00 ТзОВ «ТПК-2013»Велицька сільська радаГолобське споживче товариствоКовельське МТМО с.Рудка Миринська8. ПЛ-0,4кВ від КТП-422 9:00-17:00 ФОП Лисюк І.ГФОП Демчук Н.МФОП Мороз Л.ВФОП Солов"янчук О.БУКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської радиФОП Ясашний В.В М.Ковель, вул..Шишкіна; вул..Грабовського; вул..Симоненка; вул.Шептицького; вул..С.Бойка;9. ПЛ-10кВ від КТП-405 9:00-17:00 ТзОВ «Ковельський хлібокомбінат»Ковельське МТМОФОП Герасимчук С.В м.Ковель, вул..О.Пчілки1. 9.00-17.00с.ст.Загорів вул. Гер.Небесної сотні, Польова1. 09:00-17:00вул. Ковельська, 69-99, 104-122вул. Ольховавул. Путінцевавул. Сосновавул. Ясеновавул. Матросовавул. Берестовавул. Дубовавул. Липовавул. Милушськавул. С. Кривенького (частково)2. 13:30-17:00Магазин №8«Кримські чебуреки»«Феміда інтер» вул. Дубнівська, 53-81, 36-42вул. Трункіна (частково)1. 10:00-16:00ТзОВ «Мрія старосілля»Амбулаторія с.Боратин2. 10:00-16:00 ТзОВ «Мрія старосілля»ПП «Дельта-Дор»3. КТП-77 10:00-16:00 Садівниче товариство «Діброва»1 ПЛ 04 кВ КТП 426 9:00-17:00 с.НудижиПЛ 04кВ КТП 84 с.Висоцьк3 ЗТП 97 9 00 -17 00 УДППЗ"УКРПОШТА"РВНО Школа №2 м. Любомль. ФОП Богуш Ольга Іванівна м Любомль вул. Поштова, Пушкіна, Коновальця, Белінського (Вишнева) І Мазепи4 ПЛ 10кВ Л 26-04 до ВН 141 9 00 -17 00 УОС Шацьк. Шацьк телеретранслятор, База Шацького УОС. смт.Шацьк, вул.Л.Українки вул.Набережна1. 10:00-17:00Насосна станція; Церква; ФАП; Магазин; Приміщення тер. центру. с.Селісок (Частково)с. Бучин2. 10:00-15:00 ПрАТ «МТС Україна», Зерносклад с.ДеревокВимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-0.4 Л-7 від ЗТП-46 09:00-17:00 Кіоск ФОП Коваль Г.А. м. Нововолинськ: Шопена 9,2-20,Мазепи, Героїв Крут, Ломоносова 1-5,2Кисиля 1-3а,2-121. КТП-4(Т. О.) 10:00-14:00. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ"ВОЛИНЬГАЗ": СКЗ №23 с.Видраниця;Адмінбудинок с.Видраниця;Б/к с.Видраниця;Д/с с.Видраниця;СШ Свердловина с.Видраниця;Школа с.Видраниця;Православна Церква с.Видраниця;ФОП Ковальчук Павло Хомович: коридор с. Видраниця;ФОП Ганіч Василь Іванович: Ларьок с. Видраниця;ФОП Долінчук Микола Іванович: Кіоск с.Видраниця;ВОЛИНСЬКА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПОШТА" с.Видраниця;ФОП Лавренюк Ганна Іванівна: Продмаг с.Видраниця;ФОП Гуль Сергій Олександрович: Ларьок с.Видраниця;ФАП с.Видраниця. частково с. Видраниця2. ПЛІ-0,4 кВ Л-4від ТП-266 (Д. Пр.) 09:30-15:00АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ"ВОЛИНЬГАЗ": ГРП с.Якушів;Школа с. Якушів;ФОП Бойко Валентина Миколаївна:Ларьок с. Якушів частково с. Якушів1. 9:00-17:00с.Любче вул.Ковельська, Жовтнева, Миру2. 9:00-17:00с.Любче, дитячий садок, будинок культури,шкільна, насосна,ФОП Новак Л.М. торговий павільйонФОП Дендера В.В. магазинс.Любче вул.Зелена, Садова, А.Савчук, Тиха, Молодіжна, Миру3. ПЛ-0,4кВ ТП-36269 9:00-17:00 с.Берегове, ФАП, церква ПЛ-0,4кВ ТП-362694. ПЛ-0,4кВ КТП-36111 9:00-17:00 с.ІванчиціАртсвердловина Будинок культуриВетдільниця , ПП Симонович Р.М.Кіоск с.Іванчиці вул.Шкільна5. КТП-36037 9:00-17:00 с.Мирославка, ФАП с.Мирославка вул.Зелена6. КТП-36120 9:00-17:00 с.Романів, вул.Лісова1. КТП-3 Л-1,2,3 09:00-12:00 Прокуратура смт Стара Вижва вул Лесі Українки, Соборності2. КТП-72 09:00-16:00 с Нова Вижва вул Польова, Жовтнева, Комсомольська, пров Молодіжний.1. ПЛ-0,4кВКТП-286 Л-3 10:00-13:00 с.Соловичі2.ЩТП-117 10:00-17:00 АГРС, ФОП Марчук, ФГ «Факторія» - бригада, школа, ФГ «Аміла» - ППМ, ФАП, АГРС, СКЗ, клуб, ФГ «Перлина Турії»- бригада, СМЗ, Селецька с/р- клуб, ФАП, школа,ТРСТ-магазин, кафе «Фіалка», ФГ «Сосновий Двір», СКЗ, Ружинська с/р- клуб, котельня, школа, ФАП, ФОП Іллюх Н.Є.- магазин, церква, ФОП Привродський,СКЗ, ГРП, «Молодіжний фонд» с.Гаруша, Клюськ, Задиби, Городилець3. ПЛ-10кВ Л-61-04 від ЛР-36 до ЛР-67КТП-76КТП-70 10:00-17:00 ФГ «Аміла»- ферма, КЗС, Туличівська с/р- клуб, с.Радовичі