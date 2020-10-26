Жителі волинського села на добу залишаться без газу

Спеціалісти АТ "Волиньгаз" замінять шафовий газорегуляторний пункт у селі Старий Порицьк Іваничівського району. У зв'язку з цим 30 березня у населеному пункті припинять газопостачання.Пр це йдеться на сайті АТ "Волиньгаз".Так, газопостачання відключать з 8:00 до 17:00 години.Відновлення послуги відбудеться 30 березня, після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.Просять вибачення за тимчасові незручності."Виходячи з помешкання, перекрийте крани перед газовими приладами. Будьте обережними та дотримуйтесь правил безпеки при використанні газу у побуті", - зауважили у пресслужбі компанії.