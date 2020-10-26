Жителі волинського села на добу залишаться без газу
Сьогодні, 12:22
Спеціалісти АТ "Волиньгаз" замінять шафовий газорегуляторний пункт у селі Старий Порицьк Іваничівського району. У зв'язку з цим 30 березня у населеному пункті припинять газопостачання.
Пр це йдеться на сайті АТ "Волиньгаз".
Так, газопостачання відключать з 8:00 до 17:00 години.
Відновлення послуги відбудеться 30 березня, після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.
Просять вибачення за тимчасові незручності.
"Виходячи з помешкання, перекрийте крани перед газовими приладами. Будьте обережними та дотримуйтесь правил безпеки при використанні газу у побуті", - зауважили у пресслужбі компанії.
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Пр це йдеться на сайті АТ "Волиньгаз".
Так, газопостачання відключать з 8:00 до 17:00 години.
Відновлення послуги відбудеться 30 березня, після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.
Просять вибачення за тимчасові незручності.
"Виходячи з помешкання, перекрийте крани перед газовими приладами. Будьте обережними та дотримуйтесь правил безпеки при використанні газу у побуті", - зауважили у пресслужбі компанії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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