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Жителі волинського села на добу залишаться без газу

Жителі волинського села на добу залишаться без газу
Спеціалісти АТ "Волиньгаз" замінять шафовий газорегуляторний пункт у селі Старий Порицьк Іваничівського району. У зв'язку з цим 30 березня у населеному пункті припинять газопостачання.

Пр це йдеться на сайті АТ "Волиньгаз".

Так, газопостачання відключать з 8:00 до 17:00 години.

Відновлення послуги відбудеться 30 березня, після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.

Просять вибачення за тимчасові незручності.

"Виходячи з помешкання, перекрийте крани перед газовими приладами. Будьте обережними та дотримуйтесь правил безпеки при використанні газу у побуті", - зауважили у пресслужбі компанії.

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Теги: ремонтні роботи, газ, відключення
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