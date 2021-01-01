На волинських водоймах вилучили 9 браконьєрських сіток





Про це



Працівники Держекоінспекції у Волинській області провели рейдові перевірки щодо дотримання природоохоронного законодавства на водних об’єктах.



У Ратнівському районі перевірки відбулися у гідрологічному заказнику місцевого значення «Залухівський» на озері Святе та Волянське.



Спільно з правоохоронцями та представниками УТМР екоінспектори провели рейд в гідрологічному заказнику місцевого значення «Оріхівський». Вилучили 5 безгосподарських риболовних браконьєрських сіток.



У Старовижівському районі на озері Синове виявили 4 безгосподарських браконьєрських риболовних сіток.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На водоймах Волині екоінспектори виявили 9 браконьєрських сіток.Про це інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.Працівники Держекоінспекції у Волинській області провели рейдові перевірки щодо дотримання природоохоронного законодавства на водних об’єктах.У Ратнівському районі перевірки відбулися у гідрологічному заказнику місцевого значення «Залухівський» на озері Святе та Волянське.Спільно з правоохоронцями та представниками УТМР екоінспектори провели рейд в гідрологічному заказнику місцевого значення «Оріхівський». Вилучили 5 безгосподарських риболовних браконьєрських сіток.У Старовижівському районі на озері Синове виявили 4 безгосподарських браконьєрських риболовних сіток.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію