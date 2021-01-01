На волинських водоймах вилучили 9 браконьєрських сіток
Сьогодні, 18:40
На водоймах Волині екоінспектори виявили 9 браконьєрських сіток.
Про це інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.
Працівники Держекоінспекції у Волинській області провели рейдові перевірки щодо дотримання природоохоронного законодавства на водних об’єктах.
У Ратнівському районі перевірки відбулися у гідрологічному заказнику місцевого значення «Залухівський» на озері Святе та Волянське.
Спільно з правоохоронцями та представниками УТМР екоінспектори провели рейд в гідрологічному заказнику місцевого значення «Оріхівський». Вилучили 5 безгосподарських риболовних браконьєрських сіток.
У Старовижівському районі на озері Синове виявили 4 безгосподарських браконьєрських риболовних сіток.
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Про це інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.
Працівники Держекоінспекції у Волинській області провели рейдові перевірки щодо дотримання природоохоронного законодавства на водних об’єктах.
У Ратнівському районі перевірки відбулися у гідрологічному заказнику місцевого значення «Залухівський» на озері Святе та Волянське.
Спільно з правоохоронцями та представниками УТМР екоінспектори провели рейд в гідрологічному заказнику місцевого значення «Оріхівський». Вилучили 5 безгосподарських риболовних браконьєрських сіток.
У Старовижівському районі на озері Синове виявили 4 безгосподарських браконьєрських риболовних сіток.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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