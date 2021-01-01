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На волинських водоймах вилучили 9 браконьєрських сіток

На волинських водоймах вилучили 9 браконьєрських сіток
На водоймах Волині екоінспектори виявили 9 браконьєрських сіток.

Про це інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.

Працівники Держекоінспекції у Волинській області провели рейдові перевірки щодо дотримання природоохоронного законодавства на водних об’єктах.

У Ратнівському районі перевірки відбулися у гідрологічному заказнику місцевого значення «Залухівський» на озері Святе та Волянське.

Спільно з правоохоронцями та представниками УТМР екоінспектори провели рейд в гідрологічному заказнику місцевого значення «Оріхівський». Вилучили 5 безгосподарських риболовних браконьєрських сіток.

У Старовижівському районі на озері Синове виявили 4 безгосподарських браконьєрських риболовних сіток.

На волинських водоймах вилучили 9 браконьєрських сіток

На волинських водоймах вилучили 9 браконьєрських сіток

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Теги: Волинь, водойми, браконьєри, екоінспектори
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