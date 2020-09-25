Понад сто класів на Волині – на дистанційному навчанні
Сьогодні, 12:40
На дистанційне навчання після шкільних канікул, які тривали упродовж минулого тижня, перейшли 10 шкіл та понад сотня класів у тих школах, які працюють в звичному режимі.
Про це «Газеті Волинь» повідомила начальниця управління освіти й науки Волинської облдержадміністрації Людмила Плахотна.
Рішення про це навчальні заклади прийняли з огляду на високий рівень захворюваності.
«На дистанційне навчання перейшли 10 шкіл та 116 класів в інших школах (які працюють)», – поінформувала Плахотна.
Переважна більшість шкіл, які працюють дистанційно, розташовані у Луцькому районі (новоутвореному).
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«Це дані станом на ранок сьогодні. За підсумками дня буде завтра вранці. Інформація оновлюється щодня. Частина сьогодні може вийти, інші – навпаки. Цифра дуже змінна», – пояснила Плахотна.
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Про це «Газеті Волинь» повідомила начальниця управління освіти й науки Волинської облдержадміністрації Людмила Плахотна.
Рішення про це навчальні заклади прийняли з огляду на високий рівень захворюваності.
«На дистанційне навчання перейшли 10 шкіл та 116 класів в інших школах (які працюють)», – поінформувала Плахотна.
Переважна більшість шкіл, які працюють дистанційно, розташовані у Луцькому районі (новоутвореному).
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Посилення карантину у деяких громадах Волині: що про це відомо
«Це дані станом на ранок сьогодні. За підсумками дня буде завтра вранці. Інформація оновлюється щодня. Частина сьогодні може вийти, інші – навпаки. Цифра дуже змінна», – пояснила Плахотна.
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