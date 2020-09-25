Понад сто класів на Волині – на дистанційному навчанні





Про це Людмила Плахотна.



Рішення про це навчальні заклади прийняли з огляду на високий рівень захворюваності.



«На дистанційне навчання перейшли 10 шкіл та 116 класів в інших школах (які працюють)», – поінформувала Плахотна.



Переважна більшість шкіл, які працюють дистанційно, розташовані у Луцькому районі (новоутвореному).



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«Це дані станом на ранок сьогодні. За підсумками дня буде завтра вранці. Інформація оновлюється щодня. Частина сьогодні може вийти, інші – навпаки. Цифра дуже змінна», – пояснила Плахотна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На дистанційне навчання після шкільних канікул, які тривали упродовж минулого тижня, перейшли 10 шкіл та понад сотня класів у тих школах, які працюють в звичному режимі.Про це «Газеті Волинь» повідомила начальниця управління освіти й науки Волинської облдержадміністраціїРішення про це навчальні заклади прийняли з огляду на високий рівень захворюваності.«На дистанційне навчання перейшли 10 шкіл та 116 класів в інших школах (які працюють)», – поінформувала Плахотна.Переважна більшість шкіл, які працюють дистанційно, розташовані у Луцькому районі (новоутвореному).«Це дані станом на ранок сьогодні. За підсумками дня буде завтра вранці. Інформація оновлюється щодня. Частина сьогодні може вийти, інші – навпаки. Цифра дуже змінна», – пояснила Плахотна.

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