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Понад сто класів на Волині – на дистанційному навчанні

Понад сто класів на Волині – на дистанційному навчанні
На дистанційне навчання після шкільних канікул, які тривали упродовж минулого тижня, перейшли 10 шкіл та понад сотня класів у тих школах, які працюють в звичному режимі.

Про це «Газеті Волинь» повідомила начальниця управління освіти й науки Волинської облдержадміністрації Людмила Плахотна.

Рішення про це навчальні заклади прийняли з огляду на високий рівень захворюваності.

«На дистанційне навчання перейшли 10 шкіл та 116 класів в інших школах (які працюють)», – поінформувала Плахотна.

Переважна більшість шкіл, які працюють дистанційно, розташовані у Луцькому районі (новоутвореному).

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«Це дані станом на ранок сьогодні. За підсумками дня буде завтра вранці. Інформація оновлюється щодня. Частина сьогодні може вийти, інші – навпаки. Цифра дуже змінна», – пояснила Плахотна.

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Теги: дистанційне навчання, Волинь, школи, коронавірус
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