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У громаді на Волині утворили 29 тимчасових медичних пунктів

У громаді на Волині утворили 29 тимчасових медичних пунктів
З наступного місяця на території Камінь-Каширської громади запрацює 29 тимчасових медичних пунктів допомоги.

Про це стало відомо під час 7-ї сесії міської ради, йдеться на сайті Камінь-Каширської міської громади.

Так, аби не залишити сільських жителів, де фельшерсько-акушерські пункти не відповідають державним будівельним, без первинної медичної допомоги, рішенням міської ради, з 01 квітня 2021 року, утворили 29 медичних пунктів тимчасового базування Камінь-Каширської міської ради у селах громади: Підбороччя, Видричі, Мельники-Мостище, Мостище, Соснівка, Волиця, Боровне, Житнівка, Добре, Острівок, Грудки, Гута-Боровенська, Дубровиця, Залазько, Іваномисль, Оленине, Малі Голоби, Осівці, Підріччя, Раків Ліс, Теклине, Верхи, Краснилівка, Котуш, Мала Глуша, Невір, Погулянка, Щитинь та затверджено положення про ці пункти.

Ці заклади будуть утримуватися за рахунок коштів міського бюджету. Щоб забезпечити оплату комунальних послуг медичних пунктів тимчасового базування були внесені зміни до Програми розвитку та підтримки КНП «Камінь-Каширський центр первинної медико-санітарної допомоги» Камінь-Каширської міської ради на 2021 рік.

Міський голова Віктор Пась наголосив, що зміна вивіски на будівлі не позначиться на людях: працівники медпунктів продовжать свою роботи у тих же приміщеннях, за існуючим робочим графіком, а населення зможе і надалі отримувати первинну медичну допомогу.

Віктор Пась зауважив, що в майбутньому планується з року в рік, у міру фінансових можливостей, доводити фельшерсько-акушерські пункти до встановлених будівельних норм і відновити мережу ФАПів з повною інклюзивною доступністю як того вимагає закон.

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Теги: КАмінь-Каширська громада, медичні пункти
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