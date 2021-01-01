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Що має і скільки заробляє директор «Луцькводоканалу»

Що має і скільки заробляє директор «Луцькводоканалу»
Директор КП "Луцькводоканал" Віктор Гуменюк торік заробив 674 396 гривень, тобто майже 56 тисяч у місяць.

Про це йдеться в електронній декларації, оприлюдненій на сайті НАЗК.

У власності Віктора Гуменюка - квартира в Луцьку площею 45,4 кв. м. У його дружини Юлії є земля в Луцьку на 0,0909 га, квартира у спільній власності на 66,8 кв. м, а також недобудований будинок.

Їздить директор "Луцькводоканалу" на Nissan Tiida 2006 року випуску. Його дружина у 2020 році придбала BMW X3 за 248 000 гривень.

У 2020 році Гуменюк заробив 674 396 гривень, тобто майже 56 тисяч у місяць, його дружина отримала 354316 гривень у Луцькраді та 2181 гривню зарплати за сумісництвом.

Готівкою очільник водоканалу тримає 38000 доларів, тобто приблизно мільйон гривень, дружина - 22800 доларів. Окрім того, директор КП "Луцькводоканал" виплачує кредит (наприкінці минулого року залишилося погасити 99788 гривень).



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Теги: декларація, Віктор Гуменюк, Луцькводоканал
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Коментарі 2
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що за з-п. ми що ЄВРОПА ???
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Непогано він заробляє на ЕVODi-приватній хитрій конторі і на повірці лічильників,також приватних фірмах.Ось так і "мучаться"чиновники...а лікар,який "витягує ковідних"хворих,напевно в рази менше.
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