Що має і скільки заробляє директор «Луцькводоканалу»

Віктор Гуменюк торік заробив 674 396 гривень, тобто майже 56 тисяч у місяць.



Про це йдеться в



У власності Віктора Гуменюка - квартира в Луцьку площею 45,4 кв. м. У його дружини Юлії є земля в Луцьку на 0,0909 га, квартира у спільній власності на 66,8 кв. м, а також недобудований будинок.



Їздить директор "Луцькводоканалу" на Nissan Tiida 2006 року випуску. Його дружина у 2020 році придбала BMW X3 за 248 000 гривень.



У 2020 році Гуменюк заробив 674 396 гривень, тобто майже 56 тисяч у місяць, його дружина отримала 354316 гривень у Луцькраді та 2181 гривню зарплати за сумісництвом.



Готівкою очільник водоканалу тримає 38000 доларів, тобто приблизно мільйон гривень, дружина - 22800 доларів. Окрім того, директор КП "Луцькводоканал" виплачує кредит (наприкінці минулого року залишилося погасити 99788 гривень).







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Директор КП "Луцькводоканал"торік заробив 674 396 гривень, тобто майже 56 тисяч у місяць.Про це йдеться в електронній декларації , оприлюдненій на сайті НАЗК.У власності Віктора Гуменюка - квартира в Луцьку площею 45,4 кв. м. У його дружиниє земля в Луцьку на 0,0909 га, квартира у спільній власності на 66,8 кв. м, а також недобудований будинок.Їздить директор "Луцькводоканалу" на Nissan Tiida 2006 року випуску. Його дружина у 2020 році придбала BMW X3 за 248 000 гривень.У 2020 році Гуменюк заробив 674 396 гривень, тобто майже 56 тисяч у місяць, його дружина отримала 354316 гривень у Луцькраді та 2181 гривню зарплати за сумісництвом.Готівкою очільник водоканалу тримає 38000 доларів, тобто приблизно мільйон гривень, дружина - 22800 доларів. Окрім того, директор КП "Луцькводоканал" виплачує кредит (наприкінці минулого року залишилося погасити 99788 гривень).

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