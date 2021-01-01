Голова Луцької райради взяв участь в інтенсиві Асоціації міст України

Голова Луцької районної радина запрошення народного депутатавзяв участь в інтенсиві на тему «Актуальні питання становлення органів місцевого самоврядування в умовах нового адміністративно-територіального устрою».Захід, організований Асоціацією міст України, відбувся у м. Дубно, повідомляють на сайті Луцької райради.Під час зустрічі обговорили практичні аспекти формування спроможних громад, зокрема, як громадам залучити інвестиції, максимально використати ті ресурси, які лишились їм у спадок, та ті, які надає держава.Народний депутат, голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Вячеслав Рубльов вважає, що, наприклад, кошти ДФРР в громадах повинні використовуватись на ті проекти, які в майбутньому будуть працювати на бюджет.Олександр Омельчук переконаний, що не лише кошти, а й майно громади мають використовувати ефективно.«Спільно з колегами народними депутатами ми напрацьовуємо алгоритми введення цих ідей в законодавтво України. І переконаний, що такі дискусійні панелі, які організовує Асоціація міст України, дають поштовх для розвитку і нам, законотворцям, і громадам», - сказав Вячеслав Рубльов.