Лучанин створив модель літака, який був збитий над Луганськом у 2014 році. ФОТО

Богдан Шклярський.







Усього збирання та склеювання моделі зайняло 5 місяців із перервами.



Модель літака – це прототип Іл-76МД з бортовим номером 76777 зі складу 25-ї бригади транспортної авіації, якого у 2014 році при заході на посадку в аеропорту Луганська збили російські військовики. Тоді через катастрофу загинуло 49 військовослужбовців Збройних сил України.



Авіамоделіст розповів: таку модель літака давно хотів у персональну колекцію, адже у 2014 році, коли за три тижні до трагедії, військовий транспортник перебував на Луцькому військовому аеродромі, йому вдалося побувати всередині літака та познайомитися з екіпажем.



Варіантів збірки було три, каже лучанин: з відкритою рампою на завантаженні та розвантаженні; на підставці в польоті з забраними шасі та злітний варіант на підставі з випущеними шасі та механізацією.



З його слів, на коробці було розміщене маркування "Ultimate kit", що означає якісне опрацювання деталей та високу варіативність складання моделі. На моделі літака, каже лучанин, вирішив зробити трохи слідів експлуатації та вицвітання фарби, оскільки сам Іл-76МД був не новим.



Каже: в процесі роботи все виявилося не так просто.



"Місцями довелось відновлювати або ж заново нарізати, дорізати розшивку. Були проблеми з встановленням механізації крила, рампи та пуза", – зазначив авіамоделіст.



На готовій моделі Іл-76МД можна відкрити вантажний відсік, двері, зробити випущеними закрилки і передкрилки, що для 144-го масштабу є досить непогано, додав лучанин.



Довідково: Лучанин Богдан Шклярський – багаторазовий учасник і дипломант багатьох всеукраїнських і міжнародних конкурсів та фестивалів стендових авіамоделістів, постійний член колективу організації волинських авіалюбителів "ОВАЛ".





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