В «ковідному» госпіталі в Боголюбах розгорнули додаткові ліжка
Сьогодні, 15:09
В станціонарному коронавірусному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні, що у Боголюбах, розгорнули додаткових 20 ліжок.
Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці журналіст Андрій Гнатюк.
Так, усі ліжка - забезпечені киснем. Тепер їх – 197. Додаткові 20 ліжок розраховані для тих, хто потребуватиме менших потоків О2. Такі хворі дихатимуть через кисневі концентратори.
Як він зауважив, зранку 29 березня в "ковідному" госпіталі Волинської обласної клінічної лікарні перебував 161 хворий, з них 9 – в реанімації. Загалом кисневозалежних там 129 людей.
"Для порівняння – у п’ятницю зранку там лікувалися 149 пацієнтів, 120 людей було під киснем. Того ж дня виписали більше 10 людей. Загалом стаціонар розрахований на 177 ліжок, до всіх підведений кисень", - пише журналіст.
За його словами, оновлена статистика свідчить про різке збільшення госпіталізованих хворих.
Нагадаємо, за минулу добу на Волині зареєстрували 223 випадки захворювання на коронавірус, 2 - летальні.
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Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці журналіст Андрій Гнатюк.
Так, усі ліжка - забезпечені киснем. Тепер їх – 197. Додаткові 20 ліжок розраховані для тих, хто потребуватиме менших потоків О2. Такі хворі дихатимуть через кисневі концентратори.
Як він зауважив, зранку 29 березня в "ковідному" госпіталі Волинської обласної клінічної лікарні перебував 161 хворий, з них 9 – в реанімації. Загалом кисневозалежних там 129 людей.
"Для порівняння – у п’ятницю зранку там лікувалися 149 пацієнтів, 120 людей було під киснем. Того ж дня виписали більше 10 людей. Загалом стаціонар розрахований на 177 ліжок, до всіх підведений кисень", - пише журналіст.
За його словами, оновлена статистика свідчить про різке збільшення госпіталізованих хворих.
Нагадаємо, за минулу добу на Волині зареєстрували 223 випадки захворювання на коронавірус, 2 - летальні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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