вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

В «ковідному» госпіталі в Боголюбах розгорнули додаткові ліжка

В «ковідному» госпіталі в Боголюбах розгорнули додаткові ліжка
В станціонарному коронавірусному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні, що у Боголюбах, розгорнули додаткових 20 ліжок.

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці журналіст Андрій Гнатюк.

Так, усі ліжка - забезпечені киснем. Тепер їх – 197. Додаткові 20 ліжок розраховані для тих, хто потребуватиме менших потоків О2. Такі хворі дихатимуть через кисневі концентратори.

Як він зауважив, зранку 29 березня в "ковідному" госпіталі Волинської обласної клінічної лікарні перебував 161 хворий, з них 9 – в реанімації. Загалом кисневозалежних там 129 людей.

"Для порівняння – у п’ятницю зранку там лікувалися 149 пацієнтів, 120 людей було під киснем. Того ж дня виписали більше 10 людей. Загалом стаціонар розрахований на 177 ліжок, до всіх підведений кисень", - пише журналіст.

За його словами, оновлена статистика свідчить про різке збільшення госпіталізованих хворих.

Нагадаємо, за минулу добу на Волині зареєстрували 223 випадки захворювання на коронавірус, 2 - летальні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Боголюби, додаткові ліжка, коронавірус
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Посилення карантину у деяких громадах Волині: що про це відомо
Сьогодні, 11:57
Відомо, скільки нових заражених коронавірусом виявили в Україні за останню добу
Сьогодні, 08:58
Шість смертей і 185 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
28 березень, 09:44
Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
28 березень, 09:15
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Які дороги на Волині ремонтуватимуть цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Горохові заблокували автобус Луцької райради
Сьогодні, 15:16
В «ковідному» госпіталі в Боголюбах розгорнули додаткові ліжка
Сьогодні, 15:09
Лучанин створив модель літака, який був збитий над Луганськом у 2014 році. ФОТО
Сьогодні, 14:46
Будинок в Боратині, авто та декілька земельних ділянок: що в декларації секретаря Луцькради
Сьогодні, 14:20
Голова Луцької райради взяв участь в інтенсиві Асоціації міст України
Сьогодні, 14:07
Схожі новини
Такого показника захворюваності і смертності ніколи раніше не було, – завідувач «коронавірусного» відділення у Боголюбах Такого показника захворюваності і смертності ніколи раніше не було, – завідувач «коронавірусного» відділення у Боголюбах
12 грудень, 2020, 08:32
У ковідному госпіталі в Боголюбах відкрили ще одне відділення для кисневозалежних У ковідному госпіталі в Боголюбах відкрили ще одне відділення для кисневозалежних
25 листопад, 2020, 09:15
«Просимо зачекати або звернутись в іншу лікарню», – директор госпіталю у Боголюбах про госпіталізацію хворих з Covid-19 «Просимо зачекати або звернутись в іншу лікарню», – директор госпіталю у Боголюбах про госпіталізацію хворих з Covid-19
10 листопад, 2020, 11:40
У госпіталі в Боголюбах не вистачає ліжок з кисневими точками У госпіталі в Боголюбах не вистачає ліжок з кисневими точками
26 жовтень, 2020, 16:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Горохові заблокували автобус Луцької райради
Сьогодні, 15:16
 0
В «ковідному» госпіталі в Боголюбах розгорнули додаткові ліжка
Сьогодні, 15:09
 0
Лучанин створив модель літака, який був збитий над Луганськом у 2014 році. ФОТО
Сьогодні, 14:46
 0
Будинок в Боратині, авто та декілька земельних ділянок: що в декларації секретаря Луцькради
Сьогодні, 14:20
 0
Голова Луцької райради взяв участь в інтенсиві Асоціації міст України
Сьогодні, 14:07
 0
Медіа
відео
1/8