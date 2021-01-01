«Ні кола, ні двора»: головний прокурор Волині показав декларацію

Віктор Тимчук отримав 637 816 гривень зарплати на цій посаді. Зауважимо, що головним прокурором області Тимчук став лише у вересні 2020-го.



26 березня цього року Віктор Тимчук подав е-декларацію про доходи, документ



Нагадаємо, 14 вересня перший заступник Генпрокурора Роман Говда



Відомо, що він народився 5 грудня 1976 року. Вищу освіту здобув у Чернівецькому державному університеті імені Юрія Федьковича. В органах прокуратури – із 1998 року. За цей час обіймав різні, в тому числі керівні посади, в органах прокуратури Чернівецької області. До призначення на посаду керівника Волинської обласної прокуратури працював першим заступником прокурора Чернівецької області.



У декларації Тимчук вказав, що минулого року він отримав заробітну плату 637 816 гривень у Волинській обласній прокуратурі та 348 583 тисяч гривень – у Чернівецькій обласній прокуратурі.



Також Віктор Тимчук отримав страхові виплати від страхової компанії «Кредо» у розмірі 7 500 гривень та виплати від профспілкової організації працівників апарату прокуратури Чернівецької області – 1 тисячу гривень.



Головний прокурор Волині декларує пенсійні виплати у розмірі 31 611 тисяч гривень та проценти від «Приватбанку» – 14 517 тисяч гривень.



Готівкою Віктор Тимчук зберігає 43 тисячі доларів США (приблизно 1,2 мільйона гривень). На банківських рахунках у «Приватбанку» посадовець зберігає 297 664 гривні.



Зареєстрований головний прокурор Волині у житлі в гуртожитку в Чернівцях, який належить Чернівецькій міській раді.



З вересня 2020 року Віктор Тимчук в Луцьку проживає у квартирі загальною площею 38, 8 «квадратів», яку орендує. Власного житла, згідно з декларацією, він не має.



Керівник Волинської обласної прокуратури з січня 2019 року користується автомобілем Mercedes-Benz ML350 2012 року випуску, який належить його родичеві.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За 2020 рік керівник Волинської обласної прокуратуриотримав 637 816 гривень зарплати на цій посаді. Зауважимо, що головним прокурором області Тимчук став лише у вересні 2020-го.26 березня цього року Віктор Тимчук подав е-декларацію про доходи, документ опублікували на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.Нагадаємо, 14 вересня перший заступник Генпрокурора представив колективу Волинської обласної прокуратури нового керівника – Віктора Тимчука.Відомо, що він народився 5 грудня 1976 року. Вищу освіту здобув у Чернівецькому державному університеті імені Юрія Федьковича. В органах прокуратури – із 1998 року. За цей час обіймав різні, в тому числі керівні посади, в органах прокуратури Чернівецької області. До призначення на посаду керівника Волинської обласної прокуратури працював першим заступником прокурора Чернівецької області.У декларації Тимчук вказав, що минулого року він отримав заробітну плату 637 816 гривень у Волинській обласній прокуратурі та 348 583 тисяч гривень – у Чернівецькій обласній прокуратурі.Також Віктор Тимчук отримав страхові виплати від страхової компанії «Кредо» у розмірі 7 500 гривень та виплати від профспілкової організації працівників апарату прокуратури Чернівецької області – 1 тисячу гривень.Головний прокурор Волині декларує пенсійні виплати у розмірі 31 611 тисяч гривень та проценти від «Приватбанку» – 14 517 тисяч гривень.Готівкою Віктор Тимчук зберігає 43 тисячі доларів США (приблизно 1,2 мільйона гривень). На банківських рахунках у «Приватбанку» посадовець зберігає 297 664 гривні.Зареєстрований головний прокурор Волині у житлі в гуртожитку в Чернівцях, який належить Чернівецькій міській раді.З вересня 2020 року Віктор Тимчук в Луцьку проживає у квартирі загальною площею 38, 8 «квадратів», яку орендує. Власного житла, згідно з декларацією, він не має.Керівник Волинської обласної прокуратури з січня 2019 року користується автомобілем Mercedes-Benz ML350 2012 року випуску, який належить його родичеві.

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