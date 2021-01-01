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«Ні кола, ні двора»: головний прокурор Волині показав декларацію

«Ні кола, ні двора»: головний прокурор Волині показав декларацію
За 2020 рік керівник Волинської обласної прокуратури Віктор Тимчук отримав 637 816 гривень зарплати на цій посаді. Зауважимо, що головним прокурором області Тимчук став лише у вересні 2020-го.

26 березня цього року Віктор Тимчук подав е-декларацію про доходи, документ опублікували на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Нагадаємо, 14 вересня перший заступник Генпрокурора Роман Говда представив колективу Волинської обласної прокуратури нового керівника – Віктора Тимчука.

Відомо, що він народився 5 грудня 1976 року. Вищу освіту здобув у Чернівецькому державному університеті імені Юрія Федьковича. В органах прокуратури – із 1998 року. За цей час обіймав різні, в тому числі керівні посади, в органах прокуратури Чернівецької області. До призначення на посаду керівника Волинської обласної прокуратури працював першим заступником прокурора Чернівецької області.

У декларації Тимчук вказав, що минулого року він отримав заробітну плату 637 816 гривень у Волинській обласній прокуратурі та 348 583 тисяч гривень – у Чернівецькій обласній прокуратурі.

Також Віктор Тимчук отримав страхові виплати від страхової компанії «Кредо» у розмірі 7 500 гривень та виплати від профспілкової організації працівників апарату прокуратури Чернівецької області – 1 тисячу гривень.

Головний прокурор Волині декларує пенсійні виплати у розмірі 31 611 тисяч гривень та проценти від «Приватбанку» – 14 517 тисяч гривень.

Готівкою Віктор Тимчук зберігає 43 тисячі доларів США (приблизно 1,2 мільйона гривень). На банківських рахунках у «Приватбанку» посадовець зберігає 297 664 гривні.

Зареєстрований головний прокурор Волині у житлі в гуртожитку в Чернівцях, який належить Чернівецькій міській раді.

З вересня 2020 року Віктор Тимчук в Луцьку проживає у квартирі загальною площею 38, 8 «квадратів», яку орендує. Власного житла, згідно з декларацією, він не має.

Керівник Волинської обласної прокуратури з січня 2019 року користується автомобілем Mercedes-Benz ML350 2012 року випуску, який належить його родичеві.

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Теги: Волинь, Віктор Тимчук, декларація, прокуратура
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Коментарі 2
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І хто цьому вірить?
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Покажіть хоч одного прокурора якмий не берое хабарі?
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