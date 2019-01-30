У Горохові заблокували автобус Луцької райради

У Горохові на території місцевого АТП автобус Yutong, який належить Луцькій районній раді, заблокували купою бруківки.Заступник голови Луцької районної радиразом із водієм приїхали у Горохів, щоб перевезти автобус Yutong у Луцьк, - йдеться на сайті Луцької райради.Однак, їм цього не вдалося зробити. Сергій Сівак припускає, що автобус заблокували за вказівкою керівництва Горохівської міської ради.Після спілкування Сергія Сівака із міським головоюта його заступником, дійти порозуміння не вдалося. Горохівські чиновники апелювали до того, що із передачею центральної бібліотечної системи на баланс громади вони чекали усе майно, в тому числі і автобус. Однак Луцька районна рада прийняла рішення – залишити автобус у своїй власності.Так, на сесії Луцької райради 12.02.21 р. прийняли рішення №4/17 про перелік об’єктів комунальної власності, які залишаються у власності ради. Серед них і автобус Yutong . Рішенням №4/18 цей транспортний засіб було передано у господарське відання з постановкою на баланс районному комунальному підприємству «Райтеплобуд».Приймаючи таке рішення, депутати повважали, щоб автобус повинен слугувати усім 15 громадам Луцького району, а не лише окремо взятій горохівській, де більшість часу він простоював.«Ми будемо звертатися у правоохоронні органи, оскільки ми маємо законні підстави володіти, використовувати та розпоряджатися майном районної ради», - резюмував Сергій Сівак.