вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Горохові заблокували автобус Луцької райради

У Горохові заблокували автобус Луцької райради
У Горохові на території місцевого АТП автобус Yutong, який належить Луцькій районній раді, заблокували купою бруківки.

Заступник голови Луцької районної ради Сергій Сівак разом із водієм приїхали у Горохів, щоб перевезти автобус Yutong у Луцьк, - йдеться на сайті Луцької райради.

Однак, їм цього не вдалося зробити. Сергій Сівак припускає, що автобус заблокували за вказівкою керівництва Горохівської міської ради.

Після спілкування Сергія Сівака із міським головою Віктором Годиком та його заступником Олексієм Гайдуком, дійти порозуміння не вдалося. Горохівські чиновники апелювали до того, що із передачею центральної бібліотечної системи на баланс громади вони чекали усе майно, в тому числі і автобус. Однак Луцька районна рада прийняла рішення – залишити автобус у своїй власності.

Так, на сесії Луцької райради 12.02.21 р. прийняли рішення №4/17 про перелік об’єктів комунальної власності, які залишаються у власності ради. Серед них і автобус Yutong . Рішенням №4/18 цей транспортний засіб було передано у господарське відання з постановкою на баланс районному комунальному підприємству «Райтеплобуд».

Приймаючи таке рішення, депутати повважали, щоб автобус повинен слугувати усім 15 громадам Луцького району, а не лише окремо взятій горохівській, де більшість часу він простоював.

«Ми будемо звертатися у правоохоронні органи, оскільки ми маємо законні підстави володіти, використовувати та розпоряджатися майном районної ради», - резюмував Сергій Сівак.

У Горохові заблокували автобус Луцької райради
У Горохові заблокували автобус Луцької райради


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: блокування, авто, автобус, Луцька райрада
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Які дороги на Волині ремонтуватимуть цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Горохові заблокували автобус Луцької райради
Сьогодні, 15:16
В «ковідному» госпіталі в Боголюбах розгорнули додаткові ліжка
Сьогодні, 15:09
Лучанин створив модель літака, який був збитий над Луганськом у 2014 році. ФОТО
Сьогодні, 14:46
Будинок в Боратині, авто та декілька земельних ділянок: що в декларації секретаря Луцькради
Сьогодні, 14:20
Голова Луцької райради взяв участь в інтенсиві Асоціації міст України
Сьогодні, 14:07
Схожі новини
На Волині зіткнулись рейсовий автобус і легковик: постраждала молода жінка. ФОТО На Волині зіткнулись рейсовий автобус і легковик: постраждала молода жінка. ФОТО
30 січень, 2019, 11:12
Витер автобус шапкою дитини: на Волині за хуліганство судили водія Витер автобус шапкою дитини: на Волині за хуліганство судили водія
28 березень, 12:44
Голова Волинської облради придбав кросовер за пів мільйона гривень Голова Волинської облради придбав кросовер за пів мільйона гривень
26 березень, 11:27
На Волині авто зіткнулося зі скутером: є постраждалий На Волині авто зіткнулося зі скутером: є постраждалий
24 березень, 09:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Горохові заблокували автобус Луцької райради
Сьогодні, 15:16
 0
В «ковідному» госпіталі в Боголюбах розгорнули додаткові ліжка
Сьогодні, 15:09
 0
Лучанин створив модель літака, який був збитий над Луганськом у 2014 році. ФОТО
Сьогодні, 14:46
 0
Будинок в Боратині, авто та декілька земельних ділянок: що в декларації секретаря Луцькради
Сьогодні, 14:20
 0
Голова Луцької райради взяв участь в інтенсиві Асоціації міст України
Сьогодні, 14:07
 0
Медіа
відео
1/8