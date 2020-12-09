Волинянин може сісти у тюрму, бо інсценував крадіжку грошей

Слідчі повідомили волинянину про підозру за неправдиве повідомлення про вчинення злочину.Так, на початку березня до поліції звернувся 29-річний житель селища Шацьк. Чоловік повідомив правоохоронцям про крадіжку. За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.У рамках досудового розслідування слідчі з’ясували, що факту кримінального правопорушення не було. Волинянин сам взяв у родички гроші, а щоб приховати сліди – інсценував крадіжку. Відтак, заявник вчинив завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення.Йому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 383 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у виді виправних робіт на строк до двох років, арешту на строк до шести місяців, або до трьох років обмеження волі чи позбавлення волі на строк до двох років.Триває слідство.