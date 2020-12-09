Волинянин може сісти у тюрму, бо інсценував крадіжку грошей
Сьогодні, 15:38
Слідчі повідомили волинянину про підозру за неправдиве повідомлення про вчинення злочину.
Так, на початку березня до поліції звернувся 29-річний житель селища Шацьк. Чоловік повідомив правоохоронцям про крадіжку. За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.
У рамках досудового розслідування слідчі з’ясували, що факту кримінального правопорушення не було. Волинянин сам взяв у родички гроші, а щоб приховати сліди – інсценував крадіжку. Відтак, заявник вчинив завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення.
Йому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 383 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у виді виправних робіт на строк до двох років, арешту на строк до шести місяців, або до трьох років обмеження волі чи позбавлення волі на строк до двох років.
Триває слідство.
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Так, на початку березня до поліції звернувся 29-річний житель селища Шацьк. Чоловік повідомив правоохоронцям про крадіжку. За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.
У рамках досудового розслідування слідчі з’ясували, що факту кримінального правопорушення не було. Волинянин сам взяв у родички гроші, а щоб приховати сліди – інсценував крадіжку. Відтак, заявник вчинив завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення.
Йому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 383 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у виді виправних робіт на строк до двох років, арешту на строк до шести місяців, або до трьох років обмеження волі чи позбавлення волі на строк до двох років.
Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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