Двох керівниць навчально-реабілітаційного центру на Волині покарали за корупцію
Сьогодні, 15:43
Директорку та виконувачку обов’язків директора Рожищенського навчально-реабілітаційного центру Волинської обласної ради покарали за правопорушення, пов’язані з корупцією.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.
Посадовиці, всупереч вимогам ч. 1 ст. 28 Закону України "Про запобігання корупції", приймали рішення в умовах реального конфлікту інтересів і при цьому не повідомили про наявний конфлікт інтересів Волинську обласну раду чи Національне агентство з питань запобігання корупції.
Директор закладу видала і підписала накази про прийняття на роботу в реабілітаційний центр та преміювання свого чоловіка, виконувачка ж обов’язків директора видала і підписала наказ про видачу премії самій собі.
За принципової позиції прокурорів суд визнав їх винними у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (адміністративні правопорушення, передбачені ч. ч. 1,2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та призначив покарання у виді штрафу в розмірі 3400 гривень кожній.
Враховуючи системність виявлених порушень та задля усунення причин та умов, що сприяли вчиненню посадовцями адміністративних правопорушень, пов’язаних із корупцією, Волинська обласна прокуратура внесла Волинській обласній раді подання у порядку ст. 65-1 Закону України "Про запобігання корупції".
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Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.
Посадовиці, всупереч вимогам ч. 1 ст. 28 Закону України "Про запобігання корупції", приймали рішення в умовах реального конфлікту інтересів і при цьому не повідомили про наявний конфлікт інтересів Волинську обласну раду чи Національне агентство з питань запобігання корупції.
Директор закладу видала і підписала накази про прийняття на роботу в реабілітаційний центр та преміювання свого чоловіка, виконувачка ж обов’язків директора видала і підписала наказ про видачу премії самій собі.
За принципової позиції прокурорів суд визнав їх винними у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (адміністративні правопорушення, передбачені ч. ч. 1,2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та призначив покарання у виді штрафу в розмірі 3400 гривень кожній.
Враховуючи системність виявлених порушень та задля усунення причин та умов, що сприяли вчиненню посадовцями адміністративних правопорушень, пов’язаних із корупцією, Волинська обласна прокуратура внесла Волинській обласній раді подання у порядку ст. 65-1 Закону України "Про запобігання корупції".
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