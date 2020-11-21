Двох керівниць навчально-реабілітаційного центру на Волині покарали за корупцію

Директорку та виконувачку обов’язків директора Рожищенського навчально-реабілітаційного центру Волинської обласної ради покарали за правопорушення, пов’язані з корупцією.Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.Посадовиці, всупереч вимогам ч. 1 ст. 28 Закону України "Про запобігання корупції", приймали рішення в умовах реального конфлікту інтересів і при цьому не повідомили про наявний конфлікт інтересів Волинську обласну раду чи Національне агентство з питань запобігання корупції.Директор закладу видала і підписала накази про прийняття на роботу в реабілітаційний центр та преміювання свого чоловіка, виконувачка ж обов’язків директора видала і підписала наказ про видачу премії самій собі.За принципової позиції прокурорів суд визнав їх винними у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (адміністративні правопорушення, передбачені ч. ч. 1,2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та призначив покарання у виді штрафу в розмірі 3400 гривень кожній.Враховуючи системність виявлених порушень та задля усунення причин та умов, що сприяли вчиненню посадовцями адміністративних правопорушень, пов’язаних із корупцією, Волинська обласна прокуратура внесла Волинській обласній раді подання у порядку ст. 65-1 Закону України "Про запобігання корупції".