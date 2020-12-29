Трьом жителям Луцька, які налагодили роботу підпільних нарколабораторій, повідомили про підозру

Членам організованої групи, трьом жителям Луцька, які займалися виготовленням в підпільних нарколабораторіях амфетаміну, повідомили про підозру.Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.Слідство вважає, що упродовж травня-листопада 2020 року члени групи, налагодивши функціонуваннявиготовляли амфетамін та реалізовували його на території Волині.У ході проведення 05 листопада 2020 року санкціонованих судом обшуків у приміщеннях нарколабораторій та оселях фігурантів вилучили амфетамін у великих та особливо великих розмірах, понад півкілограма канабісу, прекурсори в особливо великих розмірах, комплекти лабораторного обладнання та інші предмети для виготовлення й фасування амфетаміну, а також банківські картки й гроші, виручені від незаконного промислу.На вилучене майно та грошові кошти наклали арешт.Трьом громадянам повідомили про підозру у вчиненні організованою групою незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту та збуту психотропної речовини в особливо великих розмірах, незаконного придбання й зберігання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропів в особливо великих розмірах, придбання обладнання та утримання місць для виготовлення психотропної речовини (ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України).Триває досудове розслідування.Викриття незаконної діяльності громадян – спільна робота прокурорів, працівників Управління боротьби з наркозлочинністю в області та Головного управління Національної поліції в області.