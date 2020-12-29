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Трьом жителям Луцька, які налагодили роботу підпільних нарколабораторій, повідомили про підозру

Трьом жителям Луцька, які налагодили роботу підпільних нарколабораторій, повідомили про підозру
Членам організованої групи, трьом жителям Луцька, які займалися виготовленням в підпільних нарколабораторіях амфетаміну, повідомили про підозру.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.

Слідство вважає, що упродовж травня-листопада 2020 року члени групи, налагодивши функціонування двох підпільних лабораторій у Луцькому й Ківерцівському районах, виготовляли амфетамін та реалізовували його на території Волині.

У ході проведення 05 листопада 2020 року санкціонованих судом обшуків у приміщеннях нарколабораторій та оселях фігурантів вилучили амфетамін у великих та особливо великих розмірах, понад півкілограма канабісу, прекурсори в особливо великих розмірах, комплекти лабораторного обладнання та інші предмети для виготовлення й фасування амфетаміну, а також банківські картки й гроші, виручені від незаконного промислу.

На вилучене майно та грошові кошти наклали арешт.

Трьом громадянам повідомили про підозру у вчиненні організованою групою незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту та збуту психотропної речовини в особливо великих розмірах, незаконного придбання й зберігання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропів в особливо великих розмірах, придбання обладнання та утримання місць для виготовлення психотропної речовини (ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України).

Триває досудове розслідування.

Викриття незаконної діяльності громадян – спільна робота прокурорів, працівників Управління боротьби з наркозлочинністю в області та Головного управління Національної поліції в області.

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Теги: нарколабораторія, Луцьк, підозра
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