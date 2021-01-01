Які вакансії і яку зарплату пропонують інженерам на Волині. ПЕРЕЛІК

Наразі роботу для інженерів пропонують у Луцькому міському та Луцькій районній філії Волинського обласного центру зайнятості. Оплату пропонують різну - від 8 до 17 тисяч гривень.Про актуальні вакансії в областірозповіли у Волинському обласному центрі зайнятості.Найбільше пропозицій є від Луцького міського центру зайнятості. До прикладу, на зарплатупотрібен. В його обов'язки входить організація правильної роботи на виробництві, контроль за створенням безпечних умов праці, підготовка документації відповідно до законодавчих вимог, проведення вступних та інших інструктажів, навчання, перевірка знань з питань охорони праці та пожежної безпеки на підприємстві, проведення атестацій, робочих місць. Потрібно знати нормативно-правові акти з охорони праці. (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).Також шукають, якому пропонують винагороду у розмірі. Спеціаліст буде контролювати, обслуговувати та вести об'єкти, займатися заміною устаткування, що вийшло з ладу, діагностикою систем, виконувати пусконалагоджувальні та монтажні роботи. Обов'язковим є вміння працювати з проєктно-технічною документацією, знання електротехніки та електроніки. (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).Є пропозиція для. Заробітна плата -. Працівник повинен використовувати засоби обчислювальної техніки, комунікації та зв'язок підготовки виробництва, контролювати за забезпеченням виробництва комплектуючими виробами, матеріалами, інструментами, своєчасне оформленням необхідної технічної документації. (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).Для розроблення технічної документації, ведення обліку земельних ділянок та землекористувачів, проведення робіт із зверненнями та скаргами громадян потребують. Фахівець буде отримувати за свою роботу зарплату у розмірі. (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).Також є вакансії для двох, яким готові платити. Обов'язки: розроблення технічної документації, ведення обліку земельних ділянок та землекористувачів, проведення роботи із зверненнями та скаргами громадян. (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).На зарплату 9 164 тисяч гривень потрібен. Він розроблятиме технічну документацію, буде вести облік земельних ділянок та землекористувачів, проводити роботу із зверненнями та скаргами громадян. (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).Для розроблення технічної документації, ведення обліку земельних ділянок та землекористувачів, проввдення роботи із зверненнями та скаргами громадян шукають. Йому обіцяють заробітну плату 10 132 тисяч гривень на місяць. В обов'язки працівника входить розроблення технічної документації, ведення обліку земельних ділянок та землекористувачів, проввдення роботи із зверненнями та скаргами громадян. (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).Пропонують роботу одразу трьом. Зарплата -. Фахівець буде розробляти технічну документацію, вести облік земельних ділянок та землекористувачів, проводити роботу із зверненнями та скаргами громадян. (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).потрібен. Йому обіцяють винагороду у розмірі. Обов'язки: розроблення технічної документації, ведення обліку земельних ділянок та землекористувачів, проведення роботи із зверненнями та скаргами громадян. (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).На заробітну платуготові взяти на роботу. Він має розробляти технічну документацію, вести облік земельних ділянок та землекористувачів, проводити роботу із зверненнями та скаргами громадян. (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).Є пропозиція для. Зарплата -. Спеціаліст займатиметься розробленням технічної документації, веденням обліку земельних ділянок та землекористувачів, проведенням роботи із зверненнями та скаргами громадян. (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).Шукають, якому обіцяють винагородуна місяць. Обов'язки: розроблення технічної документації, ведення обліку земельних ділянок та землекористувачів, проведення роботи із зверненнями та скаргами громадян. (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).потребують. Фахівець за свою працю буде отримувати. Він має розробляти технічну документацію, вести облік земельних ділянок та землекористувачів, проводити роботу із зверненнями та скаргами громадян. (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).Готові взяти на роботу, якому обіцяють заробітну плату у розмірі. Працівник повинен знати технології виконання електромонтажних робіт, володіти ПО: АВК, AutoCad, Excel. Зауважують, що можливі відрядження. Буде оформлювати дозволи та погодження, які необхідні для проведення будівельно-монтажних робіт, працювати з проєктною, кошторисною та технічною документацією, вести об'єкти, підраховувати електромонтажні обсяги, перевіряти кошториси, акти виконаних робіт (за формами КБ-2 та КБ-3). (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).Є вакансія для. Зарплата -. В його обов'язки входить обслуговування та контроль за роботою усіх електронних приладів та обладнання підприємства, проведення тестових перевірок роботи обладнання, заміна комплектуючих на платах, ремонт обладнання, забезпечення стабільної роботи електроприводів картонно-паперової машини. (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).На заробітну платуна місяць потрібен. Спеціаліст повинен організовувати правильну експлуатацію та проводити своєчасний ремонт електричних систем та електроустаткування, забезпечувати безперебійну роботу всіх електросистем, розподільних мереж та комунікацій, забезпечувати здійснення нагляду за контрольно-вимірювальними електротехнічними приладами, додержанням заданих параметрів з ефективного розподілення та використання електроенергії, стежити за економним витрачанням електроенергії на підприємстві та у його підрозділах, організовувати та здійснювати контроль за експлуатацією. (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).Для розробки креслень для виготовлення готових металевих виробів шукають, якому готові платити. Обов'язковим є знання ПК. (0332) 72 82-89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).Готові взяти на роботу. Зарплата -. Він буде проєктувати вузли та механізми в 2D та 3D, розробляти конструкторську документацію для виготовлення запчастин. (0332) 72 82-89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).Є пропозиція для, якому обіцяють платитина місяць. Спеціаліст займатиметься розробкою та написанням креслень. Від кандидата на цю посаду вимагають вміння читати креслення у відповідності до ЄСКД та РЗіА, знання програм: AutoCAD, КОМПАС, SolidWorks. (0332) 72 82-89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).Пропонують зарплату у розмірідля. Основні обов’язки: проведення робіт з проєктування електричної частини поштоматів і фреш-боксів(продукція підприємства), розробка конструкторської документації із використанням програми SolidWorks(або аналогічних програм), дотримання стандартів розміщення електричних складових розробок, підготовка та підтримка актуальної інформації у технічних каталогах, паспортах, інструкціях. (0332) 72 82-89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).Потрібен, якому готові платитина місяць. Він повинен аналізувати та запроваджувати нові технології виробництва меблів, створювати стандартизований виробничий процес, працювати в програмах САПР, автоматизовано проєктувати меблі, аналізувати рекламації та проводити технологічні зміни, проводити активну роботу в команді конструкторів, створювати розкрійні програми. (0332) 72 82-89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).На заробітну платувізьмуть на роботу. В його обов'язки входить керування процесами автоматизації систем та знання 1С. (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).Запрошують на роботу двох, яким обіцяють винагороду у розмірі. Вони будуть складати кошториси, калькуляції, працювати з проєктно-кошторисними документами, кошторисним ціноутворенням, розробляти розділ «Кошторисна документація». Кандидат на цю посаду має знати програмне АВК-5 або аналоги. (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).Шукаютьна зарплату. Працівник буде проєктувати об’єкти будівництва, розробляти проєктну та іншу технічну документацію, проводити технічні розрахунки, розробляти інженерні мережі і системи (для будівельника і сантехніка), оформлювати проєктно-кошторисної документації. Повинен знати види та властивості матеріалів, мати навички роботи в програмах Auto CAD, АВК-5, Mathcad. (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).Пропонують роботу для. Йому готові платитина місяць. Обов'язки: виїзд на об'єкт, обстеження, складання відомостей дефектів, укладання та погодження з замовником технічного завдання, основних технічних рішень, підготовка усіх розділів проєкту, авторський нагляд за будівництвом запроєктованих об'єктів, розробка ескізної, технічної та проєктної документації, технічний і авторський контроль підрядників, узгодження проєктів, що розробляють з іншими проєктувальниками і виконавцями. (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).Пропонує вакансії і Луцька районна філія Волинського обласного центру зайнятості. Зокрема, потрібен, якому готові платити. Працівник буде виявляти несправності і усувати помилки, розробляти графік ремонту і обслуговування, контролювати витрачання матеріалів, надавати методичну та технічну допомогу водіям, консультуватися перед виходом на лінію і контролювати правильність експлуатації авто. (0332) 71 95 06 (Любов Володимирівна).Для керування будівельними роботами, монтажем конструкцій та контролю за якістю виконання робіт шукають. Зарплата -. (0332) 71 95 06 (Любов Володимирівна).На зарплатувізьмуть на роботу. Він повинен знати нормативні та інші керівні матеріали щодо проєктування, будівництва та експлуатації об'єктів, мати досвід роботи. (0332) 71 95 06 (Любов Володимирівна).