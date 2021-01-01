Які вакансії і яку зарплату пропонують інженерам на Волині. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 22:11
Наразі роботу для інженерів пропонують у Луцькому міському та Луцькій районній філії Волинського обласного центру зайнятості. Оплату пропонують різну - від 8 до 17 тисяч гривень.
Про актуальні вакансії в області Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у Волинському обласному центрі зайнятості.
Найбільше пропозицій є від Луцького міського центру зайнятості. До прикладу, на зарплату 12 тисяч гривень потрібен інженер з охорони праці. В його обов'язки входить організація правильної роботи на виробництві, контроль за створенням безпечних умов праці, підготовка документації відповідно до законодавчих вимог, проведення вступних та інших інструктажів, навчання, перевірка знань з питань охорони праці та пожежної безпеки на підприємстві, проведення атестацій, робочих місць. Потрібно знати нормативно-правові акти з охорони праці. (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Також шукають інженера протипожежних систем, якому пропонують винагороду у розмірі 16 тисяч гривень. Спеціаліст буде контролювати, обслуговувати та вести об'єкти, займатися заміною устаткування, що вийшло з ладу, діагностикою систем, виконувати пусконалагоджувальні та монтажні роботи. Обов'язковим є вміння працювати з проєктно-технічною документацією, знання електротехніки та електроніки. (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Є пропозиція для інженера з виробництва ПВХ, алюмінієвих дверей та вікон. Заробітна плата - 10 тисяч гривень. Працівник повинен використовувати засоби обчислювальної техніки, комунікації та зв'язок підготовки виробництва, контролювати за забезпеченням виробництва комплектуючими виробами, матеріалами, інструментами, своєчасне оформленням необхідної технічної документації. (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Для розроблення технічної документації, ведення обліку земельних ділянок та землекористувачів, проведення робіт із зверненнями та скаргами громадян потребують інженера у Любомльський районний виробничий відділ. Фахівець буде отримувати за свою роботу зарплату у розмірі 9 164 тисяч гривень. (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Також є вакансії для двох інженерів у Луцький виробничий відділ, яким готові платити 9 164 тисяч гривень. Обов'язки: розроблення технічної документації, ведення обліку земельних ділянок та землекористувачів, проведення роботи із зверненнями та скаргами громадян. (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
На зарплату 9 164 тисяч гривень потрібен інженер у Старовижівський районний виробничий відділ. Він розроблятиме технічну документацію, буде вести облік земельних ділянок та землекористувачів, проводити роботу із зверненнями та скаргами громадян. (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Для розроблення технічної документації, ведення обліку земельних ділянок та землекористувачів, проввдення роботи із зверненнями та скаргами громадян шукають інженера ІІ категорії у Любомльський районний виробничий відділ. Йому обіцяють заробітну плату 10 132 тисяч гривень на місяць. В обов'язки працівника входить розроблення технічної документації, ведення обліку земельних ділянок та землекористувачів, проввдення роботи із зверненнями та скаргами громадян. (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Пропонують роботу одразу трьом інженерам ІІ категорії у Ковельський міськрайонний виробничий відділ. Зарплата - 10 132 тисяч гривень. Фахівець буде розробляти технічну документацію, вести облік земельних ділянок та землекористувачів, проводити роботу із зверненнями та скаргами громадян. (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
У Ратнівський районний виробничий відділ потрібен інженер ІІ категорії. Йому обіцяють винагороду у розмірі 10 132 тисяч гривень. Обов'язки: розроблення технічної документації, ведення обліку земельних ділянок та землекористувачів, проведення роботи із зверненнями та скаргами громадян. (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
На заробітну плату 11 548 тисяч гривень у Ковельському міськрайонному виробничому відділі готові взяти на роботу інженера І категорії. Він має розробляти технічну документацію, вести облік земельних ділянок та землекористувачів, проводити роботу із зверненнями та скаргами громадян. (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Є пропозиція для інженера І категорії у Горохівський районний виробничий відділ. Зарплата - 11 548 тисяч гривень. Спеціаліст займатиметься розробленням технічної документації, веденням обліку земельних ділянок та землекористувачів, проведенням роботи із зверненнями та скаргами громадян. (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Шукають інженера І категорії у Ратнівський районний виробничий відділ, якому обіцяють винагороду 11 548 тисяч гривень на місяць. Обов'язки: розроблення технічної документації, ведення обліку земельних ділянок та землекористувачів, проведення роботи із зверненнями та скаргами громадян. (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
У Луцький міський виробничий відділ потребують інженера І категорії. Фахівець за свою працю буде отримувати 11 548 тисяч гривень. Він має розробляти технічну документацію, вести облік земельних ділянок та землекористувачів, проводити роботу із зверненнями та скаргами громадян. (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Готові взяти на роботу інженера-електрика, якому обіцяють заробітну плату у розмірі 10 тисяч гривень. Працівник повинен знати технології виконання електромонтажних робіт, володіти ПО: АВК, AutoCad, Excel. Зауважують, що можливі відрядження. Буде оформлювати дозволи та погодження, які необхідні для проведення будівельно-монтажних робіт, працювати з проєктною, кошторисною та технічною документацією, вести об'єкти, підраховувати електромонтажні обсяги, перевіряти кошториси, акти виконаних робіт (за формами КБ-2 та КБ-3). (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Є вакансія для інженера-електроніка. Зарплата - 9 тисяч гривень. В його обов'язки входить обслуговування та контроль за роботою усіх електронних приладів та обладнання підприємства, проведення тестових перевірок роботи обладнання, заміна комплектуючих на платах, ремонт обладнання, забезпечення стабільної роботи електроприводів картонно-паперової машини. (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
На заробітну плату 10 тисяч гривень на місяць потрібен інженер-енергетик. Спеціаліст повинен організовувати правильну експлуатацію та проводити своєчасний ремонт електричних систем та електроустаткування, забезпечувати безперебійну роботу всіх електросистем, розподільних мереж та комунікацій, забезпечувати здійснення нагляду за контрольно-вимірювальними електротехнічними приладами, додержанням заданих параметрів з ефективного розподілення та використання електроенергії, стежити за економним витрачанням електроенергії на підприємстві та у його підрозділах, організовувати та здійснювати контроль за експлуатацією. (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Для розробки креслень для виготовлення готових металевих виробів шукають інженера-конструктора, якому готові платити 12 тисяч гривень. Обов'язковим є знання ПК. (0332) 72 82-89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Готові взяти на роботу інженера-конструктора. Зарплата - 8 тисяч гривень. Він буде проєктувати вузли та механізми в 2D та 3D, розробляти конструкторську документацію для виготовлення запчастин. (0332) 72 82-89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Є пропозиція для інженера-конструктора, якому обіцяють платити 10 тисяч гривень на місяць. Спеціаліст займатиметься розробкою та написанням креслень. Від кандидата на цю посаду вимагають вміння читати креслення у відповідності до ЄСКД та РЗіА, знання програм: AutoCAD, КОМПАС, SolidWorks. (0332) 72 82-89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Пропонують зарплату у розмірі 12 тисяч гривень для інженера-конструктора. Основні обов’язки: проведення робіт з проєктування електричної частини поштоматів і фреш-боксів(продукція підприємства), розробка конструкторської документації із використанням програми SolidWorks(або аналогічних програм), дотримання стандартів розміщення електричних складових розробок, підготовка та підтримка актуальної інформації у технічних каталогах, паспортах, інструкціях. (0332) 72 82-89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Потрібен інженер-технолог, якому готові платити 10 тисяч гривень на місяць. Він повинен аналізувати та запроваджувати нові технології виробництва меблів, створювати стандартизований виробничий процес, працювати в програмах САПР, автоматизовано проєктувати меблі, аналізувати рекламації та проводити технологічні зміни, проводити активну роботу в команді конструкторів, створювати розкрійні програми. (0332) 72 82-89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
На заробітну плату 11 тисяч гривень візьмуть на роботу інженера з автоматизованих систем керування виробництвом. В його обов'язки входить керування процесами автоматизації систем та знання 1С. (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Запрошують на роботу двох інженерів з проєктно-кошторисної роботи, яким обіцяють винагороду у розмірі 17 тисяч гривень. Вони будуть складати кошториси, калькуляції, працювати з проєктно-кошторисними документами, кошторисним ціноутворенням, розробляти розділ «Кошторисна документація». Кандидат на цю посаду має знати програмне АВК-5 або аналоги. (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Шукають інженера з проєктно-кошторисної роботи на зарплату 9 тисяч гривень. Працівник буде проєктувати об’єкти будівництва, розробляти проєктну та іншу технічну документацію, проводити технічні розрахунки, розробляти інженерні мережі і системи (для будівельника і сантехніка), оформлювати проєктно-кошторисної документації. Повинен знати види та властивості матеріалів, мати навички роботи в програмах Auto CAD, АВК-5, Mathcad. (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Пропонують роботу для інженера-проєктувальника. Йому готові платити 17 тисяч гривень на місяць. Обов'язки: виїзд на об'єкт, обстеження, складання відомостей дефектів, укладання та погодження з замовником технічного завдання, основних технічних рішень, підготовка усіх розділів проєкту, авторський нагляд за будівництвом запроєктованих об'єктів, розробка ескізної, технічної та проєктної документації, технічний і авторський контроль підрядників, узгодження проєктів, що розробляють з іншими проєктувальниками і виконавцями. (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Пропонує вакансії і Луцька районна філія Волинського обласного центру зайнятості. Зокрема, потрібен груповий інженер-механік, якому готові платити 11 тисяч гривень. Працівник буде виявляти несправності і усувати помилки, розробляти графік ремонту і обслуговування, контролювати витрачання матеріалів, надавати методичну та технічну допомогу водіям, консультуватися перед виходом на лінію і контролювати правильність експлуатації авто. (0332) 71 95 06 (Любов Володимирівна).
Для керування будівельними роботами, монтажем конструкцій та контролю за якістю виконання робіт шукають інженера-будівельника. Зарплата - 17 тисяч гривень. (0332) 71 95 06 (Любов Володимирівна).
На зарплату 17 тисяч гривень візьмуть на роботу інженера-проєктувальника. Він повинен знати нормативні та інші керівні матеріали щодо проєктування, будівництва та експлуатації об'єктів, мати досвід роботи. (0332) 71 95 06 (Любов Володимирівна).
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Про актуальні вакансії в області Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у Волинському обласному центрі зайнятості.
Найбільше пропозицій є від Луцького міського центру зайнятості. До прикладу, на зарплату 12 тисяч гривень потрібен інженер з охорони праці. В його обов'язки входить організація правильної роботи на виробництві, контроль за створенням безпечних умов праці, підготовка документації відповідно до законодавчих вимог, проведення вступних та інших інструктажів, навчання, перевірка знань з питань охорони праці та пожежної безпеки на підприємстві, проведення атестацій, робочих місць. Потрібно знати нормативно-правові акти з охорони праці. (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Також шукають інженера протипожежних систем, якому пропонують винагороду у розмірі 16 тисяч гривень. Спеціаліст буде контролювати, обслуговувати та вести об'єкти, займатися заміною устаткування, що вийшло з ладу, діагностикою систем, виконувати пусконалагоджувальні та монтажні роботи. Обов'язковим є вміння працювати з проєктно-технічною документацією, знання електротехніки та електроніки. (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Є пропозиція для інженера з виробництва ПВХ, алюмінієвих дверей та вікон. Заробітна плата - 10 тисяч гривень. Працівник повинен використовувати засоби обчислювальної техніки, комунікації та зв'язок підготовки виробництва, контролювати за забезпеченням виробництва комплектуючими виробами, матеріалами, інструментами, своєчасне оформленням необхідної технічної документації. (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Для розроблення технічної документації, ведення обліку земельних ділянок та землекористувачів, проведення робіт із зверненнями та скаргами громадян потребують інженера у Любомльський районний виробничий відділ. Фахівець буде отримувати за свою роботу зарплату у розмірі 9 164 тисяч гривень. (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Також є вакансії для двох інженерів у Луцький виробничий відділ, яким готові платити 9 164 тисяч гривень. Обов'язки: розроблення технічної документації, ведення обліку земельних ділянок та землекористувачів, проведення роботи із зверненнями та скаргами громадян. (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
На зарплату 9 164 тисяч гривень потрібен інженер у Старовижівський районний виробничий відділ. Він розроблятиме технічну документацію, буде вести облік земельних ділянок та землекористувачів, проводити роботу із зверненнями та скаргами громадян. (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Для розроблення технічної документації, ведення обліку земельних ділянок та землекористувачів, проввдення роботи із зверненнями та скаргами громадян шукають інженера ІІ категорії у Любомльський районний виробничий відділ. Йому обіцяють заробітну плату 10 132 тисяч гривень на місяць. В обов'язки працівника входить розроблення технічної документації, ведення обліку земельних ділянок та землекористувачів, проввдення роботи із зверненнями та скаргами громадян. (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Пропонують роботу одразу трьом інженерам ІІ категорії у Ковельський міськрайонний виробничий відділ. Зарплата - 10 132 тисяч гривень. Фахівець буде розробляти технічну документацію, вести облік земельних ділянок та землекористувачів, проводити роботу із зверненнями та скаргами громадян. (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
У Ратнівський районний виробничий відділ потрібен інженер ІІ категорії. Йому обіцяють винагороду у розмірі 10 132 тисяч гривень. Обов'язки: розроблення технічної документації, ведення обліку земельних ділянок та землекористувачів, проведення роботи із зверненнями та скаргами громадян. (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
На заробітну плату 11 548 тисяч гривень у Ковельському міськрайонному виробничому відділі готові взяти на роботу інженера І категорії. Він має розробляти технічну документацію, вести облік земельних ділянок та землекористувачів, проводити роботу із зверненнями та скаргами громадян. (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Є пропозиція для інженера І категорії у Горохівський районний виробничий відділ. Зарплата - 11 548 тисяч гривень. Спеціаліст займатиметься розробленням технічної документації, веденням обліку земельних ділянок та землекористувачів, проведенням роботи із зверненнями та скаргами громадян. (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Шукають інженера І категорії у Ратнівський районний виробничий відділ, якому обіцяють винагороду 11 548 тисяч гривень на місяць. Обов'язки: розроблення технічної документації, ведення обліку земельних ділянок та землекористувачів, проведення роботи із зверненнями та скаргами громадян. (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
У Луцький міський виробничий відділ потребують інженера І категорії. Фахівець за свою працю буде отримувати 11 548 тисяч гривень. Він має розробляти технічну документацію, вести облік земельних ділянок та землекористувачів, проводити роботу із зверненнями та скаргами громадян. (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Готові взяти на роботу інженера-електрика, якому обіцяють заробітну плату у розмірі 10 тисяч гривень. Працівник повинен знати технології виконання електромонтажних робіт, володіти ПО: АВК, AutoCad, Excel. Зауважують, що можливі відрядження. Буде оформлювати дозволи та погодження, які необхідні для проведення будівельно-монтажних робіт, працювати з проєктною, кошторисною та технічною документацією, вести об'єкти, підраховувати електромонтажні обсяги, перевіряти кошториси, акти виконаних робіт (за формами КБ-2 та КБ-3). (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Є вакансія для інженера-електроніка. Зарплата - 9 тисяч гривень. В його обов'язки входить обслуговування та контроль за роботою усіх електронних приладів та обладнання підприємства, проведення тестових перевірок роботи обладнання, заміна комплектуючих на платах, ремонт обладнання, забезпечення стабільної роботи електроприводів картонно-паперової машини. (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
На заробітну плату 10 тисяч гривень на місяць потрібен інженер-енергетик. Спеціаліст повинен організовувати правильну експлуатацію та проводити своєчасний ремонт електричних систем та електроустаткування, забезпечувати безперебійну роботу всіх електросистем, розподільних мереж та комунікацій, забезпечувати здійснення нагляду за контрольно-вимірювальними електротехнічними приладами, додержанням заданих параметрів з ефективного розподілення та використання електроенергії, стежити за економним витрачанням електроенергії на підприємстві та у його підрозділах, організовувати та здійснювати контроль за експлуатацією. (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Для розробки креслень для виготовлення готових металевих виробів шукають інженера-конструктора, якому готові платити 12 тисяч гривень. Обов'язковим є знання ПК. (0332) 72 82-89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Готові взяти на роботу інженера-конструктора. Зарплата - 8 тисяч гривень. Він буде проєктувати вузли та механізми в 2D та 3D, розробляти конструкторську документацію для виготовлення запчастин. (0332) 72 82-89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Є пропозиція для інженера-конструктора, якому обіцяють платити 10 тисяч гривень на місяць. Спеціаліст займатиметься розробкою та написанням креслень. Від кандидата на цю посаду вимагають вміння читати креслення у відповідності до ЄСКД та РЗіА, знання програм: AutoCAD, КОМПАС, SolidWorks. (0332) 72 82-89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Пропонують зарплату у розмірі 12 тисяч гривень для інженера-конструктора. Основні обов’язки: проведення робіт з проєктування електричної частини поштоматів і фреш-боксів(продукція підприємства), розробка конструкторської документації із використанням програми SolidWorks(або аналогічних програм), дотримання стандартів розміщення електричних складових розробок, підготовка та підтримка актуальної інформації у технічних каталогах, паспортах, інструкціях. (0332) 72 82-89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Потрібен інженер-технолог, якому готові платити 10 тисяч гривень на місяць. Він повинен аналізувати та запроваджувати нові технології виробництва меблів, створювати стандартизований виробничий процес, працювати в програмах САПР, автоматизовано проєктувати меблі, аналізувати рекламації та проводити технологічні зміни, проводити активну роботу в команді конструкторів, створювати розкрійні програми. (0332) 72 82-89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
На заробітну плату 11 тисяч гривень візьмуть на роботу інженера з автоматизованих систем керування виробництвом. В його обов'язки входить керування процесами автоматизації систем та знання 1С. (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Запрошують на роботу двох інженерів з проєктно-кошторисної роботи, яким обіцяють винагороду у розмірі 17 тисяч гривень. Вони будуть складати кошториси, калькуляції, працювати з проєктно-кошторисними документами, кошторисним ціноутворенням, розробляти розділ «Кошторисна документація». Кандидат на цю посаду має знати програмне АВК-5 або аналоги. (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Шукають інженера з проєктно-кошторисної роботи на зарплату 9 тисяч гривень. Працівник буде проєктувати об’єкти будівництва, розробляти проєктну та іншу технічну документацію, проводити технічні розрахунки, розробляти інженерні мережі і системи (для будівельника і сантехніка), оформлювати проєктно-кошторисної документації. Повинен знати види та властивості матеріалів, мати навички роботи в програмах Auto CAD, АВК-5, Mathcad. (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Пропонують роботу для інженера-проєктувальника. Йому готові платити 17 тисяч гривень на місяць. Обов'язки: виїзд на об'єкт, обстеження, складання відомостей дефектів, укладання та погодження з замовником технічного завдання, основних технічних рішень, підготовка усіх розділів проєкту, авторський нагляд за будівництвом запроєктованих об'єктів, розробка ескізної, технічної та проєктної документації, технічний і авторський контроль підрядників, узгодження проєктів, що розробляють з іншими проєктувальниками і виконавцями. (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Пропонує вакансії і Луцька районна філія Волинського обласного центру зайнятості. Зокрема, потрібен груповий інженер-механік, якому готові платити 11 тисяч гривень. Працівник буде виявляти несправності і усувати помилки, розробляти графік ремонту і обслуговування, контролювати витрачання матеріалів, надавати методичну та технічну допомогу водіям, консультуватися перед виходом на лінію і контролювати правильність експлуатації авто. (0332) 71 95 06 (Любов Володимирівна).
Для керування будівельними роботами, монтажем конструкцій та контролю за якістю виконання робіт шукають інженера-будівельника. Зарплата - 17 тисяч гривень. (0332) 71 95 06 (Любов Володимирівна).
На зарплату 17 тисяч гривень візьмуть на роботу інженера-проєктувальника. Він повинен знати нормативні та інші керівні матеріали щодо проєктування, будівництва та експлуатації об'єктів, мати досвід роботи. (0332) 71 95 06 (Любов Володимирівна).
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