На Волині за вихідні поліцейські виявили 15 п’яних водіїв
Сьогодні, 16:10
У минулі суботу та неділю найбільше нетверезих керманичів виявили у Луцькому районі – аж 6 водіїв, 5 – у Ковельському, по 1 у Володимир-Волинському та Камінь-Каширському районах.
Ще двох водіїв у стані алкосп’яніння виявили співробітники управління патрульної поліції у Луцьку та на автодорозі Устилуг-Луцьк-Рівне, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Щодо правопорушників поліцейські склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортними засобами особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Рішення по адмінпротоколах прийматимете суд.
Нагадаємо, що з 17 березня відповідальність за керування в стані алкогольного сп’яніння посилили. Якщо раніше за водіння напідпитку вперше відповідальність передбачала штраф - 10 200 гривень і позбавлення права керування на рік, то тепер правопорушення тягне за собою штраф - 17 тисяч гривень. Коли особа вчиняє таке правопорушення вдруге – тоді штраф становить 34 тисячі гривень із позбавленням права керування на 3 роки та з можливим оплатним вилученням транспорту.
Поліцейські Волині продовжують посилено стежити за безпекою дорожнього руху й вкотре закликають неухильно дотримуватися ПДР та керувати відповідально.
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Ще двох водіїв у стані алкосп’яніння виявили співробітники управління патрульної поліції у Луцьку та на автодорозі Устилуг-Луцьк-Рівне, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Щодо правопорушників поліцейські склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортними засобами особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Рішення по адмінпротоколах прийматимете суд.
Нагадаємо, що з 17 березня відповідальність за керування в стані алкогольного сп’яніння посилили. Якщо раніше за водіння напідпитку вперше відповідальність передбачала штраф - 10 200 гривень і позбавлення права керування на рік, то тепер правопорушення тягне за собою штраф - 17 тисяч гривень. Коли особа вчиняє таке правопорушення вдруге – тоді штраф становить 34 тисячі гривень із позбавленням права керування на 3 роки та з можливим оплатним вилученням транспорту.
Поліцейські Волині продовжують посилено стежити за безпекою дорожнього руху й вкотре закликають неухильно дотримуватися ПДР та керувати відповідально.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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