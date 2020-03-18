На Волині за вихідні поліцейські виявили 15 п’яних водіїв

У минулі суботу та неділю найбільше нетверезих керманичів виявили у Луцькому районі – аж 6 водіїв, 5 – у Ковельському, по 1 у Володимир-Волинському та Камінь-Каширському районах.Ще двох водіїв у стані алкосп’яніння виявили співробітники управління патрульної поліції у Луцьку та на автодорозі Устилуг-Луцьк-Рівне, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Щодо правопорушників поліцейські склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортними засобами особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Рішення по адмінпротоколах прийматимете суд.Нагадаємо, що з 17 березня відповідальність за керування в стані алкогольного сп’яніння посилили. Якщо раніше за водіння напідпитку вперше відповідальність передбачала штраф - 10 200 гривень і позбавлення права керування на рік, то тепер правопорушення тягне за собою штраф - 17 тисяч гривень. Коли особа вчиняє таке правопорушення вдруге – тоді штраф становить 34 тисячі гривень із позбавленням права керування на 3 роки та з можливим оплатним вилученням транспорту.Поліцейські Волині продовжують посилено стежити за безпекою дорожнього руху й вкотре закликають неухильно дотримуватися ПДР та керувати відповідально.