На Волині перевірили питну воду: де вона найбільш забруднена





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За результатами досліджень у 2020 році, питома вага невідповідних проб води централізованого водопостачання за бактеріологічними показниками становить 4,7%, за санітарно-хімічними показниками – 17,1%. Такі показники відзначають в останні роки (з незначними відхиленнями).



Невідповідність гігієнічним нормативам значної кількості проб питної води виявили на локальних, сільських, відомчих водопроводах. Для Волині характерні такі основні показники неякісної питної води: підвищений вміст заліза, нітратів, аміаку, твердості. Вони знаходяться у природному водоносному горизонті. Крім того, зношеність водогонів теж впливає на погіршення якості питної води.



Залишкової кількості пестицидів, поверхнево-активних речовин у досліджених пробах питної водопровідної води не виявили.



Показники безпечності та якості питної води децентралізованого водопостачання у 2020 році дещо погіршились проти попереднього року. Питома вага відхилень проб питної води за бактеріологічними показниками становить 8%, а за санітарно-хімічними показниками - понад 27%.



З метою запобігання захворювання метгемоглобінемією серед малюків здійснюють лабораторні дослідження питної води шахтних колодязів. Результати дослідження показали значну кількість проб води з колодязів з надмірним вмістом нітратів — понад 25%, що є свідченням значного ризику виникнення захворювання метгемоглобінемією.



Невідповідні проби за показниками якості і безпечності питної води джерел децентралізованого водопостачання встановили майже в усіх районах області. Вище середньообласного ці показники у колишніх Володимир-Волинському, Камінь-Каширському, Ратнівському, Ковельському, Любешівському, Старовижівському, Шацькому районах.



При проведенні вірусологічних, паразитологічних, радіологічних досліджень питної води відхилень від гігієнічних нормативів не виявили.



Інфекційних захворювань, пов’язаних з водним фактором передачі збудників, в області не зареєстрували.

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