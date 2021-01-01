Представили новопризначених голів Ковельської та Камінь-Каширської РДА. ФОТО
Сьогодні, 16:41
Голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко сьогодні, 29 березня, у стінах головної адмінбудівлі краю представив новопризначених голів Ковельської РДА – Ольгу Черен та Камінь-Каширської РДА – Ольгу Ващук, яких днями розпорядженням призначив президент України.
Про це інформують у Волинській ОДА.
Нагадаємо, на Волині, згідно реформи децентралізації, яка в Україні розпочалася із 2014 року, затвердили новий адміністративно-територіальний устрій та утворили 4 райони замість 16-ти – Володимир-Волинський, Камінь-Каширський, Ковельський та Луцький.
Відповідно в області реорганізували й районні державні адміністрації шляхом їх приєднання до 4 райдержадміністрацій, розташованих в адміністративних центрах новоутворених районів.
Тож призначення голів РДА відбувається вже відповідно до нового адміністративно-територіального устрою. Так, у Волинській області на сьогодні три райони (Луцький, Ковельський та Камінь-Каширський) із чотирьох мають вже мають керівників райдержадміністрацій.
Зокрема сьогодні відбулося представлення очільниць Ковельського та Камінь-Каширського районів.
Слід зазначити, що голова Ковельської РДА Ольга Черен із 2010 року до 2020 року очолювала Турійську районну раду, а з 2020 року до 2021 року – Турійську РДА.
«Дякую за високу довіру президенту України Володимиру Зеленському та голові Волинської ОДА Юрію Погуляйку. Для мене велика честь бути очільницею району, який займає 38% усієї території області, і є досить потужним та унікальним, – сказала Ольга Черен. – Найперше завдання, яке я перед собою ставлю, – це об’єднати усі громади та райони, які увійшли в склад Ковельщини у єдиний ціле».
Своєю чергою, голова Камінь-Каширської РДА Ольга Ващук із 2005 по 2021 працювала керівником апарату Камінь-Каширської РДА.
«Дякую за можливість працювати на благо Камінь-Каширського району. Вважаю, що у тісній співпраці з облдержадміністрацією та з органами місцевого самоврядування ми досягнемо успіху на регіональному та обласному рівнях», – сказала Ольга Ващук.
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Про це інформують у Волинській ОДА.
Нагадаємо, на Волині, згідно реформи децентралізації, яка в Україні розпочалася із 2014 року, затвердили новий адміністративно-територіальний устрій та утворили 4 райони замість 16-ти – Володимир-Волинський, Камінь-Каширський, Ковельський та Луцький.
Відповідно в області реорганізували й районні державні адміністрації шляхом їх приєднання до 4 райдержадміністрацій, розташованих в адміністративних центрах новоутворених районів.
Тож призначення голів РДА відбувається вже відповідно до нового адміністративно-територіального устрою. Так, у Волинській області на сьогодні три райони (Луцький, Ковельський та Камінь-Каширський) із чотирьох мають вже мають керівників райдержадміністрацій.
Зокрема сьогодні відбулося представлення очільниць Ковельського та Камінь-Каширського районів.
Слід зазначити, що голова Ковельської РДА Ольга Черен із 2010 року до 2020 року очолювала Турійську районну раду, а з 2020 року до 2021 року – Турійську РДА.
«Дякую за високу довіру президенту України Володимиру Зеленському та голові Волинської ОДА Юрію Погуляйку. Для мене велика честь бути очільницею району, який займає 38% усієї території області, і є досить потужним та унікальним, – сказала Ольга Черен. – Найперше завдання, яке я перед собою ставлю, – це об’єднати усі громади та райони, які увійшли в склад Ковельщини у єдиний ціле».
Своєю чергою, голова Камінь-Каширської РДА Ольга Ващук із 2005 по 2021 працювала керівником апарату Камінь-Каширської РДА.
«Дякую за можливість працювати на благо Камінь-Каширського району. Вважаю, що у тісній співпраці з облдержадміністрацією та з органами місцевого самоврядування ми досягнемо успіху на регіональному та обласному рівнях», – сказала Ольга Ващук.
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