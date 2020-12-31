У Луцьку пропонують створити новий тролейбусний маршрут. ПЕТИЦІЯ
Сьогодні, 17:00
У Луцьку просять про створення тролейбусної лінії і нового тролейбусного маршруту №18, що буде з'єднувати вулицю Львівську з "СКФ Україна".
Про це йдеться в петиції Артура Довжика до міської влади.
Автор петиції запропонував таку схему руху для тролейбуса №18 "СКФ Україна" - Вул. Гордіюк: "СКФ Україна" - ЛПЕ - ЦУМ - вул. Гордіюк - дитяча лікарня - автозавод - готель "Україна" - Братський міст - Львівська (АС-2) - "СКФ Україна".
За словами ініціатора петиції, цей маршрут значно полегшить пересування Луцьком мешканців міської громади.
Нагадаємо, учора, 28 березня, міський голова Ігор Поліщук повідомив, що 7 комфортних європейських автобусів MAN A21 з екологічним стандартом Euro5 вийдуть на міські перевезення в найближчі 2 тижні.
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Про це йдеться в петиції Артура Довжика до міської влади.
Автор петиції запропонував таку схему руху для тролейбуса №18 "СКФ Україна" - Вул. Гордіюк: "СКФ Україна" - ЛПЕ - ЦУМ - вул. Гордіюк - дитяча лікарня - автозавод - готель "Україна" - Братський міст - Львівська (АС-2) - "СКФ Україна".
За словами ініціатора петиції, цей маршрут значно полегшить пересування Луцьком мешканців міської громади.
Нагадаємо, учора, 28 березня, міський голова Ігор Поліщук повідомив, що 7 комфортних європейських автобусів MAN A21 з екологічним стандартом Euro5 вийдуть на міські перевезення в найближчі 2 тижні.
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