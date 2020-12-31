У Луцьку пропонують створити новий тролейбусний маршрут. ПЕТИЦІЯ





Про це йдеться в



Автор петиції запропонував таку схему руху для тролейбуса №18 "СКФ Україна" - Вул. Гордіюк: "СКФ Україна" - ЛПЕ - ЦУМ - вул. Гордіюк - дитяча лікарня - автозавод - готель "Україна" - Братський міст - Львівська (АС-2) - "СКФ Україна".



За словами ініціатора петиції, цей маршрут значно полегшить пересування Луцьком мешканців міської громади.



Нагадаємо, учора, 28 березня,

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