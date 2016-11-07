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У Луцьку затримали чоловіка, який вночі зрізав дорожній знак. ВІДЕО

У Луцьку затримали чоловіка, який вночі зрізав дорожній знак. ВІДЕО
У Луцьку поліцейські охорони затримали чоловіка, який вночі демонтував дорожній знак.

Подія сталася у ніч на п’ятницю на проспекті Перемоги, - йдеться на сайті ГУНП у Волинській області.

Рухаючись на службовому автомобілі, наряд реагування Управління поліції охорони Волинської області помітив, що невідомий за допомогою електроприладу демонтовує дорожній знак.

Для з’ясування обставин інциденту наряд розвернув автомобіль та направився до місця пригоди. Побачивши поліцейське авто чоловік почав втікати. Його наздогнали та затримали.

На місце викликали слідчо-оперативну групу. Правопорушником виявився 28-річний лучанин. Затриманого, зрізаний дорожній знак та електроінструмент передали слідчо-оперативній групі.

З’ясувалося, що на тому місці напередодні патрульні склали на чоловіка адміністративний протокол за порушення правил дорожнього руху.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 194 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне знищення або пошкодження майна. Триває слідство.


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Теги: лучанин, дорожній знак, демонтаж
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