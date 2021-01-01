Ні житла, ні авто, ні готівки: що в декларації головного лісівника Волині Олександра Кватирка
Сьогодні, 17:17
Начальник Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства Олександр Кватирко за рік на посаді заробив 221 049 гривень, тобто приблизно понад 18 тисяч у місяць.
Про це йдеться в електронній декларації, опублікованій на сайті НАЗК.
У власності Олександра Кватирка - приміщення клубу в Сваловичах на 76,2 кв. м, земельні паї у Горохівському районі на 2,7764 га та 2,4198 га. Його дружина Мар'яна має виробниче приміщення на 136,7 кв. м, навіс на 493,3 кв. м, склад на 128,9 кв. м у Седлищі, землю в Гаразджі на 0,12 га, а також квартиру в Луцьку площею 64,5 кв. м. Також Мар'яна Кватирко володіє недобудованим житловим будинком у Гаразджі на 245,7 кв. м.
Жодних транспортних засобів, готівки чи коштів на банківських рахунках Олександр Кватирко не задекларував.
У 2020 році на посаді начальника ВОУЛМГ Кватирко заробив 221 049 гривень, тобто приблизно понад 18 тисяч у місяць, отримав 9062 гривні доходу від надання майна в оренду. Його дружина за рік заробила 923 729 гривень як підприємиця, отримала 5160 гривень соцдопомоги, 30 654 гривні - у ТзОВ "Волинь нова", а також 54889 гривень допомоги по частковому безробіттю.
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Про це йдеться в електронній декларації, опублікованій на сайті НАЗК.
У власності Олександра Кватирка - приміщення клубу в Сваловичах на 76,2 кв. м, земельні паї у Горохівському районі на 2,7764 га та 2,4198 га. Його дружина Мар'яна має виробниче приміщення на 136,7 кв. м, навіс на 493,3 кв. м, склад на 128,9 кв. м у Седлищі, землю в Гаразджі на 0,12 га, а також квартиру в Луцьку площею 64,5 кв. м. Також Мар'яна Кватирко володіє недобудованим житловим будинком у Гаразджі на 245,7 кв. м.
Жодних транспортних засобів, готівки чи коштів на банківських рахунках Олександр Кватирко не задекларував.
У 2020 році на посаді начальника ВОУЛМГ Кватирко заробив 221 049 гривень, тобто приблизно понад 18 тисяч у місяць, отримав 9062 гривні доходу від надання майна в оренду. Його дружина за рік заробила 923 729 гривень як підприємиця, отримала 5160 гривень соцдопомоги, 30 654 гривні - у ТзОВ "Волинь нова", а також 54889 гривень допомоги по частковому безробіттю.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Ну які вони всі бідні,аж стидно
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