Аптекарі-орендарі, які понищили приміщення волинської дитячої лікарні, компенсували збитки
Сьогодні, 17:25
Колишні орендарі двох аптечних пунктів у Волинській обласній дитячій лікарні, які після виселення залишили зруйновані приміщення, компенсували витрати на проведення ремонту.
Про це Суспільному розповіла директорка медоб'єднання Ірина Горавська.
"Вони (колишні орендарі – ред.) перерахували 100 тисяч на рахунок закладу на ремонт цих приміщень. Зараз ремонтні роботи ще тривають. Матеріали закуплені", – розповіла керівниця медзакладу.
До поліції із заявою, каже Ірина Горавська, не зверталися.
"А який сенс? Нам треба зробити ремонт і поселити дітей", – зазначила директорка обласної дитячої лікарні. У цих приміщення планують облаштувати інфекційні бокси.
Нагадаємо, на початку лютого орендарі мережі аптек, виїжджаючи, понищили приміщення, зіпсували електропроводку і пошкодили систему забезпечення киснем до палат. Систему, зі слів Ірини Горавської, вже полагодили.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Суспільному розповіла директорка медоб'єднання Ірина Горавська.
"Вони (колишні орендарі – ред.) перерахували 100 тисяч на рахунок закладу на ремонт цих приміщень. Зараз ремонтні роботи ще тривають. Матеріали закуплені", – розповіла керівниця медзакладу.
До поліції із заявою, каже Ірина Горавська, не зверталися.
"А який сенс? Нам треба зробити ремонт і поселити дітей", – зазначила директорка обласної дитячої лікарні. У цих приміщення планують облаштувати інфекційні бокси.
Нагадаємо, на початку лютого орендарі мережі аптек, виїжджаючи, понищили приміщення, зіпсували електропроводку і пошкодили систему забезпечення киснем до палат. Систему, зі слів Ірини Горавської, вже полагодили.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Аптекарі-орендарі, які понищили приміщення волинської дитячої лікарні, компенсували збитки
Сьогодні, 17:25
Ні житла, ні авто, ні готівки: що в декларації головного лісівника Волині Олександра Кватирка
Сьогодні, 17:17