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Аптекарі-орендарі, які понищили приміщення волинської дитячої лікарні, компенсували збитки

Аптекарі-орендарі, які понищили приміщення волинської дитячої лікарні, компенсували збитки
Колишні орендарі двох аптечних пунктів у Волинській обласній дитячій лікарні, які після виселення залишили зруйновані приміщення, компенсували витрати на проведення ремонту.

Про це Суспільному розповіла директорка медоб'єднання Ірина Горавська.

"Вони (колишні орендарі – ред.) перерахували 100 тисяч на рахунок закладу на ремонт цих приміщень. Зараз ремонтні роботи ще тривають. Матеріали закуплені", – розповіла керівниця медзакладу.

До поліції із заявою, каже Ірина Горавська, не зверталися.

"А який сенс? Нам треба зробити ремонт і поселити дітей", – зазначила директорка обласної дитячої лікарні. У цих приміщення планують облаштувати інфекційні бокси.

Нагадаємо, на початку лютого орендарі мережі аптек, виїжджаючи, понищили приміщення, зіпсували електропроводку і пошкодили систему забезпечення киснем до палат. Систему, зі слів Ірини Горавської, вже полагодили.

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Теги: аптекарі, лікарня, збитки, компенсація
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