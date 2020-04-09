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12 дітей лишилися сиротами: на Київщині з різницею в тиждень від COVID-19 померло багатодітне подружжя

12 дітей лишилися сиротами: на Київщині з різницею в тиждень від COVID-19 померло багатодітне подружжя
У Києві батьки 12 дітей із різницею у тиждень померли від ускладнень коронавірусу.

Про це йдеться в ТСН.

В Олександрівській лікарні від ускладнень коронавірусу померла багатодітна матір Діана Родікова, за тиждень після того, як через цю саме хворобу пішов із життя її чоловік Володимир.

Про цю родину у ЗМІ розповідали багато, адже подружжя переселенців з окупованої Макіївки мало п'ятьох рідних дітей та сімох усиновлених. Щойно почалася війна, Родікови переїхали на Київщину. А півтора місяця тому Діану Родікову нагородили званням мати-героїня.



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Теги: подружжя, смерть, коронавірус
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