12 дітей лишилися сиротами: на Київщині з різницею в тиждень від COVID-19 померло багатодітне подружжя
Сьогодні, 17:47
У Києві батьки 12 дітей із різницею у тиждень померли від ускладнень коронавірусу.
Про це йдеться в ТСН.
В Олександрівській лікарні від ускладнень коронавірусу померла багатодітна матір Діана Родікова, за тиждень після того, як через цю саме хворобу пішов із життя її чоловік Володимир.
Про цю родину у ЗМІ розповідали багато, адже подружжя переселенців з окупованої Макіївки мало п'ятьох рідних дітей та сімох усиновлених. Щойно почалася війна, Родікови переїхали на Київщину. А півтора місяця тому Діану Родікову нагородили званням мати-героїня.
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Про це йдеться в ТСН.
В Олександрівській лікарні від ускладнень коронавірусу померла багатодітна матір Діана Родікова, за тиждень після того, як через цю саме хворобу пішов із життя її чоловік Володимир.
Про цю родину у ЗМІ розповідали багато, адже подружжя переселенців з окупованої Макіївки мало п'ятьох рідних дітей та сімох усиновлених. Щойно почалася війна, Родікови переїхали на Київщину. А півтора місяця тому Діану Родікову нагородили званням мати-героїня.
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Сьогодні, 17:47